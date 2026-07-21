El enojo con Rosalía llegó a sus shows en Buenos Aires: fanáticos venden sus entradas tras la polémica publicación contra Argentina

Tras el polémico reposteo contra la Selección argentina, algunos seguidores decidieron no asistir a los recitales que brindará en el Movistar Arena.

La polémica publicación de Rosalía contra la Selección argentina comenzó a tener consecuencias entre parte del público que esperaba verla en Buenos Aires. A pocos días de sus cuatro presentaciones en el Movistar Arena , algunos seguidores anunciaron que pondrán a la venta sus entradas y que no asistirán a los conciertos.

Los mensajes comenzaron a circular en X luego de que la cantante española compartiera en TikTok un video de Mía Khalifa que celebraba la derrota de la Argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

“Vendo cuatro entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar el valor. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina ”, publicó uno de los usuarios.

Otros fanáticos se sumaron a los cuestionamientos y pidieron que se habilitara la devolución de los tickets. “Rosalía publicando cosas contra Argentina a días de sus shows en nuestro país. Espero que rompan las entradas y que el Movistar Arena esté completamente vacío”, expresó otro internauta.

Por el momento, no se informó la apertura de un mecanismo oficial de devolución ni la cancelación de entradas por parte de la productora . Los casos conocidos corresponden a seguidores que decidieron ofrecer sus localidades de manera particular a través de las redes sociales.

Rosalía tiene previstas cuatro funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires para el 1°, 2, 4 y 6 de agosto, como parte de la gira internacional con la que presenta Lux, su cuarto álbum de estudio. Las últimas dos fechas fueron agregadas luego de la fuerte demanda que tuvieron los primeros conciertos anunciados.

El video que desató la polémica con Rosalía

El conflicto comenzó cuando Rosalía reposteó en su cuenta de TikTok un video publicado por Mía Khalifa después de la consagración de España en el Mundial.

En las imágenes, la influencer y exactriz pornográfica aparece despertándose al día siguiente de la final y saliendo al balcón de su departamento en Nueva York. El contenido está musicalizado con un fragmento de “La Perla”, una de las canciones incluidas en el álbum Lux.

“La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”, se escucha en el pasaje elegido.

Khalifa acompañó el video con un mensaje que fue interpretado como una provocación hacia los argentinos: “Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.

La letra de la canción no fue escrita originalmente en referencia al fútbol, sino que aborda una relación conflictiva. Sin embargo, la frase utilizada por Khalifa y el contexto posterior a la final llevaron a numerosos usuarios a considerar que el contenido estaba dirigido contra los jugadores de la Selección.

Las críticas de los seguidores argentinos

El principal cuestionamiento no estuvo dirigido a la celebración de Rosalía por el título obtenido por España, sino a su decisión de compartir una publicación que se burlaba del seleccionado argentino.

“Que festeje el triunfo de su país está perfecto, pero que esté de acuerdo con que los argentinos somos ‘unas perlas’ me parece hipócrita”, escribió una seguidora.

Otros usuarios recordaron la relación que la cantante construyó con el público local y las referencias a la Argentina incluidas en sus canciones. En “Reliquia”, por ejemplo, la artista canta: “En PR nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires”.

También hubo seguidores que defendieron a Rosalía y consideraron que pudo haber compartido el contenido únicamente porque estaba musicalizado con una canción suya. La artista no había añadido ningún mensaje propio al reposteo ni explicado qué aspecto del video respaldaba.

Luego de que la controversia creciera, Rosalía eliminó la publicación compartida y retiró el “me gusta” que había dejado en el video original. Hasta el momento, no realizó ninguna aclaración pública sobre el episodio.