Por qué los híbridos enchufables ganan terreno frente a los autos eléctricos puros

El CEO de una reconocida automotriz cuestionó los plazos fijados para eliminar los motores de combustión y pidió mayor flexibilidad regulatoria para proteger a la industria del continente.

El proceso de transformación hacia la movilidad eléctrica en Europa volvió al centro de la escena luego de las declaraciones de François Provost, actual CEO de Renault, quien advirtió que los objetivos fijados por Bruselas podrían resultar inviables en los tiempos estipulados.

“La electrificación total en 2035 no es posible; la Unión Europea debe ser flexible”, afirmó el ejecutivo, dejando en claro su postura frente al calendario que prevé la eliminación de los motores térmicos en ese año. En la misma línea, agregó: “La electrificación rápida no es realista”.

Pedido de revisión regulatoria del CEO de Renault El directivo también solicitó revisar las metas intermedias previstas para 2030, que establecen que el 50% de las matriculaciones de vehículos nuevos deberían ser eléctricas. Según su visión, mantener ese ritmo podría derivar en un escenario complejo para la industria automotriz europea.

En ese contexto, defendió la necesidad de adoptar un enfoque más pragmático que contemple tecnologías de transición como los híbridos enchufables, a los que definió como una herramienta válida para acompañar gradualmente a los usuarios hacia la electrificación plena.

provost François Provost, actual CEO de Renault. “Lo que es absurdo es afrontar los desplazamientos diarios con coches puramente eléctricos con baterías de 100 kWh y un peso de tres toneladas. Los híbridos enchufables son una buena manera de guiar gradualmente a los clientes hacia los vehículos eléctricos”, sostuvo.

Diferencias según el segmento Para Provost, el avance hacia la electrificación no será uniforme en todos los segmentos. Considera que los autos pequeños podrán adaptarse con mayor rapidez a las nuevas exigencias ambientales, mientras que en vehículos de mayor porte el proceso será más complejo. Sus declaraciones se producen en un momento de fuerte presión regulatoria en la Unión Europea, donde la discusión sobre competitividad, costos y sostenibilidad se encuentra en pleno desarrollo. La advertencia del ejecutivo se suma así al debate sobre cómo equilibrar la transición ecológica con la viabilidad económica de uno de los sectores industriales más relevantes del continente.