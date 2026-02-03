Las decisiones de Donald Trump siguen bajando el precio del petróleo

Los precios internacionales del petróleo registran su segundo día consecutivo de bajas, afectados por expectativas de desescalada entre Estados Unidos e Irán y por el fortalecimiento del dólar tras el nombramiento de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal.

Los precios del petróleo volvieron a retroceder este martes en los mercados internacionales y consolidaron una tendencia bajista por segundo día consecutivo. El movimiento estuvo impulsado por la combinación de señales de posible distensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán y la fortaleza del dólar, que presionó a la baja a los commodities denominados en esa moneda.

En las primeras operaciones del día, los futuros del crudo Brent bajaban 34 centavos, equivalentes a un 0,5%, y se negociaban en torno a los u$s65,96 por barril. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos descendía 32 centavos, también un 0,5%, hasta ubicarse en los u$s61,81 por barril.

La baja del martes se da luego de una caída superior al 4% registrada el lunes, cuando el mercado reaccionó a declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario afirmó que Irán estaría “negociando seriamente” con Washington, lo que fue interpretado como una señal de posible reducción de las tensiones con uno de los principales miembros de la OPEP.

En ese contexto, operadores y analistas comenzaron a ajustar posiciones ante la eventual disminución de la prima de riesgo geopolítico que venía sosteniendo los precios del crudo en las últimas semanas. La expectativa de una mayor estabilidad en Medio Oriente impactó directamente sobre las cotizaciones internacionales.

Las perspectivas de diálogo se vieron reforzadas por informaciones que indican que Estados Unidos e Irán retomarían las conversaciones nucleares el próximo viernes en Turquía. No obstante, el propio Trump advirtió que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, podrían producirse nuevos episodios de tensión.

protagonista. La evolución del petróleo en los últimos meses está fuertemente vinculada a las decisiones de Trump. Trump busca afianzar sus fuentes de petróleo.

El dólar suma presión sobre el crudo

A la dinámica geopolítica se sumó un factor financiero clave: el fortalecimiento del dólar. El índice de la moneda estadounidense se mantuvo cerca de su nivel más alto en más de una semana, lo que encareció el precio del crudo para los compradores que operan con otras divisas y afectó la demanda.

El repunte del dólar se dio luego del anuncio oficial del nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, en reemplazo de Jerome Powell. El mercado interpretó la designación como una señal de continuidad en una política monetaria restrictiva, lo que impulsó a la moneda estadounidense y presionó a la baja a los precios del petróleo.

Analistas del mercado señalaron que el fortalecimiento del dólar se convirtió en un factor adicional de peso en la corrección del crudo, que ya venía debilitado por el cambio en las expectativas geopolíticas.

Expectativa de volatilidad en febrero

En este escenario, distintos analistas coinciden en que los precios del petróleo podrían continuar mostrando fuertes oscilaciones durante febrero. La sensibilidad del mercado a los titulares políticos, las señales macroeconómicas y los movimientos del dólar mantiene a las cotizaciones dentro de un rango acotado, con predominio de riesgos a la baja.

El comportamiento reciente refleja un mercado altamente reactivo, donde los precios del Brent y del WTI responden rápidamente a cualquier novedad vinculada a la política exterior estadounidense, las negociaciones internacionales y las decisiones de política monetaria.

Por el momento, la combinación de una menor prima de riesgo geopolítico y un dólar fortalecido sigue marcando el pulso de los precios del petróleo, que arrancan febrero con una tendencia claramente descendente.