Charlas de quincho (Parte I): El apretón de manos que no fue, cautela empresaria y los pasillos prohibidos

Un Javier Milei recargado, "no saludo" a Jorge Macri en el Tedeum. Axel Kicillof, con declaraciones picantes,

La semana después de las elecciones porteñas se atravesó con un Javier Milei recargado. El "no saludo" a Jorge Macri en el Tedeum, el esquive a Victoria Villarruel en medio de mensajes de alerta de la Iglesia. El Presidente capitalizó la victoria de Manuel Adorni, que le permite tener ahora al PRO a sus pies, de cara a una sociedad dispar en la provincia de Buenos Aires, que inexorablemente tendrá el color violeta.

El desaire al jefe de Gobierno porteño se inscribe en esa lógica. "Roma no paga traidores", redobló la apuesta el mandatario. En sus redes sociales En su tuit, el Presidente afirmó que "si se es bueno con los malos (esto es con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita) se termina siendo muy malo con los buenos" .

La supuesta "traición" fue la contratación del asesor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, que trabajó en la campaña con Jorge Macri. "En tal caso, mucho no le resultó porque el PRO perdió", expresaban los amarillos después de la descalificación del Presidente.

ROMA NO PAGA TRAIDORES Si se es bueno con los malos (esto es con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita) se termina siendo muy malo con los buenos. Fin. PD: saludos para chantalán Gutiérrez Rubí y otras basuras varias.

Pasillos prohibidos y código de vestimenta

El clima de hostigamiento lo padecen también periodistas y economistas. En cuanto a los primeros, a raíz de los nuevos requisitos gubernamentales, la prensa acreditada en Casa Rosada se llenó de dudas sobre su labor a partir de esta semana. ¿Qué pasillos, pisos, patios y oficinas les estarán permitidos para circular? ¿El vocero Manuel Adorni aprobará sus atuendos de ahora en más?

El viernes, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1319/2025 con los nuevos lineamientos para la acreditación, pero ningún funcionario se acercó a la Sala de Prensa a aclarar los pormenores del texto. Así las cosas, en los pasillos de Balcarce 50 se dejaron crecer los rumores y comentarios, pero también las burlas. A tal punto, algunos asiduos caminantes del palacio de Gobierno sugirieron a los periodistas que no salieran para ir al baño, así no corrían riesgo de cometer una infracción al circular por un lugar prohibido.

Entre las principales novedades se fija un Código de Vestimenta que deberán respetar los acreditados. Horas después de publicarse la medida, el presidente Javier Milei difundió en sus redes sociales una imagen en donde se lo podía ver manteniendo reuniones oficiales en la residencia de Olivos utilizando un overol de YPF, mientras en su entorno advertían que podía llegar a presentarse en el Tedeum del 25 de mayo vestido de granadero. Tras la mojada de oreja oficial a los periodistas, muchos usuarios en las redes sociales propusieron armar “vaquitas” para comprar trajes a sus cronistas favoritos.

La nueva normativa deja abierta la posibilidad de sumar otras limitaciones como las repreguntas a Adorni o, incluso, que quede a cargo del propio vocero presidencial la designación de los periodistas que pueden realizar preguntas. Implementa, en cambio, un sistema de puntos para acceder a las acreditaciones y conservarlas a lo largo del año de duración, siempre y cuando no se incurra en “faltas graves”.

El tema fue trending topic en los grupos de WhatsApp de periodistas, algunos de los cuales plantearon con ironía pedir la intervención del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, para desburocratizar el procedimiento. Sucede que, entre los principales puntos, los acreditados deberán presentar una declaración jurada para poder ejercer su profesión en Balcarce 50, requisito que no es solicitado a los ciudadanos que quieran blanquear dólares colchón.

Vale destacar que además se analizarán al momento de otorgar las acreditaciones cantidad de likes en redes sociales del periodista en cuestión, como si no pudieran comprarse seguidores en redes.

Cautela en empresarios

Un clima de cauto optimismo se percibió entre los importantes directivos de empresas que se congregaron el martes en el marco de la AmCham Summit 2025, que esta vez se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, lidero a la Facultad de Derecho.

