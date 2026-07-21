Lionel Scaloni llegó a Pujato, los vecinos clamaron "Leo no se va" y se emocionó: "Hasta diciembre seguiremos dando batalla"

El entrenador fue recibido por cientos de vecinos en la puerta de su casa. Allí firmó autógrafos, se tomó fotos y agradeció las muestras de cariño. La gente clamó "Leo no se va" y el técnico rompió en llanto.

El entrenador de la Selección recibió el cariño de la gente en la puerta de la casa de sus padres.

Lionel Scaloni llegó a Pujato para descansar luego de haber disputado una nueva final del mundo con la Selección argentina en el Mundial 2026 . A pesar de la tristeza por la derrota, el entrenador fue recibido una vez más por una multitud, tal como ocurrió cuatro años atrás, que le agradeció por haber llevado una vez más a la Argentina a lo más alto. "Perdimos porque fueron mejores" , dijo sobre el partido con España pero anticipó: "Seguiremos dando batalla".

El técnico de la Albiceleste regresó a su pueblo natal a bordo de su auto. Las cámaras de los canales de televisión captaron el momento en que ingresó con su vehículo al estacionamiento de su casa, momento en el que fue recibido por un grupo de vecinos entre gritos y aplausos. Instantes después, Scaloni salió a la calle a agradecer el cariño de la gente y firmar algunos autógrafos. Allí, brindó unas declaraciones sobre lo que fue el partido y sobre lo que viene.

Una de las primeras consultas tuvo que ver con el partido, que culminó 1 a 0 en favor de España tras 120' de juego. “ Somos un equipo que siempre quiere luchar hasta el final. Cuando no salen las cosas, hay que reconocer que el rival juega, puede ser superior, pero siendo superior les pusimos las cosas difíciles. Perdimos, no fuimos vencedores de la Copa, pero es para estar satisfechos, realmente”, señaló.

El entrenador reconoció que tras la derrota atraviesa días "dolorosos y complicados” , pero volvió a enfocarse en la importancia de haber jugado los ocho partidos de la competencia más importante a nivel selecciones. “Estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y otras, no. Hay que reconocer que España jugó mejor. Eso nos hace mejores” , señaló.

El conductor de la selección nacional también se expresó sobre la unidad que logró el equipo y la representación que genera en los niños. “Eso es lo más importante de todo. Ver que para esos chicos es un logro, eso es lo más importante. Siempre pongo como ejemplo a mi hijo, que tiene 10 años y siempre que pierde un partido a las 2 o 3 horas se le pasa (el enojo) y ese es el mensaje. No hemos ganado la copa, pero hemos conseguido la unión de todos nosotros ”.

Scaloni no pudo contener la emoción y rompió en llanto tras escuchar los agradecimientos de la gente, que a su alrededor coreaba "Leo no se va", un cántico habitual de las canchas del fútbol argentino con el que le pidieron que siga al frente de la Selección argentina. El técnico campeón del mundo en Qatar 2022, bicampeón de la Copa América y ganador de la Finalissima, dijo días atrás que se tomará un tiempo para analizar su continuidad.

Esta tarde, en la puerta de su casa y rodeado de cientos del calor de cientos de vecinos, el DT recalcó que el objetivo del grupo era la victoria y traer la Copa una vez más para la Argentina, pero pese a no lograrlo, no bajarán los brazos. “No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Hasta diciembre estoy. Seguiremos dando batalla”, afirmó.

Lionel Scaloni se refirió a la extraña arenga y desmintió conflicto interno en el vestuario

Lionel Scaloni volvió al país ayer por la noche tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. A la salida de Ezeiza este martes por la mañana, el técnico argentino se refirió a las teorías que surgieron en las redes sociales tras el video de la "arenga" que da Lionel Messi que hablan de hipotéticas presiones contra el plantel albiceleste. Al respecto fue contundente: "No sé de qué me están hablando".

Antes de partir hacia su pueblo -al que arribaría en horas del mediodía-, Scaloni se mostró desentendido de las preguntas de los periodistas que lo esperaban a la salida del predio Lionel Andrés Messi de AFA. En detalle, el revuelo comenzó luego de terminada la final, cuando se dio a conocer un video de Messi motivando a sus compañeros antes de que comience el encuentro: "Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente".

Las teorías inundaron rápidamente las redes sociales, donde también focalizaron sobre la postura de los jugadores frente al mensaje de su capitán, sobre todo de Enzo Fernández, a quien se lo vio con el rostro enrojecido y aparentes lágrimas en los ojos.

"No, no tengo idea. Era tranquila", sentenció el técnico ante la insistencia de las consultas por la arenga y la charla previa en el vestuario. Más allá de eso, Scaloni se mostró agradecido ante la gratitud del pueblo argentino frente a la entrega de su equipo: " Cuando íbamos en el colectivo, ver esos a nenes de 8, 9, 10 años que estaban contentos, no habiendo ganado. Es algo maravilloso, la verdad".