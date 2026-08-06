Temporal en el AMBA: cómo siguen los cortes de luz y cuáles son las zonas afectadas

Las distribuidoras Edenor y Edesur registran más de 25.000 usuarios sin suministro eléctrico tras las fuertes lluvias y ráfagas de viento.

El temporal que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocó cortes de luz que alcanzan a más de 26.000 usuarios , según los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad ( ENRE ).

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El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene una alerta naranja por lluvias y amarilla por ráfagas de viento para la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades del conurbano bonaerense, con posibilidad de precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo .

Ante este escenario, las distribuidoras Edenor y Edesur continúan trabajando para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

Según el pronóstico del SMN, las tormentas continuarán durante este jueves 6 de agosto por la tarde. Se prevén temperaturas entre los 9°C y los 14°C , con vientos del sector sur que podrían alcanzar ráfagas de entre 60 y 69 kilómetros por hora .

Las condiciones más inestables se concentrarán después del mediodía, cuando podrían registrarse nuevos chaparrones intensos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo en algunos sectores.

A partir del viernes 7, el pronóstico indica una mejora en las condiciones, con baja probabilidad de lluvias durante todo el día.

Con el ingreso de aire frío, la temperatura continuará en descenso, con una mínima de 5°C y una máxima estimada de 13°C, acompañada por vientos moderados.

Durante el fin de semana no se esperan nuevas precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires. El sábado 8 y domingo 9 serán días estables, con cielo sin lluvias y temperaturas frescas: las máximas rondarán los 13°C, mientras que las mínimas estarán entre los 4°C y 7°C.

Cortes de luz en el AMBA: zonas afectadas

Las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento que afectan al AMBA provocaron cortes de luz en distintos barrios porteños y localidades del conurbano bonaerense.

Según los datos del ENRE, durante el mediodía de este jueves 26.361 usuarios permanecían sin suministro eléctrico. Del total de afectados, 17.107 corresponden al área de concesión de Edesur, mientras que 9.254 pertenecen a Edenor.

En el área de Edenor, los mayores inconvenientes se registraban en el norte y oeste del conurbano. Entre las zonas afectadas se encontraban Ramos Mejía (La Matanza), Libertad y Mariano Acosta (Merlo), Presidente Derqui (Pilar), Benavídez, Delta de la Primera Sección y Nordelta (Tigre).

En el caso de Edesur, los cortes alcanzaban a Villa Soldati, Villa Domínico (Avellaneda), Almagro, Flores, Parque Avellaneda, Monte Grande (Esteban Echeverría), Barrio La Unión (Ezeiza), Bosques (Florencio Varela), Lanús Oeste, San Pablo (Presidente Perón), Ezpeleta (Quilmes), Piñeyro y Wilde (Avellaneda), y Berazategui.

Se suman El Pato, Boedo, Caballito, Floresta, Liniers, Mataderos, Monte Castro, Parque Chacabuco, Villa Luro, El Jagüel y Luis Guillón (Esteban Echeverría), Monte Chingolo y Remedios de Escalada (Lanús), Banfield, Ingeniero Budge, Lavallol y Temperley (Lomas de Zamora), Bernal y Quilmes (Quilmes), además de San Vicente.

Las distribuidoras continúan con tareas de revisión y normalización del servicio.

Los titulares pueden consultar la evolución de los cortes a través de los canales oficiales de Edenor, Edesur y del mapa interactivo del ENRE (https://www.enre.gov.ar/mapaCortes/index.html), que permite conocer la cantidad de afectados, la zona y el tipo de interrupción registrada.

Zonas afectadas por las inundaciones

Las lluvias provocaron inundaciones en distintas localidades del AMBA. Las zonas con mayores complicaciones registraron calles cubiertas de agua, dificultades para circular y problemas en algunos servicios esenciales.

En la Ciudad, se reportaron episodios de granizo y acumulación de agua en barrios como Villa Urquiza, Flores, Boedo, Liniers y sectores cercanos al centro porteño. También hubo complicaciones en arterias de alto tránsito, como la Avenida General Paz, debido a la reducción de visibilidad y el agua acumulada sobre la calzada.

En el conurbano bonaerense, algunas de las zonas más afectadas fueron Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Tigre, San Fernando, Moreno, Paso del Rey, Wilde y Castelar. En varios puntos del oeste se registraron calles completamente anegadas e incluso vehículos afectados por el ingreso de agua.