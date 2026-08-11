Atlas GigaHub: el proyecto de u$s3.300 millones que busca convertir a Chubut en un polo de centros de datos para inteligencia artificial

La iniciativa prevé instalar un campus digital en la Zona Franca de Trelew y aprovechar el potencial eólico de la provincia, su disponibilidad territorial y el acceso a energía.

La eventual construcción de Atlas GigaHub también tendría un impacto sobre el perfil energético de Chubut.

Chubut busca posicionarse en el mapa global de la infraestructura para inteligencia artificial con el proyecto Atlas GigaHub , una iniciativa para desarrollar un gran campus de centros de datos en la Zona Franca de Trelew , que contempla una inversión de alrededor de u$s3.300 millones y que podría convertirse en uno de los proyectos de infraestructura digital más importantes de la Patagonia.

El proyecto es impulsado por Green Capital junto con el gobierno chubutense y se encuentra en una etapa de búsqueda y articulación de socios tecnológicos, energéticos y financieros. La propuesta combina centros de datos de gran escala, disponibilidad de energía, generación renovable, almacenamiento e infraestructura de telecomunicaciones , en un momento en que el crecimiento de la inteligencia artificial está generando una demanda creciente de electricidad y capacidad informática.

El desarrollo fue presentado a fines de julio en la Embajada de Polonia durante el encuentro “Shaping AI Future Through Energy: The Global Data Center Hub in Argentina” , donde se expusieron los principales lineamientos del Atlas GigaHub Data Center y los perfiles de potenciales socios para llevar adelante la iniciativa.

La novedad es que en paralelo a la presentación del proyecto, Wärtsilä y Green Capital firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para colaborar estratégicamente en el desarrollo de la infraestructura energética necesaria para esta iniciativa.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres , puso el proyecto en el centro de su presentación y destacó las condiciones de la provincia para captar inversiones vinculadas con la nueva economía digital. “ Cuando hablamos de Inteligencia Artificial, suele ser más la incertidumbre que la certeza, pero si hay algo de lo que estamos seguros es que se trata de una oportunidad económica impresionante ”, sostuvo el mandatario.

Un campus de datos de u$s3.300 millones en Trelew

El corazón del proyecto es la instalación de un Data Center de gran escala en la Zona Franca de Trelew, dentro de una estrategia provincial más amplia denominada “Chubut Hub Digital 2030”.

La inversión proyectada asciende a u$s3.300 millones, aunque el desarrollo se encuentra todavía en una etapa de estructuración y búsqueda de inversiones y socios, por lo que el desembolso debe entenderse como el monto asociado al proyecto presentado por la provincia y no como una inversión ya ejecutada.

El objetivo es crear infraestructura capaz de atender la creciente demanda de procesamiento vinculada con inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y servicios digitales, sectores que requieren grandes cantidades de energía y una infraestructura eléctrica capaz de garantizar disponibilidad y estabilidad.

El atractivo de Chubut para este tipo de proyectos está vinculado, según planteó el Gobierno provincial, con una combinación de factores: recursos eólicos de alto rendimiento, extensión territorial, disponibilidad energética, puertos de aguas profundas, infraestructura industrial y formación de recursos humanos.

“Nuestra provincia cuenta con ventajas comparativas muy importantes para ese tipo de industrias, entre ellas los mejores rindes de viento del mundo, extensión territorial y energía a buen costo”, señaló Torres.

Pero el gobernador remarcó que esos recursos por sí solos no son suficientes para atraer inversiones de semejante escala. “No tendrían ningún valor si no tuviéramos lo fundamental, que son los cimientos de la calidad institucional”, afirmó.

Energía renovable para alimentar la inteligencia artificial

Uno de los principales componentes diferenciales de Atlas GigaHub es precisamente su estrategia energética. La expansión de los centros de datos a nivel global está generando un nuevo problema para los desarrolladores: la disponibilidad de energía se convirtió en una condición previa para instalar capacidad informática.

Los centros de datos destinados a inteligencia artificial requieren un suministro eléctrico abundante, confiable y escalable. Por eso, el diseño energético de estos proyectos comienza a incorporar combinaciones de generación flexible, almacenamiento y fuentes renovables, con el objetivo de garantizar energía firme y, al mismo tiempo, reducir la huella de carbono.