Los empresarios que concurrieron al evento de la cámara que agrupa a las compañías estadounidenses en general manifestaron su “satisfacción por la estabilización económica” que está logrando la administración del presidente Javier Milei. Sin embargo, más de uno se mostró también cauteloso, sobre todo los más experimentados que no dejaron de recordar que “la Argentina registra un largo proceso de stop and go”.

Para terminar con esta sucesión de marchas y contramarchas, se consideró fundamental estabilizar la política. En este sentido, el triunfo del oficialismo en los comicios de la Ciudad de Buenos Aires fue bien recibido. Pero no dejó de señalarse que el mayor desafío se presenta en las cruciales elecciones que tendrán lugar en la provincia de Buenos Aires.

De todas maneras, por lo bajo economistas señalaban su temor a marcar diferencias con el Gobierno, mas no sea sutiles, por temor a las represalias y a las hordas de trolls. Por eso, llamaron la atención las palabras de Ricardo Arriazu. El economista se animó a darle un consejo a Milei: "Les recomiendo hacer un estudio de equilibrio general de todos los cuellos de botella que va a haber y lo que va a pasar en la transición para evitar bolsones de pobreza y de descontento, porque es imposible separar la economía de la política y la sociología", sintetizó.

El PRO en su laberinto

Entre los asistentes a la reunión se encontraban varios dirigentes del PRO. Señalaron que se están presentando nuevas formas de hacer política. Comentan que, a diferencia, de lo que sucedía antaño, “el kirchnerismo ya no despierta mayor entusiasmo entre los jóvenes”. Pero en el encuentro hubo algunos analistas políticos que ven también una renovación en el PRO. Dicho sea de paso, más de uno comentó que el viaje al exterior del principal dirigente de este partido, Mauricio Macri, resulta al menos “inoportuno” en momentos en que las filas “amarillas” están en crisis por la derrota electoral en su principal bastión, la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto en un contexto en el que no extrañaría que muchos dirigentes del macrismo se pasen a La Libertad Avanza para volver a tener un lugar de pertenencia en un espacio que, sostienen, interpreta mejor las demandas de la sociedad.

Jorge Macri AMCHAM 2.jpeg Jorge Macri, en AmCham AMCHAM

Por eso fueron esperadas las palabras del Jefe de Gobierno Jorge Macri, quien inauguró las disertaciones políticas. En su alocución descartó cambios en su gabinete y abrió las puertas a futuros acuerdos con La Libertad Avanza: "No necesariamente tenemos que coincidir pero sí debemos estar de acuerdo de cara al futuro, la sociedad está cansada de peleas y divisiones y esto es más que un clima de época, y una demostración es la baja participación".

Sin duda, por ese potencial acuerdo en la provincia de Buenos Aires, uno de los políticos más esperados fue el presidente del PRO a nivel bonaerense, Cristian Ritondo. En negociación con el partido que conduce Karina Milei desde hace meses, el referente amarillo brindó varias definiciones en momentos en los cuales el Gobierno acelera el operativo reclutamiento.

En este contexto, pese a que tanto "El Jefe" como Javier Milei buscan doblegar al PRO y descartan una alianza para avanzar en un pase de nombres propios, Ritondo marcó diferencias y sostuvo que “no tiene que ser un pase de dirigentes, tiene que ser un frente, una alianza”.

“El PRO no quedó debilitado. Creo que la fortaleza que tenemos con el Gobierno Nacional) es que compartimos una visión de país y de la Argentina que queremos”, expresó. No obstante, aseguró que Mauricio Macri “quiere que sigan trabajando en una alianza con LLA” para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires: “Lo mejor que le puede pasar a los bonaerenses es que vayamos juntos”. Sobre este punto, se expresó en la misma línea que lo hizo el vocero y candidato vencedor Manuel Adorni, en su discurso tras los comicios: “Más allá de las tensiones de la campaña, tabula rasa”, dijo.

