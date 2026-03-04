Clave para autos eléctricos: China desarrolla una batería de agua que alcanza los 120.000 ciclos de carga y prescinde del litio

Investigadores de Hong Kong y China desarrollaron un sistema ecológico que elimina el riesgo de explosiones y promete una vida útil de décadas. El avance pone en jaque la hegemonía del litio en la industria de la tecnología portátil y la movilidad.

El desarrollo liderado por universidades de Hong Kong y China utiliza agua como base química, eliminando la dependencia de materiales inflamables como el litio.

El paradigma de la acumulación de energía podría estar frente a un cambio histórico. Investigadores de la Universidad de Hong Kong y de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur han presentado una innovación que desafía el dominio global de las baterías de iones de litio: una batería ecológica basada en agua . Se trata de un paso que puede ser clave para los autos eléctricos .

Este nuevo desarrollo no solo rompe las barreras de durabilidad conocidas hasta el momento, sino que aborda los dos puntos críticos de la tecnología actual: la seguridad operativa y la obsolescencia programada de los materiales químicos.

Uno de los mayores obstáculos para la masificación de tecnologías basadas en litio ha sido su inestabilidad. Los electrolitos orgánicos presentes en las celdas actuales son altamente inflamables, lo que ha provocado incidentes de combustión en teléfonos móviles, computadoras y vehículos eléctricos.

La propuesta de los científicos chinos elimina este riesgo de raíz. Al utilizar una base acuosa en su composición química, la batería se vuelve intrínsecamente segura, haciendo prácticamente imposible que se produzcan incendios o explosiones por sobrecarga o fallas técnicas. Este cambio de arquitectura podría transformar la percepción de seguridad del consumidor respecto a los dispositivos portátiles y el transporte eléctrico.

El dato más disruptivo del informe radica en la vida útil del sistema. Mientras que las baterías de litio convencionales comienzan a degradarse tras unos pocos miles de ciclos, esta batería de agua mantiene su eficiencia prácticamente intacta durante décadas.

Según los responsables del proyecto, el sistema soporta hasta 120.000 ciclos de carga. En términos prácticos, esto permitiría que un dispositivo electrónico o un vehículo funcione durante toda la vida útil del usuario sin necesidad de un recambio de batería, un hito que dejaría obsoleta la actual rotación de componentes en la industria tecnológica.

Impacto ambiental y sostenibilidad energética

Más allá de sus capacidades técnicas, la innovación se posiciona como una pieza clave para la transición hacia energías limpias. El uso de agua como base química reduce drásticamente el impacto ambiental asociado a la minería y al desecho de metales pesados y materiales complejos.

Si bien la tecnología aún requiere tiempo para ser escalada a nivel comercial en móviles o autos eléctricos, el avance marca un punto de inflexión en la estrategia de Asia para alcanzar la independencia energética. China, líder actual en la cadena de suministro de baterías, parece decidida a encabezar esta transición hacia materiales más abundantes, seguros y económicos que el litio.