En el caso de Atlas GigaHub, la propuesta busca aprovechar el potencial eólico de Chubut y el crecimiento de la capacidad renovable instalada en la provincia.

El plan prevé construir el campus, asegurar la energía, ampliar el transporte eléctrico, desplegar la conectividad internacional y cerrar la estructura de socios e inversiones necesaria para que Atlas GigaHub pase de la presentación a la ejecución.

Torres destacó justamente el componente sustentable de la iniciativa: “La transición energética nos muestra que el mundo necesita cada vez más energía, la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías también”. Y agregó: “Lo más fuerte de este proyecto es el aspecto sustentable, donde hacemos uso de los mejores rindes de viento del mundo”.

La combinación entre generación renovable y demanda digital intensiva puede convertirse en uno de los principales atractivos del proyecto. Para los desarrolladores de infraestructura digital, disponer de energía competitiva y de bajo contenido de carbono puede ser tan relevante como contar con conectividad y capacidad de procesamiento.

El cuello de botella: transportar la energía

El desarrollo de un centro de datos de esta escala también plantea un desafío para la infraestructura eléctrica. La propia provincia reconoce que el crecimiento de la capacidad renovable debe estar acompañado por nuevas inversiones en transporte para que esa energía pueda llegar hasta los grandes consumidores. “Estas inversiones son una solución en el corto plazo para un problema central, que es la infraestructura necesaria para el transporte de energía”, afirmó Torres.

El planteo adquiere relevancia en un contexto nacional en el que el transporte eléctrico se convirtió en uno de los principales cuellos de botella del sistema. La expansión de la generación, particularmente renovable, necesita corredores capaces de evacuar esa electricidad y trasladarla hacia los centros de consumo.

Atlas GigaHub agrega una nueva dimensión a esa discusión: no se trata solamente de transportar electricidad hacia las grandes ciudades, sino también de llevar energía y conectividad hasta nuevos polos de demanda intensiva ubicados cerca de los recursos naturales. En ese sentido, la localización en Chubut podría permitir acercar la infraestructura digital a una región con un fuerte potencial renovable.

Fibra óptica: el otro pilar del proyecto

El Atlas GigaHub no se limita a la construcción de infraestructura energética y centros de procesamiento. El proyecto presentado por Chubut ante el Gobierno nacional también contempla el desarrollo de la infraestructura de fibra óptica necesaria para conectar a la provincia con el resto del mundo.

La intención es que Chubut pueda transformarse en un segundo punto de anclaje nacional en materia de telecomunicaciones, complementando la infraestructura existente y reduciendo la concentración de las conexiones internacionales.

El Gobierno provincial trabajó en esta estrategia junto con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), empresas tecnológicas, prestadores de servicios, cámaras empresariales y representantes del sistema científico-tecnológico.

La conectividad es un componente crítico para los centros de datos. En el caso de los servicios vinculados con inteligencia artificial, la infraestructura debe combinar energía, capacidad de cómputo y conexión de alta velocidad y baja latencia.

Por eso, el proyecto plantea una infraestructura integrada en la que el recurso energético de Chubut se combine con redes de telecomunicaciones capaces de conectar el campus digital con los mercados internacionales.

Green Capital busca socios para el desarrollo

La iniciativa es impulsada por Green Capital, cuyo CEO, Micha Polanowski, participó de la presentación realizada en la Embajada de Polonia.

Durante la jornada, Marta Zotkowska, jefa de Desarrollo Internacional e Inversiones de Green Capital, presentó específicamente el Atlas GigaHub Data Center y los perfiles de potenciales socios.

La estrategia contempla articular a distintos actores para desarrollar una infraestructura que requiere capacidades complementarias: energía, tecnología para centros de datos, almacenamiento, conectividad, infraestructura física y financiamiento.

En la presentación también participaron representantes de PromArgentina, Bruchou & Funes de Rioja, Terramoena y la Agencia Polaca de Inversión y Comercio, además del Gobierno de Chubut.

