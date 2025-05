ArMinera 2025: visión empresaria, mitín reservado de Canadá y el paso de Axel Kicillof por La Rural

Entre los protagonistas del encuentro estaba el ex embajador argentino en China, Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, Diego Guelar, recientemente incorporado como Senior Advisor al Cookins , catering que ofrece servicios de gastronomía a los campamentos mineros. No fue casual que en ese restó boutique construído en 1927 por el arquitecto y artista noruego Alejandro Christophersen se bandejearon manjares y bebidas sin alcohol de autor.

Se trata del cuarto año consecutivo de crecimiento, donde casi el 70% de las exportaciones correspondieron al oro, seguido por la plata y el litio. Las cifras convierten al sector en el sexto complejo exportador argentino, representando el 5,8% de las exportaciones nacionales.

ArMinera 2025 La Rural

El dato repercute positivamente en la evolución del empleo, que fue de 1,6% en 2024, aunque CAEM resalta una caída 4% en el rubro de Minerales Industriales y Rocas de aplicación, producto de la disminución de demanda de los minerales de segunda generación tras el freno a la obra pública.

Las oportunidades de crecimiento también son compartidas por el mercado internacional. Argentina representa el sexto destino mundial de presupuestos de exploración, subió nueve lugares el posicionamiento global en los últimos diez años al haber recibido inversiones extranjeras por este concepto de u$s 500 millones, especialmente en proyectos de cobre (41%), seguido por oro (27%) y litio (26%).

Los números reflejan un interés por las oportunidades de desarrollo que ofrece el sector, tanto para empresarios argentinos como extranjeros. Así lo confirma un representante sectorial de la provincia de San Juan, segunda provincia que goza de mayor incidencia de la minería en sus exportaciones: “El mundo está mirando como avanza la actividad en Argentina”, cuenta luego de haber estado en marzo en PDAC, la mayor feria de minería del mundo realizada en Toronto, Canadá.

A su vez, en el mercado local, como en el resto de los sectores que componen a la actividad económica, celebran el orden macroeconómico alcanzado por la gestión actual: inflación desacelerando, tipo de cambio sin sobresaltos, superávit fiscal, dólares -prestados por el FMI- que dotan al Banco Central y una victoria en las elecciones legislativas de CABA que el Gobierno espera repetir en los comicios de octubre.

Los motivos clave que demoran las inversiones en el sector

Pese a la oportunidad latente, puertas adentro reconocen que no llegan las inversiones con facilidad. Según pudo reconstruir este diario, hay dos motivos que pueden explicar cierta incertidumbre por parte del sector privado: las dudas por la continuidad del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el encarecimiento de la argentina en dólares.

ArMinera paneles expositores

“Nosotros invertimos a través del RIGI. ¿Y si viene otro Gobierno y cambia las reglas de juego? Estos son proyectos capitalizables a lo largo de muchos años y que requieren de cifras millonarias. Queremos asegurarnos de que lo que firmamos se cumpla”, explica un dirigente empresarial a este medio. En medio de la ArMinera el gran anuncio para el sector fue la aprobación del primero proyecto minero bajo el Régimen, el de Río Tinto Lithium por u$s2.700 millones.

A su vez, quién lo acompañaba en el evento de la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense, ejemplificó: “Pensemos en la explotación de una minería de cobre. Una vez aprobado el RIGI, hay que convencer a fondos de inversión que deseen invertir. Luego conseguir la maquinaria de exploración, que en Argentina no se fabrica. Más tarde, personal capacitado. Todo eso implica poner millones de dólares para ver un proyecto a lo largo de, mínimamente, cinco años”.

En esa línea, un empresario proveniente de Santa Cruz -provincia cuyas exportaciones son en un 80% mineras- asegura que las condiciones están dadas para contar con mayor seguridad jurídica que en períodos anteriores porque “el RIGI permite calcular costos” y la flexibilización cambiaria “otorga mayor previsibilidada a las casas matrices” pero, “no dejan de ser procesos que llevan tiempo”, matiza la fuente.

Otro tema que siguen de cerca es el encarecimiento de Argentina en dólares. En el marco del AmCham Summit 2025, el presidente Javier Milei le pidió a los empresarios que “aprovechen para invertir” porque “Argentina está baratísima”.

El sector privado no lo entiende de la misma forma y un empresario se encargó de poner un ejemplo: “mientras que en China te cobran una viga u$s 1,87, en Argentina cuesta u$s 1,98 el kilo de acero al carbono, el material con el que se fabrica”.

