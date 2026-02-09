La serie de HBO Max que no te podés perder si sos fanático de las novelas turcas + Seguir en









Esta producción es ideal para los amantes de las novelas provenientes de Turquía, cargada de drama y situaciones intensas.

La nueva serie que está causando furor en HBO Max. Imagen: HBO Max

Las novelas turcas siguen ganando terreno en el streaming y cada vez suman más fanáticos en todo el mundo. Entre romances intensos, conflictos familiares y grandes producciones, hay varias propuestas y opciones que lograron destacarse en HBO Max, donde el género tiene un público fiel.

Una de las que más repercusión generó es El chico de oro, estrenada en la plataforma recientemente y convertida en uno de los contenidos más vistos dentro del catálogo gracias a su combinación de drama romántico, tradición y conflictos familiares. Esta producción, al mejor estilo novela, captó la atención de todos y no te la podés perder.

El chico de oro La nueva serie turca que están viendo todos en la plataforma de HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata El chico de oro, la novela furor de HBO Max La historia gira en torno a Ferit, un joven heredero de una familia adinerada cuya vida despreocupada cambia cuando su abuelo decide que debe casarse para sentar cabeza. La elegida es Seyran, una joven de origen humilde y valores tradicionales, lo que genera tensiones desde el comienzo.

Lo que empieza como un matrimonio arreglado evoluciona hacia un vínculo atravesado por el amor, los secretos familiares y las presiones sociales. La serie también explora temas como el peso de las tradiciones, el rol de la mujer y la búsqueda de identidad en contextos conservadores.

Esta historia, cargada de drama es, sin dudas una de las mejores opciones para los amantes de las novelas a la antigua. Con el agregado del matrimonio arreglado que evoluciona en amor, la tensión, el drama y los conflictos familiares hacen de esta serie algo imperdible.

HBO Max: tráiler de El chico de oro Embed - El Chico de Oro - Temporada 2 | Tráiler Oficial | Max HBO Max: elenco de El chico de oro Mert Ramazan Demir (Ferit)

Afra Saraçolu (Seyran)

Çetin Tekindor (Halis)

Beril Pozam (Suna)

Gülçin Santrcolu (Ifakat)