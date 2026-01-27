Habilitan la importación de GNL por privados para garantizar gas en invierno + Seguir en









La Secretaría de Energía autorizó a empresas privadas a importar y comercializar Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir la demanda durante los picos de consumo, mientras el Ejecutivo extendió la emergencia del sector hasta fines de 2027.

A partir de la medida, se asignará por licitación el acceso a la capacidad de regasificación disponible en la terminal de Escobar. AIGLP

El Gobierno Nacional puso en marcha un nuevo esquema para asegurar el abastecimiento de gas natural durante los meses de mayor demanda, habilitando al sector privado a importar y comercializar Gas Natural Licuado (GNL). Según el comunicado de la Secretaría de Energía, la medida responde a que “no existe actualmente capacidad suficiente de transporte para que todo el gas disponible en cuenca llegue en volumen necesario a los principales centros de consumo, especialmente en el AMBA y el Litoral. Por eso, en invierno es necesario complementar con GNL”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cambio forma parte de la decisión del Ejecutivo de avanzar con la privatización de activos y actividades de ENARSA y “retirar al Estado del rol de empresario e intermediario en el mercado energético, para concentrarse en su función propia: establecer reglas, garantizar transparencia y asegurar el abastecimiento”. De este modo, ENARSA dejará de importar y comercializar GNL, y la operación pasará a operadores privados mediante un mecanismo competitivo.

Hasta ahora, el Estado adquiría GNL a valores internacionales -entre 15 y 17 dólares por MMBTU- y lo vendía a precios equivalentes al Plan Gas, alrededor de 2,7 dólares por MMBTU, cubriendo la diferencia con subsidios públicos. El nuevo esquema elimina esta intermediación estatal y transfiere la responsabilidad comercial y operativa al sector privado, con reglas claras.

Funcionamiento del nuevo esquema A partir de la medida, se asignará por licitación el acceso a la capacidad de regasificación disponible en la terminal de Escobar. “Quien resulte adjudicado se hará cargo de traer el GNL, regasificarlo e inyectarlo al sistema para abastecer a distribuidoras y generadores eléctricos”, explicó la Secretaría.

Además, se incorporará un precio máximo para el gas regasificado durante el próximo invierno, determinado en función de un marcador internacional más un adicional que cubrirá costos logísticos y operativos —flete, regasificación, almacenaje, comercialización y traslado por gasoducto hasta el punto de entrega en Cardales—. Este adicional se definirá mediante un procedimiento competitivo entre empresas, buscando reflejar eficiencia y asegurar la mejor oferta disponible.

La medida tiene como objetivo central “garantizar el suministro cuando más se necesita, ordenar la formación de precios a través de competencia y avanzar en un mercado más transparente, donde el Estado deje de actuar como operador y se enfoque en asegurar reglas y control para el funcionamiento del sistema”, destacó la Secretaría de Energía. Prórroga de la emergencia energética Esta decisión se enmarca en la extensión de la emergencia del Sector Energético Nacional en transporte y distribución de gas hasta el 31 de diciembre de 2027, según el Decreto 49/2026 publicado en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y su Gabinete, renueva una declaración vigente desde diciembre de 2023 y prorrogada en 2024 y 2025, cuya vigencia vencía en julio de este año. El decreto señala que “mientras persistan las causas que originaron la emergencia, la importación de GNL seguirá siendo un factor determinante para la seguridad energética del país”. Entre los objetivos, se destacan asegurar el suministro en los picos de consumo, reemplazar combustibles líquidos en la generación térmica y atender eventuales restricciones operativas, así como desarrollar progresivamente un mercado de gas para el invierno. La norma también establece que la Secretaría de Energía deberá garantizar el acceso de importadores privados a la infraestructura de regasificación, considerada clave para el abastecimiento durante la vigencia de la emergencia. Asimismo, se fijó que el precio del gas proveniente de GNL importado no podrá superar el marcador internacional más los costos asociados a su transporte y regasificación hasta el punto de entrega en Los Cardales, asegurando previsibilidad y transparencia en la formación de precios.