Los dólares del colchón

Durante la jornada, uno de los temas que más conversaron los hombres de empresas fue la iniciativa oficial de volcar al mercado los dólares “del colchón” sin dar explicaciones a las autoridades. Más de uno planteó sus dudas por los riesgos que puede tener la medida en el sentido de blanquear fondos provenientes de actividades ilícitas como la droga u otros actos criminales. También señalaron que sería inequitativa al favorecer a los que no cumplieron con las normas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, posiblemente anoticiado de estos comentarios, dedicó buena parte de su exposición a explicar las características de esta iniciativa que se anunciaría dos días más tarde, el jueves. Así, ante un auditorio semi vacío (todo una señal), descartó que vaya a ser un blanqueo al tiempo que afirmó que “será un cambio normativo amplio”. El titular del Palacio de Hacienda, explicó que el sector privado tiene la carga de controlar el origen de los fondos a través de distintos mecanismos que generan información que termina confluyendo en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

WhatsApp Image 2025-05-25 at 2.26.02 PM.jpeg Auditorio semi vacío para escuchar a Caputo

Reseñó que en el tiempo se duplicó la cantidad de gente a cargo de la fiscalización, se multiplicaron las regulaciones y sin embargo la informalidad creció. “Hoy mil CUITs representan el 50% de la recaudación en Argentina, once mil CUITs representan más del 70%”. Precisó que el proyecto de posibilitar el uso de dólares del colchón “al contrario de lo que se dice, apunta a ganar formalidad, pero por la positiva, que es no volviendo loco más a la gente. Con lo cual lo que entiendo de lo que estás explicando es que sería un cambio normativo amplio.”

Por la mañana, el el presidente de Am Cham, Facundo González Minujín, había calificado de “asfixiante” el entorno en el que se mueven las empresas por la presión impositiva. En respuesta, el ministro señaló que “hoy hemos bajado aranceles en 27 diferentes bienes de capital, algunos de la construcción, ascensores y demás cosas que tienen impacto. Y estamos quedando con un nivel promedio bastante razonable, hoy el nivel promedio de arancel de bienes de capital está en torno al 6%".

Alivio por retenciones

En el mismo sentido, por la tarde se conoció una noticia que fue bien recibida por los representantes del campo. El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en redes sociales que el Gobierno nacional decidió extender hasta el 31 de marzo de 2026 la baja temporal de las retenciones para el trigo y la cebada. Se trata de una medida que afecta a exportaciones por unos 4.000 millones de dólares, equivalentes al 5% del total de las ventas externas del país.

En momentos en que comienzan las tareas para la próxima cosecha fina, el anuncio fue bien recibido por dirigentes rurales, quienes señalaron a Ámbito que va en la dirección correcta y remarcaron que otorga previsibilidad en las reglas de juego para el sector.

Una curiosidad se dio en los pasillos de AmCham, ya que el tuit de Caputo con el anuncio llegó en el mismísimo instante en que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizaba una entrevista con este medio. El mandatario radical es una de las voces que más insiste ante el Gobierno con la necesidad de ponerle fin a las retenciones al agro, ya que cuestiona los aportes inconmensurables de la provincia a las arcas nacionales en comparación con lo que vuelve desde Nación al distrito.

"Mientras hablábamos, Caputo anunció una extensión en la baja de retenciones...". "Ah, no lo sabía. Bueno, es una buena noticia. De hecho, nosotros lo habíamos pedido el día jueves que estuve cenando con la mesa de enlace. ¿Pero bajó o se extendió?". Fue una extensión. "Ah, bien, extensión. Está bien. Bueno, bregamos y apostamos a que bajen, que se sostenga lo que fue una baja transitoria que se llevó adelante en el mes de enero, fundamentalmente para lograr la liquidación del campo". Así fue el breve diálogo con el gobernador al respecto.

Los empresarios, en líneas generales, estiman que el Gobierno hará una buena elección en la provincia de Buenos Aires que fortalecerá su margen de maniobra y le posibilitará llevar adelante reformas estructurales, como las laboral, tributaria y previsional.

Los directivos reconocen la vocación reformista del Gobierno, pero no dejan de plantear dudas en otros aspectos. Uno de los temas que genera incertidumbre es la decisión de las autoridades nacionales de recortar la obra pública. Señalan que, en momentos en que tiende a apreciarse el tipo de cambio, se hace más necesario que nunca contar con una infraestructura adecuada.

