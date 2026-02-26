Autos chinos en la Argentina 2026: cómo cambiaron el mercado y ya disputan el liderazgo + Seguir en









Con fuerte presencia en el segmento SUV y en la movilidad híbrida y eléctrica, marcas como BYD, BAIC, Jetour y Chery ya explican cerca del 20% de las ventas de 0km.

BYD, una de las marcas con más presencia en el país. En imagen, el Dolphin Mini 100% eléctrico

La transformación del mercado automotor argentino en 2026 tiene un protagonista claro: los autos chinos. Lo que comenzó como una alternativa incipiente en 2024 y 2025 se consolidó en el último año con una expansión sostenida en plazas clave como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. El combo entre precio competitivo, alto nivel de equipamiento y oferta híbrida fue determinante para acelerar su adopción.

Las marcas chinas que lideran el mercado argentino Según distintos relevamientos sectoriales, las marcas de origen chino ya representan alrededor del 20% de los patentamientos de vehículos nuevos en el país, una cifra inédita para este origen. Fabricantes como BAIC, Haval, Geely, BYD, Jetour y Chery lograron posicionarse en segmentos estratégicos, especialmente en SUV.

De acuerdo con un análisis publicado por Reporte Asia, el avance en la Argentina forma parte de una estrategia regional más amplia de las automotrices chinas, que priorizan América Latina como mercado de expansión para sus modelos híbridos y eléctricos. El informe destaca que el diferencial tecnológico y la relación precio-producto fueron claves para su rápida penetración.

arrizo largo(1) El Chery Arrizo 8 lidera el regreso del sedán en el país. Modelos como el BAIC BJ30 o el BYD Song Plus ganaron protagonismo por su eficiencia y equipamiento, mientras que el Jetour T1 i-DM, híbrido enchufable lanzado en 2026, refuerza la ofensiva electrificada. En paralelo, eléctricos como el BYD Dolphin amplían la oferta de entrada a la electromovilidad.

El avance también impactó en marcas tradicionales: entre 2020 y 2024, fabricantes como Toyota, Ford y Peugeot concentraban cerca del 60% del mercado; desde 2025 esa participación bajó a menos del 45%, en un escenario más competitivo.

La expansión tecnológica —con mayor autonomía, conectividad avanzada y sistemas ADAS— modificó la percepción del consumidor argentino, que hoy prioriza eficiencia y equipamiento por sobre la tradición de marca. De mantenerse la tendencia, las proyecciones indican que en 2027 las automotrices chinas podrían alcanzar el 25% del mercado local, consolidando un cambio estructural en la industria nacional.