El Gobierno licita la importación de GNL y habilita la comercialización privada para el invierno

La Secretaría de Energía busca un operador para importar y vender gas licuado en el mercado interno, utilizando la terminal de Escobar

La decisión del Gobierno se inscribe en una estrategia más amplia de reducción del rol directo del Estado en la importación de energía, promoviendo la participación del sector privado en el abastecimiento del mercado interno.

El Gobierno avanza con un nuevo esquema para el abastecimiento energético durante el invierno y convocó a una licitación pública nacional e internacional para seleccionar una empresa que se encargue de importar Gas Natural Licuado (GNL) y comercializarlo en el mercado interno. La medida fue oficializada mediante la Resolución 33/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía.

El adjudicatario tendrá a su cargo la importación del combustible, su regasificación en la terminal de Escobar y su posterior entrega en el punto de interconexión de Los Cardales, en el sistema de transporte de gas natural.

La iniciativa marca un paso más en el proceso de apertura y reorganización del mercado energético, al transferir al sector privado una función que históricamente estuvo centralizada en el Estado, principalmente a través de la empresa pública ENARSA.

Según lo establecido en la resolución, el proceso licitatorio incluirá una etapa de precalificación destinada a evaluar los antecedentes técnicos, operativos y financieros de las empresas interesadas. El objetivo es garantizar que el operador seleccionado cuente con capacidad suficiente para gestionar una operatoria compleja y crítica para el abastecimiento energético nacional.

La adjudicación se definirá en base a un criterio económico concreto: el menor adicional expresado en dólares por millón de BTU (USD/MMBTU) sobre el marcador internacional TTF (Title Transfer Facility), uno de los principales índices de referencia del precio del gas en Europa. Ese adicional deberá cubrir los costos logísticos, operativos y comerciales asociados a la importación, transporte y regasificación del GNL.

El Gobierno busca, de esta manera, que la provisión del combustible se realice mediante mecanismos competitivos, con reglas claras y mayor transparencia en la formación de precios, en un contexto donde el costo de la energía tiene impacto directo sobre las tarifas, el gasto público y la competitividad de la economía.

Un único operador para garantizar eficiencia operativa

Uno de los aspectos centrales del nuevo esquema es la designación de un único comercializador que tendrá la responsabilidad integral de coordinar toda la operatoria. Esto incluye:

La programación de los buques metaneros

La gestión de inventarios de gas

La utilización de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) ubicada en Escobar

Desde la Secretaría de Energía explicaron que esta modalidad busca evitar superposiciones, conflictos operativos e ineficiencias en el uso de una infraestructura crítica, que requiere coordinación técnica precisa para operar correctamente.

La terminal de Escobar es clave para garantizar el suministro durante los meses de mayor consumo, especialmente en invierno, cuando la demanda residencial e industrial aumenta significativamente y la producción local no alcanza para cubrir el total del consumo.

Abastecimiento asegurado para el invierno 2026

El pliego establece que la capacidad de regasificación estará asignada principalmente para el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026, coincidiendo con la temporada invernal.

Sin embargo, el contrato tendrá una duración total de un año desde su firma, lo que permitirá al adjudicatario también aprovechar la capacidad disponible fuera de la temporada alta, optimizando el uso de la infraestructura existente.

Además, el operador seleccionado deberá firmar un contrato de acceso y servicios con el titular o cesionario de la terminal de Escobar, asegurando las condiciones técnicas y comerciales necesarias para la operación.

ENARSA será la encargada de ejecutar el proceso

La resolución establece que ENARSA será la empresa responsable de llevar adelante la convocatoria y ejecución de la licitación, siguiendo los lineamientos técnicos y regulatorios definidos por la Secretaría de Energía.

El cronograma prevé que todo el proceso se complete en un plazo aproximado de 40 días desde la publicación de la resolución, lo que implica que la adjudicación debería concretarse antes del inicio del período de mayor demanda.

Este timing resulta clave para garantizar que los cargamentos de GNL lleguen al país con anticipación suficiente para evitar faltantes de gas y minimizar el impacto sobre el sistema energético.

Un cambio estructural en el rol del Estado en la importación de gas

Este esquema busca introducir mayor eficiencia económica, reducir costos fiscales asociados a la compra de energía importada y mejorar la previsibilidad del sistema, en un contexto donde el país sigue dependiendo parcialmente del GNL para cubrir picos de demanda.

Si bien Argentina cuenta con importantes recursos de gas no convencional en Vaca Muerta, la infraestructura de transporte y la estacionalidad del consumo obligan todavía a complementar la producción local con importaciones durante el invierno.

La licitación, en este sentido, aparece como una herramienta clave para garantizar el suministro, ordenar el mercado y avanzar hacia un modelo energético más competitivo y sustentable desde el punto de vista económico.