La cuestión institucional también está en el centro de las preocupaciones empresarias. Desde este punto de vista, el presidente de Am Cham afirmó que la competitividad también necesita “instituciones sólidas” y argumentó que “no hay inversión sin seguridad jurídica. No hay innovación sin reglas claras. No hay desarrollo con inestabilidad regulatoria ni con burocracia excesiva”. Por esta razón llamó a “fortalecer la transparencia, la independencia de poderes y la calidad institucional”.

Expectativa empresarial, elogios a Trump y el funcionario olvidado

Las luces de escena bonaerenses se trasladaron por un rato a la localidad de Azul, donde este jueves el Grupo Mexicano Lamosa inauguró la nueva planta de su compañía local Cerámica San Lorenzo, un proyecto que constó de una inversión de u$s50 millones y que emplea a 200 operarios. Hasta allí llegaron las máximas autoridades de la firma, además de representantes de la provincia de Buenos Aires y municipales, encabezados por el propio gobernador Axel Kicillof, quien sorprendió con elogios a la política industrialista de Donald Trump.

Cerca de las 10:30 de la mañana, al ritmo de conversaciones ejecutivas regadas con café y medialunas de manteca, el titular del Grupo Lamosa, Federico Toissant Elosuá, tomó la palabra y compartió su entusiasmo tanto por las flamantes instalaciones como por el rumbo económico del país. “Vemos con mucho optimismo estos nuevos desafíos que le toca enfrentar a la Argentina y nos estamos preparando”, dijo el empresario mexicano.

Toissant Elosuá refirió que, en los últimos 20 o 25 años, “Argentina vivió una época con grandes distorsiones por los subsidios y la alta inflación”. Posteriormente, destacó “la decisión de este Gobierno, con el apoyo de la población, de volver a tomar la dirección de la libre economía” y consideró que “se requiere un cambio importante para lograrlo”.

Menos entusiasta en ese sentido se mostró Kicillof, quien desembarcó en el predio a la hora del almuerzo, incluso antes de lo esperado. Mientras giraban los tentempiés y las gaseosas, el gobernador llegó escoltado por los ministros de Seguridad, Javier Alonso; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. La representación local, en tanto, corrió por cuenta del intendente peronista Nelson Sombra, quien recibió al mandamás a la vera de su camioneta.

Lamosa.jpg El gobernador hizo una recorrida por la planta.

Tras realizar una recorrida por la planta, el gobernador dirigió algunas palabras a una concurrencia en la que convivían empresarios, sindicalistas y dirigentes vinculados a la producción. Sin medias tintas, el economista tildó a la situación del país de “catastrófica”, al tiempo que recordó que desde diciembre del 2023 se perdieron 440 mil empleos. No obstante, reinvindicó que para la Provincia el modelo es “el de la producción y el trabajo” y destacó que PBA es el distrito con menor cantidad de empleados públicos en relación al total de habitantes. “Nadie nos va a enseñar de austeridad”, disparó.

Trajo, también, un pan debajo del brazo: anunció obras por u$s8 millones de dólares para mejorar el camino de acceso a la flamante planta, una medida que fue celebrada con un aplauso cerrado. La parada azuleña del gobernador tuvo tiempo para sorpresivos elogios a Donald Trump. “Me gusta cuando defiende a la industria estadounidense”, dijo, en una toma de aikido sobre el tatami libertario.

Concluida la recorrida, el discurso y la presentación formal, Kicillof se encargó de que sus colaboradores agenden el número de teléfono de Toissant Elosuá y se dispuso a partir para presentar la ampliación de un jardín de infantes. Café y porción de torta en mano, el ministro Augusto Costa tuvo que acelerar el paso para no quedar afuera de la comitiva. “No me dejen”, gritó el funcionario evitando que la puerta de la camioneta se cerrara frente a sus narices. Menos mal: hubiera sido otro frente de conflicto en el justicialismo bonaerense.

Diálogos con Conan: se vienen quinchos mineros

- Padre, estuvo mal con Jorge

- Roma no paga traidores, Conan.

- Más que traidor, le pifió con el asesor, Padre. Todo ganancia para usted.

- Estoy cansado, Conan.

- La seguimos mañana, Padre. Que hay Quinchos mineros.

- ¿Seguro?

- Seguro, Padre