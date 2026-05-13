El nuevo mapa de inversiones en Argentina: energía, minería y litio concentran los proyectos y el empleo

Un informe muestra cómo el nuevo contexto económico está reconfigurando el perfil productivo del país. Patagonia y Cuyo lideran las inversiones, mientras que el NEA sorprende por el impacto en empleo.

mientras algunas regiones consolidan perfiles exportadores ligados a hidrocarburos, minería y litio, otras apuestan a tecnología, agroindustria y economía del conocimiento.

La combinación entre el nuevo escenario macroeconómico y los regímenes de promoción de inversiones comenzó a redibujar el mapa productivo argentino , con una fuerte concentración de proyectos vinculados a energía, minería y recursos naturales.

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Así lo señala un informe elaborado por IERAL, que analizó anuncios de inversión realizados durante el último año y medio en las 24 provincias argentinas, relevando tanto los montos comprometidos como el impacto proyectado sobre el empleo.

El estudio sostiene que herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el recientemente aprobado RIMI están acelerando procesos de especialización regional y reconversión productiva.

Según el trabajo, mientras algunas regiones consolidan perfiles exportadores ligados a hidrocarburos, minería y litio, otras apuestan a tecnología, agroindustria y economía del conocimiento.

Patagonia lidera el ranking impulsada por Vaca Muerta

La Patagonia encabeza ampliamente el ranking nacional de inversiones anunciadas con un total de u$s12.284 millones. El fenómeno está explicado principalmente por Neuquén y Río Negro, donde se concentran proyectos vinculados al desarrollo de shale oil y shale gas en Vaca Muerta, además de infraestructura asociada al transporte y exportación de hidrocarburos.

El informe destaca que la región se consolidó como el principal destino de inversiones energéticas del país. En paralelo, la Patagonia también lidera la generación proyectada de empleo, con 35.564 puestos de trabajo estimados.

Según IERAL, solo un proyecto gasífero y petrolero en Neuquén proyecta la creación de 19.000 empleos, reflejando el fuerte efecto multiplicador que tiene la cadena de servicios, construcción e infraestructura alrededor de Vaca Muerta.

Minería y cobre impulsan a Cuyo

La región de Cuyo aparece en segundo lugar, con anuncios de inversión por u$s10.146 millones. El motor principal es San Juan, donde avanzan proyectos vinculados a minería de cobre y oro. Mendoza también aporta inversiones relevantes asociadas a energía y modernización de refinerías.

En términos laborales, la región proyecta unos 27.575 nuevos puestos de trabajo, impulsados principalmente por minería e industria alimenticia.

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Litio y agroindustria traccionan al NOA

El NOA registra inversiones anunciadas por u$s7.705 millones, con fuerte protagonismo del denominado “triángulo del litio”.

Salta lidera la región por cantidad de proyectos mineros vinculados al litio, mientras que Catamarca también concentra iniciativas extractivas.

En Tucumán, en cambio, el principal dinamizador aparece en la agroindustria.

Sin embargo, el informe advierte que la minería de litio presenta una menor capacidad relativa de generación de empleo directo frente a otras actividades.

Por eso, IERAL plantea la necesidad de desarrollar proveedores locales y cadenas complementarias de servicios para ampliar el impacto laboral de estos proyectos.

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El NEA sorprende por el empleo generado

Aunque el Nordeste Argentino registra el menor volumen total de inversiones —u$s2.658 millones—, el informe destaca especialmente su capacidad de generación de empleo.

La región proyecta 13.718 puestos de trabajo, prácticamente el mismo nivel que la Región Centro pese a contar con menos de la mitad de las inversiones anunciadas.

El fenómeno está fuertemente explicado por Corrientes, donde un proyecto de producción de pasta celulósica basado en fibra de pino contempla inversiones por u$s2.000 millones y la creación estimada de 13.000 empleos.

IERAL remarca que el caso del NEA evidencia el potencial de sectores como la forestoindustria y el turismo para generar empleo masivo incluso con montos menores de inversión.

El desafío: generar proveedores y empleo local

El informe concluye que el nuevo contexto económico ya comenzó a modificar la estructura productiva argentina y probablemente profundice esos cambios durante los próximos años.

En ese marco, plantea que el gran desafío será desarrollar infraestructura, talento humano y cadenas de proveedores locales alrededor de los sectores más dinámicos.

También señala la necesidad de coordinar políticas nacionales, provinciales y municipales para reducir burocracia, mejorar condiciones regulatorias y promover inversiones complementarias que amplíen el impacto sobre el empleo y el desarrollo regional.