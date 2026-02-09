ANSES comienza hoy con los pagos de febrero a jubilados, pensionados y asignaciones + Seguir en









El organismo nacional comienza hoy a abonar los nuevos valores para los distintos planes, tras dar a conocer el aumento para el mes de febrero.

Con la actualización del 2,85%, la jubilación mínima se fija en $359.254,35. Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso mensual total asciende a $429.254,35.

Con el inicio de febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza hoy a poner en marcha el calendario de pagos destinado a millones de beneficiarios de programas sociales. A partir del índice de inflación correspondiente a dos meses atrás, se establecieron los nuevos valores que se reflejan en los haberes mensuales.

Junto al incremento, continúa el refuerzo económico orientado a quienes perciben los ingresos más bajos, con el propósito de aliviar el impacto de la suba de precios y ayudar a sostener el poder de compra de los hogares.

ANSES gente.webp Monto de las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES Con la actualización del 2,85%, la jubilación mínima se fija en $359.254,35. Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso mensual total asciende a $429.254,35. Este refuerzo está dirigido a jubilados y pensionados de menores ingresos; quienes superan ese umbral perciben un complemento proporcional hasta alcanzar el mismo monto final.

En cuanto al resto de las prestaciones previsionales, los valores quedan establecidos de la siguiente manera: la jubilación máxima alcanza los $2.358.940,75; la Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubica en $357.403,48, con el refuerzo incluido; las Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez ascienden a $321.478,05; y la pensión para madres de siete hijos llega a $429.254,35.

También se actualizaron las asignaciones familiares y sociales. La Asignación Universal por Hijo pasa a $129.096 por cada menor, mientras que la AUH por discapacidad se eleva a $420.354. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo queda en $64.554 para el primer rango de ingresos y en $210.186 en el caso de hijos con discapacidad.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de febrero 2026 El calendario de pagos de febrero se organiza así: Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI 0: 9 de febrero

DNI 1: 10 de febrero

DNI 2: 11 de febrero

DNI 3: 12 de febrero

DNI 4: 13 de febrero

DNI 5: 18 de febrero

DNI 6: 19 de febrero

DNI 7: 20 de febrero

DNI 8: 23 de febrero

DNI 9: 24 de febrero Asignación por Embarazo DNI 0: 10 de febrero

DNI 1: 11 de febrero

DNI 2: 12 de febrero

DNI 3: 13 de febrero

DNI 4: 18 de febrero

DNI 5: 19 de febrero

DNI 6: 20 de febrero

DNI 7: 23 de febrero

DNI 8: 24 de febrero

DNI 9: 25 de febrero Jubilaciones y pensiones que cobran el mínimo DNI 0 a 4: del 9 al 13 de febrero

DNI 5 a 9: del 18 al 20 de febrero Jubilaciones y pensiones que superan el mínimo DNI 0 y 1: 23 de febrero

DNI 2 y 3: 24 de febrero

DNI 4 y 5: 25 de febrero

DNI 6 y 7: 26 de febrero

DNI 8 y 9: 27 de febrero Pensiones No Contributivas DNI 0 y 1: 9 de febrero

DNI 2 y 3: 10 de febrero

DNI 4 y 5: 11 de febrero

DNI 6 y 7: 12 de febrero

DNI 8 y 9: 13 de febrero

