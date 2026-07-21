La AFA hizo una prórroga en el mercado de pases: la nueva fecha límite para incorporar + Agregar ámbito en









Desde la casa madre del fútbol argentino se comunicó que el libro de pases se extenderá en el calendario. Los detalles.

La AFA hizo una prórroga en el mercado de pases: la nueva fecha límite para incorporar

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la extensión del mercado de pases, que cerraba este martes 21 de julio. Los clubes de la Liga Profesional tendrán la posibilidad de seguir fichando jugadores, incluso luego del inicio del Torneo Clausura, cuya primera fecha está programada para este fin de semana.

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La nueva fecha límite para incorporar pasó a ser el viernes 31 de julio, es decir, diez días más de lo previamente establecido. De esta manera, todos los equipos tendrán un tiempo extra para seguir sumando futbolistas para afrontar competencias locales e internacionales.

No sólo eso. Además, los clubes que vendan o presten jugadores al exterior luego de la fecha de finalización del mercado de pases, tendrán la posibilidad de salir a buscar un reemplazo en el mercado hasta el 2 de septiembre.

De esta manera, los equipos que atraviesen esta situación tendrán más de un mes de prórroga para reforzarse.