Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia

El fiscal general porteño reemplaza a Mariano Cúneo Libarona tras su renuncia y se convierte en el nuevo integrante del Gabinete nacional.

Juan Bautista Mahiques asumió al frente del Ministerio de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Gabinete nacional. Radio Mitre

Juan Bautista Mahiques asumió como nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y pasó a encabezar la cartera en el Gobierno de Javier Milei. El Presidente confirmó el cambio luego de meses de versiones sobre una posible salida del ahora exfuncionario.

El relevo se produjo después de más de dos años de gestión de Cúneo Libarona y en un contexto de reformas impulsadas por el Ejecutivo en el ámbito judicial. Con este movimiento, la Casa Rosada suma a un funcionario con experiencia en la administración de justicia y vínculos en el plano internacional.

Hasta ahora, Mahiques se desempeñaba como fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupaba desde octubre de 2019. Su llegada al Ministerio implica el salto desde la órbita porteña a la conducción nacional del área.

Mahiques preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde septiembre de 2022 y ejerce como rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires desde julio de 2024. Su perfil combina gestión institucional y participación en espacios internacionales vinculados a la política criminal.

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università Degli Studi Di Roma. Además, integra la Academia de Capacitación Mundial de la IAP junto a especialistas de distintos países.

Con más de dos décadas en el Poder Judicial de la Nación, ocupó diversos cargos desde el año 2000. Fue consejero representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre 2015 y 2019. Juan Bautista Mahíques 1200 Con más de dos décadas en el Poder Judicial, Mahiques ocupó cargos en el Consejo de la Magistratura y en el Ministerio de Justicia. Wikipedia También actuó como representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso. Antes de asumir la presidencia de la IAP, fue miembro ordinario de su Comité Ejecutivo y vicepresidente por la Región de Latinoamérica en 2021. En el ámbito académico, es docente titular en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina, y entre 2020 y 2024 se desempeñó como subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública. Con su designación ya formalizada, Mahiques quedará a cargo de la conducción política y administrativa del Ministerio de Justicia, área clave en la relación con el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y el Congreso. En los próximos días se espera la oficialización completa de la transición y la definición de su equipo de trabajo.