De todos modos, los niveles de producción e infraestructura que maneja la industria del gigante asiático son radicalmente distintos, pero considera que lo extremo del ejemplo “ayuda a visibilizar que hay proyectos que parecen inviables”.

En las licitaciones también se pueden notar los efectos de la apreciación cambiaria. “En 2021 licité refugios mineros en Chile, ganamos por producto aprobado y por precio. Luego en 2022 y 2023 no coticé porque los precios en dólares de los insumos se dispararon. En septiembre de 2024 sale otra licitación. Nos presentamos con el mismo producto con el que ganamos en 2021, pero quedamos casi 30% arriba que lo que ofrecía Chile”, recuerda un referente del sector a este diario.

El paso de Axel Kicillof por ArMinera en La Rural

En el marco de la exposición ArMinera, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof mantuvo el martes un encuentro de 50 minutos con representantes de CAPMIN, CAPIPE, GAPP y ADIMRA (minería, petróleo y metalurgía).

image.png

Lo que parecía un encuentro protocolar, al menos para aquellos empresarios que dialogaron con Ámbito, terminó con una sorpresa por parte del Gobernador hacia los presentes.

En la charla si bien reconoció que el orden macroeconómico es importante, Kicillof preguntó “a qué costo” y advirtió que en un año continuará en la política o dando clases, mientras que ellos “estarán fundidos”. “Salgan a hablar, es un industricidio planificado”, resaltó el gobernador y les adelantó que, según su mirada, también “serán mandados a hacer carry trade” tal como le pasó al campo.

"Con el modelo Milei, en un año están todos fundidos", les advirtió a los proveedores y empresarios locales.

“Los empresarios no hablan públicamente, pero en privado manifiestan preocupación por la importación de bienes de capital y la caída de la obra pública. Acá no hay un error, hay un plan, y tendrán que elegir entre el miedo a ser criticados en redes sociales por hablar o el miedo a perder económicamente”, ironiza una figura del gobierno bonaerense.

Axel Kicillof ArMinera La Rural minería

De la reunión también formaron parte Cristina Álvarez Rodríguez (jefa de Asesores del Gobernador); Carlos Bianco (ministro de Gobierno); Laura Delgado (subsecretaria de Minería); Mariela Bembi (subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas) y Ariel Aguilar (subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones).

Si el Gobernador está en lo cierto o no, también fue motivo de debate en el encuentro de ayer. “Técnicamente sí”, dijo un empresario, aunque también aseguró que “las condiciones para invertir tampoco estaban dadas previamente”.

ArMinera Stand provincia de Buenos Aires La Rural Axel Kicillof llegó al predio de La Rural por la apertura del enorme stand de la provincia de Buenos Aires. Pero su visita se transformó en una reunión a puertas cerradas, porque según dijo el mandatario, él solo inaugura hospitales, escuelas y obras públicas que benefician a los bonaerenses.

Otra voz que se sumó a la conversación mencionó que “los proveedores la tienen difícil con la política de Milei” pero la minería “no tiene lógica de mercado interno”. A nivel internacional, confía en que la plata y el oro se sigan apreciando, considera que el cobre “tiene buenas proyecciones” y el litio “tendrá un boom en toda la región andina”.

“En Jujuy se invirtieron entre 2018-2021 más de 1.000 millones de dólares para proyectos de litio. En el medio, en el país pasó de todo. La minería es de largo plazo, por suerte”, relativiza la fuente.

El miércoles por la noche, tras la segunda jornada del evento ArMinera, CAEM se encargó de realizar una cena exclusiva para principales representantes del sector. Allí estuvo presente el secretario de Minería, Luis Lucero, quién respondió a las críticas que recibe el organismo por aquellos proyectos mineros que sí buscan aplicar para el RIGI pero aún no fueron aprobados.

“Frente a un régimen que otorga beneficios fiscales y cambiarios de la entidad de los incluidos en el RIGI y estabilidad por treinta años, las demoras que podrían adjudicársenos no parecen lo sustancial”, justificó Lucero en la cena, tras su paso por el predio de la sociedad Rural.

En total son siete los proyectos mineros que ya habían solicitado su adhesión al RIGI. El primero en octubre y el último en abril. Por ahora solo uno fue aprobado (el de Río Tinto) y lo anunció el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González el martes en ArMinera. En unos 20 días habrá más novedades.