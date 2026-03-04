Becas Progresar 2026: guía completa de inscripción, requisitos y nuevos montos de marzo

El programa sigue brindando una ayuda económica mensual y detalla las fechas, condiciones y valores vigentes del ciclo lectivo actual.

La ayuda económica para estudiantes que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelve a ser relevante con el inicio del nuevo ciclo lectivo. Miles de jóvenes y adultos esperan cada año la apertura del formulario para acceder al beneficio.

El plan contempla distintas líneas, según el nivel educativo o la formación elegida. Pero antes de anotarse, es fundamental revisar tanto las fechas, como las condiciones y la modalidad de pago.

La convocatoria suele habilitarse entre marzo y abril . El esquema habitual contempla dos llamados anuales : uno al comienzo del año académico y otro hacia el segundo semestre.

La acreditación del dinero se realiza a través de ANSES , ya que el organismo se encarga de liquidar la asistencia en la cuenta informada por cada titular. Es por eso que es fundamental mantener los datos personales actualizados.

Las novedades oficiales se difunden por los canales del Ministerio de Capital Humano y el portal del Estado nacional. Ahí mismo se confirman los plazos y las condiciones específicas.

Requisitos para anotarse en el Progresar: ¿quiénes pueden acceder?

El plan cuenta con tres modalidades: Obligatorio, Superior y Trabajo. Cada una tiene sus propios criterios:

Para la línea destinada a completar la secundaria, se exige ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal y DNI vigente. La edad general va de 16 a 24 años, aunque se puede ampliar en algunos casos. Además, el ingreso del grupo familiar no debe superar tres salarios mínimos.

En el nivel terciario o universitario, los ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que los estudiantes avanzados pueden extender el tope hasta los 30. Enfermería no tiene límite. También se solicita no adeudar materias del secundario al momento de la postulación.

Para el Progresar Trabajo, orientada a cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, la edad base es de 18 a 24 años, con extensión hasta 35 para personas sin empleo formal. En todos los casos está el tope de ingresos familiares y la condición de alumno regular.

Paso a paso: cómo completar el formulario de inscripción 2026

El trámite se realiza de manera online en la página oficial del programa. Es necesario contar con un usuario activo en Mi Argentina y una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del solicitante.

Una vez dentro del portal, se deben cargar los datos personales, académicos y del grupo familiar. El sistema solicita información sobre la institución y la carrera o curso elegido. Tras completar los campos obligatorios, se envía la solicitud y se espera la evaluación.

Montos de las Becas Progresar: ¿cuánto se cobra en marzo?

En marzo de 2026, el valor mensual es de $35.000. De todas formas, no todos perciben el total de forma directa. En varias líneas se retiene un 20% hasta fin de año, cuando se acredita la regularidad académica. En esos casos, el pago mensual efectivo es de $28.000.

El dinero se deposita en la cuenta declarada durante la inscripción. El cumplimiento de asistencia y actividades complementarias es obligatorio para sostener el beneficio durante todo el año.