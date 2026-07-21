Luis Caputo nombró al joven economista Jordán Ricchione al frente de las estadísticas mineras y energéticas del INDEC

El Ministerio de Economía formalizó la designación de Jordán Daniel Ricchione, ganador del Premio Prebisch del BCRA en 2022, como director de un área clave para la elaboración de los indicadores de minería, energía, industria y construcción.

Jordán Ricchionemico ganó en 2022 el premio categoría Jóvenes Profesionales Raúl Prebisch del BCRA. Al concurso se presentó con el seudónimo "Scaloneta".

El Ministerio de Economía oficializó la designación de Jordán Daniel Ricchione como Director de Estadísticas Mineras, Manufactureras, Energéticas y de la Construcción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , un área estratégica encargada de producir buena parte de los indicadores económicos que siguen de cerca el Gobierno, los mercados y el sector productivo.

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La medida fue formalizada mediante la Resolución 1021/2026 , firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este lunes en el Boletín Oficial. La norma ratifica la designación transitoria del economista, con efecto retroactivo al 16 de marzo de 2026 , por un plazo de 180 días hábiles , mientras avanza el concurso correspondiente para cubrir el cargo de manera definitiva.

Aunque la resolución se publicó ahora, Ricchione ya se encontraba al frente de la Dirección desde hace cinco meses , cuando el propio INDEC le había asignado las funciones del cargo para garantizar la continuidad operativa del área hasta la formalización de su designación.

La designación refleja la continuidad de un perfil técnico que se formó dentro del propio organismo estadístico. Ricchione integra el INDEC desde hace más de seis años y desde 2020 se desempeñó como analista económico , participando en el desarrollo y seguimiento de estadísticas sectoriales.

Graduado como Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2021, obtuvo un promedio de 8,6 y la distinción académica Magna Cum Laude . Posteriormente inició la Maestría en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) , orientando su especialización hacia la macroeconomía y el análisis estadístico.

Su nombre comenzó a ganar visibilidad en el ámbito académico en 2022, cuando obtuvo el primer premio compartido en la categoría Jóvenes Profesionales del Premio Anual de Investigación Económica "Dr. Raúl Prebisch", organizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El jurado distinguió su trabajo "Del Stop & Go al Stop & Crash: Un análisis de la restricción externa argentina en el período 2011-2019", compartiendo el máximo reconocimiento con Tomás Marinozzi. Se llevaron $150.000 cada uno.

Ese trabajo analizó la evolución de la restricción externa durante la última década y fue posteriormente incorporado a la colección de investigaciones económicas del Banco Central. Casualmente -o no tanto- el seudónimo con que se presentó Ricchione al concurso y ganó fue "Scaloneta".

Un área clave para la minería y la energía

La dirección que ahora conduce Ricchione tiene un rol central dentro de la estructura estadística del país, ya que produce gran parte de la información utilizada para medir la evolución de sectores estratégicos como minería, energía, industria manufacturera y construcción.

Entre sus principales responsabilidades figuran:

elaborar e implementar el Censo Minero ;

diseñar las metodologías de las encuestas permanentes y especiales de los sectores minero, manufacturero, energético y de la construcción;

producir los indicadores mensuales de coyuntura económica;

desarrollar estadísticas básicas para el Sistema de Cuentas Nacionales;

generar indicadores a partir de registros administrativos nacionales y provinciales;

asistir metodológicamente a los organismos integrantes del Sistema Estadístico Nacional.

Se trata de una dirección especialmente relevante en un contexto en el que la minería y la energía vienen incrementando su peso dentro de las exportaciones argentinas gracias al crecimiento de Vaca Muerta, el desarrollo del litio y la futura puesta en marcha de grandes proyectos de cobre.

Designación con excepción administrativa

La resolución aclara que la designación se realizó con autorización excepcional, debido a que Ricchione aún no reúne uno de los requisitos formales previstos por el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) para ocupar funciones ejecutivas permanentes. No obstante, Economía autorizó igualmente su nombramiento y el pago del correspondiente suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, mientras se desarrolla el proceso de selección definitivo previsto por la normativa vigente.

Con esta decisión, el Gobierno apuesta por consolidar un perfil técnico formado dentro del propio organismo para conducir una de las áreas estadísticas más sensibles del INDEC, responsable de elaborar indicadores que son referencia para el diseño de políticas públicas, la toma de decisiones empresariales y el seguimiento de la evolución de algunos de los sectores que hoy concentran las mayores expectativas de inversión de la economía.