¿La nafta está cara o barata? qué dice un informe sobre el precio frente al petróleo

Un informe señaló que, tras la suba del petróleo, la nafta dejó de estar cara en la Argentina medida contra el Brent. El dato cambia la expectativa que había en el mercado sobre una posible baja de los combustibles durante el segundo semestre.

La nafta dejó de estar cara en la Argentina cuando se la mide en relación con el precio internacional del petróleo. Esa es una de las conclusiones del último informe semanal, que analizó la evolución de los combustibles locales frente al Brent, en medio de la volatilidad que generó la guerra en Medio Oriente.

Según el trabajo de la consultora 1816, tomando como referencia la relación entre el Brent y la nafta súper del día previo al inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio actual de la nafta local corresponde a un barril de alrededor de u$s84. Ese valor se ubica cerca del nivel actual del petróleo, por lo que el margen para una baja de los combustibles luce más acotado que hace algunas semanas.

El informe marcó que, hace apenas dos semanas, con el Brent cerca de u$s70, parecía haber margen para una reducción de los combustibles en el segundo semestre. Ese escenario podía ayudar a profundizar la desinflación. Sin embargo, con la recuperación reciente del crudo, esa posibilidad aparece menos probable.

El cálculo de 1816 compara la nafta súper en dólares con el contrato futuro de Brent a un mes. La referencia utilizada es el 27 de febrero de 2026, el día previo al inicio de la guerra en Medio Oriente, cuando el Brent estaba en torno a u$s72,5.

A partir de esa base, el informe muestra que el salto del petróleo redujo el “buffer” que tenía el precio local de los combustibles. Es decir, la nafta ya no aparece desalineada al alza frente al crudo internacional.

El dato no implica que el combustible sea barato para el bolsillo de los consumidores, sino que dejó de estar caro en términos relativos frente al petróleo. La diferencia es relevante: el precio en surtidor puede seguir siendo elevado para los ingresos locales, pero al compararlo contra el Brent ya no muestra el mismo margen de atraso o sobreprecio que tenía cuando el crudo operaba más cerca de u$s70.

El impacto sobre la inflación

El precio de la nafta es un dato sensible para la inflación porque incide en costos de transporte, logística y expectativas de precios. Por eso, una eventual baja de combustibles podía funcionar como un factor adicional para consolidar la desaceleración del IPC.

El informe de 1816 señaló que la inflación de junio perforó el 2% mensual por primera vez desde agosto de 2025. El índice general fue de 1,9% y la inflación núcleo se ubicó en 1,6%, el segundo registro más bajo de la era Milei.

También destacó que ese resultado se logró sin dejar de ajustar precios regulados, que subieron más que la inflación núcleo en 12 de los últimos 13 meses. En junio, los regulados aumentaron 2,3%.

En ese contexto, el movimiento del petróleo aparece como el dato negativo de los últimos días para la dinámica de precios. Si el Brent se mantiene cerca de los niveles actuales, el margen para usar una baja de combustibles como impulso desinflacionario se reduce.

El precio de la nafta y el petróleo en Medio Oriente

La evolución del Brent quedó condicionada por el conflicto en Medio Oriente. El informe de 1816 remarcó que el rally del petróleo modificó la lectura sobre el precio de los combustibles en la Argentina.

Cuando el crudo se ubicaba cerca de u$s70, la nafta local parecía cara frente a esa referencia internacional. Con el petróleo alrededor de u$s84, la relación se corrigió y el precio de surtidor dejó de mostrar el mismo margen para una baja.

Ese cambio también puede limitar la capacidad de las empresas para reducir precios sin afectar márgenes, especialmente en un contexto en el que el combustible sigue funcionando como una variable sensible para la inflación y el consumo.

Qué puede pasar con los combustibles

El escenario de precios dependerá de la trayectoria del Brent y de la política local de combustibles. Si el petróleo internacional vuelve a caer hacia niveles cercanos a u$s70, podría reaparecer margen para una baja de la nafta. Si se mantiene en torno a los valores actuales, ese margen se reduce.

Para 1816, el punto central es que la nafta argentina ya no luce cara frente al Brent. Por eso, una baja de combustibles en el segundo semestre, que hasta hace poco parecía más probable, ahora luce menos factible con los precios actuales del petróleo.