El objetivo es avanzar desde la presentación del proyecto hacia una estructura de socios que permita materializar las distintas etapas del desarrollo.

Qué aporta Wärtsilä al Atlas GigaHub

En paralelo a la presentación del proyecto, Wärtsilä y Green Capital firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para colaborar estratégicamente en el desarrollo de la infraestructura energética necesaria para Atlas GigaHub. El acuerdo representa, por ahora, un marco de colaboración y no equivale a una decisión final de inversión.

La compañía tecnológica especializada en soluciones energéticas aportaría su experiencia en generación flexible, almacenamiento y optimización de sistemas de energía, tecnologías que pueden resultar relevantes para un campus de centros de datos que necesita disponibilidad eléctrica permanente.

“Proyectos como Atlas GigaHub demuestran el potencial de Argentina para convertirse en un destino líder para el desarrollo de infraestructura digital”, afirmó Gastón Giani, Director de Energy Business de Wärtsilä Energy.

El ejecutivo destacó particularmente las condiciones de Chubut y la necesidad de contar con energía confiable para acompañar el crecimiento de la inteligencia artificial. “A medida que continúa creciendo la demanda de inteligencia artificial y capacidad para centros de datos, el acceso a energía confiable, flexible y escalable será fundamental para hacer posible ese crecimiento”, sostuvo.

El MoU se suma a la participación de otras compañías mencionadas durante la jornada, entre ellas Schneider, Envision y Ore Energy, en el marco de la búsqueda de socios para el desarrollo del proyecto.

RIGI y seguridad jurídica como condiciones para la inversión

Para el Gobierno de Chubut, otro de los elementos centrales para hacer viable Atlas GigaHub es el marco regulatorio.

Torres recordó que Chubut fue una de las primeras provincias en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sostuvo que la herramienta resulta clave para proyectos de infraestructura de largo plazo. “Un marco normativo como el RIGI, es garante de esa seguridad jurídica y constituye lo más importante de cara a inversiones estratégicas y a largo plazo”, señaló.

La provincia también trabaja en un marco normativo complementario para facilitar el desarrollo de inversiones digitales y energéticas.

El objetivo es reducir los tiempos administrativos y coordinar con el Gobierno nacional los permisos necesarios para que una infraestructura de estas características pueda avanzar. “Actualmente trabajamos de manera conjunta con el Gobierno nacional para agilizar los procesos y poner a disposición todo lo necesario para desburocratizar y dinamizar lo necesario para que estas inversiones lleguen rápido”, afirmó Torres.

Un nuevo polo de demanda eléctrica en la Patagonia

La eventual construcción de Atlas GigaHub también tendría un impacto sobre el perfil energético de Chubut. La provincia ya cuenta con una fuerte presencia de industrias electrointensivas, particularmente a partir de la producción de aluminio, y dispone de un importante potencial de generación eólica.

La llegada de un campus de centros de datos de gran escala sumaría una nueva demanda eléctrica intensiva y de operación continua, con la particularidad de que estaría vinculada a una de las industrias consideradas estratégicas para la economía digital del futuro.

Torres planteó que la inversión podría generar además un efecto multiplicador sobre la infraestructura. “La infraestructura que viene aparejada de esta inversión, viene acompañada de más proyectos, los cuales también hay que pensar a mediano y largo plazo”, sostuvo.

El gobernador también destacó la disponibilidad de recursos humanos en la provincia. “A pesar de que Chubut cuenta con extensión territorial, puertos de aguas profundas y los mejores vientos del mundo, tenemos algo más importante: una universidad que forma recurso humano necesario para estos trabajos”, afirmó.

Atlas GigaHub se encuentra todavía en una etapa de desarrollo y estructuración, pero la escala de la iniciativa permite dimensionar el potencial que Chubut busca capturar. La combinación de u$s3.300 millones de inversión proyectada, generación renovable, infraestructura eléctrica, almacenamiento, conectividad internacional y capacidad para inteligencia artificial coloca al proyecto dentro de una tendencia global en la que energía y tecnología comienzan a desarrollarse de manera cada vez más integrada. “El momento es ahora, y de eso no hay ninguna duda”, afirmó Torres.