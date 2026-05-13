Expo San Juan Minera: radiografía de un sector que crece de la mano de tecnologías de seguridad y monitoreo IoT

En el evento celebrado en el Estadio del Bicentenario participaron 40 compañías mineras con operaciones en la región, 500 empresas de servicios y 40.000 asistentes, una cifra récord. La integración tecnológica captó el centro de la atención, con la seguridad electrónica y el control de flotas como pilares para la operatividad moderna.

La última edición de la exposición concentró a empresas grandes, medianas y pequeñas de un sector minero en franco crecimiento.

Con una convocatoria récord de más de 40.000 asistentes, la reciente edición de la Expo San Juan Minera , celebrada el 6, 7 y 8 de mayo en el Estadio del Bicentenario , se consolidó como una cita clave para dimensionar el impacto de una industria que ya moviliza a todo el país. En el evento participaron 40 compañías mineras con operaciones en la región y 500 empresas de servicios , un escenario ideal para validar que el crecimiento del sector exige la implementación de innovación tecnológica aplicada a entornos productivos de alta exigencia .

En un ecosistema que crece a tasas del 10,4% interanual , la escala de las operaciones y la hostilidad de los entornos geográficos —donde fenómenos como el viento Zonda obligaron obligar a evacuar el predio en la primera jornada de la Expo— plantean la necesidad de integrar tecnología que garantice la continuidad operativa. La integración de la seguridad electrónica y el control de flotas se ha convertido en un pilar estratégico fundamental para la operatividad moderna, siendo esencial para salvar vidas, proteger activos de alto valor y maximizar la rentabilidad en proyectos de gran escala.

Históricamente, la seguridad electrónica se percibía como un sistema reactivo; sin embargo, en entornos industriales críticos, hoy ocupa un rol estratégico. Al igual que sucede en otras áreas energéticas como Vaca Muerta, los reportes internacionales indican que más del 60% de los incidentes en infraestructuras complejas se vinculan a errores humanos o fallas en los sistemas de supervisión.

Este escenario impulsa un cambio hacia soluciones que aporten visibilidad total sobre los activos en campo mediante incorporación de herramientas como IA, telemetría avanzada y monitoreo remoto

En el horizonte de la operatividad moderna, la tecnología permite migrar hacia un modelo preventivo. Mediante el uso de Inteligencia Artificial, hoy es posible proteger a los conductores de flotas mineras y operadores de maquinaria pesada con sistemas de Seguridad Activa .

Alejandro Romano, Gerente de USS Flotas, subraya la relevancia del avance de los sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), DSM (Driver Status Monitoring) y BSD (Blind Spot Detection): “La integración de cámaras con IA es hoy la herramienta más eficaz para prevenir accidentes en máquinas viales y vehículos de transporte minero. Trabajar con soluciones de seguridad activa y asistencia al conductor mediante sistemas ADAS, DSM y BSD, permiten no solo generar avisos críticos en cabina y notificaciones instantáneas con imágenes ante riesgos de colisión o fatiga, sino también contar con un histórico de eventos detallado para la mejora continua de los procesos”.

Además, en maquinaria de gran porte, donde la visibilidad es limitada, la implementación de sensores BSD permite una cobertura total de los puntos ciegos. Este ecosistema se complementa con seguridad perimetral mediante biometría y videovigilancia IP, garantizando que solo personal autorizado opere activos críticos, mientras que el monitoreo ambiental asegura la integridad en los frentes de obra más complejos.

Gestión de activos y continuidad en entornos críticos

La eficiencia en la cordillera depende directamente del control sobre máquinas y herramientas de alto valor que suelen estar dispersas en el terreno y muchas veces no cuentan con alimentación eléctrica propia. Durante la Expo, Romano destacó que la gestión de activos en campo es hoy un eje central de la rentabilidad. "El desafío es hacer visible lo invisible. Implementamos soluciones basadas en sensores Bluetooth Low Energy (BLE) que reportan a routers industriales, permitiendo rastrear herramientas incluso en los yacimientos más remotos", señaló el Gerente de USS Flotas.

La integración de esta tecnología transforma la dinámica del negocio al permitir la asignación eficiente de recursos, la prevención de usos no autorizados y la extensión de la vida útil del equipamiento mediante el control de horas efectivas. Al contar con un monitoreo preciso del movimiento de activos en tiempo real, las compañías logran maximizar la eficiencia operativa y asegurar la continuidad del proyecto, evitando paradas no planificadas por falta de equipamiento crítico en el lugar de trabajo.

Este flujo constante de información no solo protege la inversión, sino que ofrece un registro confiable a nivel contable y tributario para operaciones de gran escala que requieren transparencia y precisión en cada proceso.

industria minera La industria minera avanza de la mano de la tecnología.

El rol de los socios tecnológicos en la eficiencia

La tecnología como socio en el terreno es hoy una realidad para las empresas del sector, que ya no buscan solo proveedores, sino aliados que entiendan la operación desde adentro.

Para Alejandro Romano, esta evolución es irreversible: “La seguridad dejó de ser un sistema reactivo para cumplir un rol protagónico en la eficiencia. Anticipar incidentes, reducir tiempos muertos y tomar decisiones con información real es lo que hoy garantiza la rentabilidad de un proyecto. En operaciones de esta escala, saber cuántas horas efectivas operan los equipos o detectar desvíos en su uso es una condición crítica para la competitividad”.

Un soporte estratégico para la rentabilidad sostenible

Asimismo, Eduardo Kbal, CEO de USS, considera que el futuro del sector depende de una integración profunda: “Estamos ante un cambio de era para la minería argentina. Ya no hablamos solo de proteger perímetros, sino de dotar a la industria de un sistema nervioso digital que le permita crecer con eficiencia”.

En este escenario, el auge de la minería en Argentina demanda infraestructuras que funcionen como un soporte clave para operar con previsibilidad, convirtiendo a la tecnología de seguridad en el motor que garantiza que cada proyecto alcance su máximo potencial operativo mientras se resguarda el capital humano y la inversión.

Bajo esta premisa, la Expo San Juan Minera dejó en claro que la adopción de soluciones conectadas es el respaldo que la industria necesita para operar con previsibilidad. En un contexto de fuerte expansión, la capacidad de transformar la seguridad y la telemetría en una fuente de datos estratégica es lo que garantiza que la minería argentina sea eficiente, resiliente y sostenible en los terrenos más desafiantes de nuestra geografía.