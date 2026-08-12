Plan de Ampliación del Transporte Eléctrico: el Gobierno dio el primer paso para iniciar la obra que busca terminar con los cortes de luz en el AMBA

La Secretaría de Energía autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para construir, operar y mantener la primera obra del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico. El proyecto apunta a reforzar el abastecimiento del AMBA, podrá solicitar adhesión al RIGI y utilizará aportes de la Cuenta de Exportaciones de CAMMESA.

El plan completo anunciado por la administración de Javier Milei contempla 16 obras, de las cuales 12 corresponden a provincias del interior.

El Gobierno oficializó el llamado a licitación de AMBA I , la primera obra del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico , que demandará una i nversión estimada de u$s800 millones y será financiada bajo un esquema de participación privada . La medida fue formalizada mediante la Resolución 202/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma autoriza la convocatoria a una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple para otorgar una concesión de obra pública destinada a la construcción, operación y mantenimiento de la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión denominada AMBA I.

El proyecto había sido anunciado por el Gobierno como el primer paso de un plan más amplio de 16 obras de infraestructura eléctrica distribuidas en todo el país. Según la información oficial difundida, la expectativa es que la adjudicación se concrete durante el primer semestre de 2027.

La Resolución 202/2026 aprobó el llamado formal a licitación y convocó a los interesados en ofertar. El procedimiento se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde también estarán disponibles los pliegos y la documentación relevante para el proceso de selección.

La Secretaría de Energía aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas, junto con sus anexos. Esos documentos no fueron publicados en el Boletín Oficial, pero podrán consultarse en el portal oficial de contrataciones.

La convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Secretaría de Energía, en dgMarket y en BID for Americas por tres días corridos. Además, deberá existir un plazo no menor a 60 días corridos de antelación a la fecha límite para presentar ofertas.

El cronograma fijado por la resolución establece que las consultas podrán realizarse hasta 30 días antes de la apertura de ofertas, a las 17. La presentación de ofertas vencerá a los 120 días desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial, a las 11, y la apertura se realizará ese mismo día, a las 12, mediante acto público electrónico en CONTRAT.AR.

Una obra clave para el abastecimiento del AMBA

AMBA I apunta a reforzar uno de los puntos más sensibles del sistema eléctrico argentino. Según los considerandos de la resolución, la ejecución del proyecto permitirá mejorar de manera significativa las condiciones de abastecimiento de la demanda del Gran Buenos Aires, la seguridad y confiabilidad del área y del Sistema Argentino de Interconexión en general.

El anuncio oficial realizado ayer precisó que la obra contempla la construcción de una nueva línea de 500 kV, con una extensión aproximada de 270 kilómetros, y una nueva estación transformadora en Plomer, provincia de Buenos Aires.

El foco inicial en el AMBA responde al peso de esa región en el consumo eléctrico nacional. El área concentra cerca del 40% de la demanda del país, por lo que el Gobierno sostiene que resolver primero los cuellos de botella en esa zona es una condición necesaria para luego avanzar con la expansión del resto de la red.

Fondos de CAMMESA y Cuenta de Exportaciones

La resolución también autoriza la utilización de fondos provenientes de la Cuenta de Exportaciones del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista para otorgar aportes financieros al adjudicatario de la licitación.

Esa cuenta fue creada en 2021 y se integra con ingresos netos obtenidos por exportaciones de energía eléctrica. La normativa vigente establece que esos recursos pueden destinarse al financiamiento de obras de infraestructura energética, según las instrucciones regulatorias que defina la Secretaría de Energía.

En el anuncio previo, el Gobierno había informado que CAMMESA aportará unos u$s100 millones iniciales para que la empresa ganadora pueda comenzar a trabajar desde el primer año. La mitad de ese aporte será en especie, mediante transformadores, y la otra mitad será en efectivo.

El aporte tendrá carácter no reembolsable y saldrá de la Cuenta de Exportaciones de CAMMESA. Según la explicación oficial, el objetivo es reducir el costo financiero inicial de una obra de gran escala y evitar que ese costo se traslade al conjunto del sistema eléctrico.

Garantía del BID y posibilidad de RIGI

La resolución también incorpora dos elementos clave para mejorar las condiciones financieras del proyecto. Por un lado, informa que el Banco Interamericano de Desarrollo analiza una potencial operación de garantía vinculada a respaldar el contrato de concesión que resulte de la licitación.

Según el texto oficial, esa eventual garantía podría emitirse por un plazo de hasta 25 años y estaría diseñada para cubrir hasta seis meses del pago de la remuneración al concesionario, de acuerdo con lo previsto en los pliegos.

Por otro lado, la Secretaría de Energía habilita al adjudicatario de AMBA I a solicitar la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La norma aclara que la tramitación deberá realizarse ante la autoridad de aplicación del RIGI y que el adjudicatario deberá cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes.

El Gobierno sostiene que permitir la solicitud de adhesión al régimen puede favorecer la presentación de ofertas más competitivas y generar un impacto positivo sobre las tarifas que deberán pagar los beneficiarios de la obra.

El inicio formal del nuevo esquema de ampliación

La oficialización de AMBA I marca el inicio formal del nuevo esquema que el Gobierno busca aplicar para ampliar la red de transporte eléctrico con participación privada. La obra fue incluida entre los proyectos prioritarios definidos por el Ministerio de Economía y deberá licitarse bajo el régimen de concesión de obra pública.

El plan completo anunciado por la administración de Javier Milei contempla 16 obras, de las cuales 12 corresponden a provincias del interior. Una vez terminado, el programa incorporaría más de 5.600 kilómetros de líneas de transporte eléctrico, lo que representaría una expansión del 38% respecto de la extensión actual de la red.

La resolución también crea una Comisión Evaluadora para el procedimiento y ordena notificar a CAMMESA, al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, a Transener, a Transba y a Edenor.

Con la publicación de la norma, el proyecto pasó del anuncio político a la instancia administrativa y licitatoria. El próximo paso será la publicación de los pliegos en CONTRAT.AR, la recepción de consultas y la presentación de ofertas, prevista para 120 días después de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.