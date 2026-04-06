Litio en Catamarca: Caputo oficializa ingreso al RIGI de la ampliación de Fénix por u$s251 millones

El Gobierno formalizó la adhesión al RIGI de la expansión del proyecto Fénix, que sumará capacidad productiva, empleo y exportaciones en uno de los polos clave del litio argentino.

El proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto es uno de los desarrollos históricos del litio argentino y ahora busca escalar su producción bajo el paraguas del RIGI.

El ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó este lunes la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la ampliación del proyecto de litio Fénix en Catamarca, una inversión estratégica de u$s251 millones que refuerza el posicionamiento del país en el mercado global del litio. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 431/2026 publicada en el Boletín Oficial, luego de la aprobación previa del Comité Evaluador del régimen.

El proyecto, operado por Rio Tinto a través de Minera del Altiplano, se desarrolla en el Salar del Hombre Muerto y contempla una expansión significativa de su capacidad productiva. Con la denominada “Expansión Fase 1B”, la producción de carbonato de litio pasará de 28.500 a 38.000 toneladas anuales, incorporando 9.500 toneladas adicionales en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda global por este mineral clave para la transición energética.

La iniciativa no solo apunta a incrementar la producción, sino también a consolidar el impacto económico del sector. Según datos oficiales, la ampliación generará 1.143 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y 504 empleos en la fase operativa, entre directos e indirectos. Además, aportará alrededor de u$s165 millones anuales en exportaciones, fortaleciendo el ingreso de divisas en un sector considerado estratégico.

Desde el punto de vista técnico, el plan de inversión incluye la construcción de nuevas instalaciones clave para el proceso productivo. Entre ellas, una planta de adsorción selectiva, una nueva planta de carbonato, perforación de pozos adicionales, infraestructura asociada y hasta una planta compresora de gas en Salta para asegurar el abastecimiento energético del proyecto. Todo esto permitirá no solo ampliar la producción, sino también mejorar la eficiencia operativa y la integración del complejo.

El ingreso al RIGI marca un hito en la estrategia oficial de atraer grandes inversiones en minería, energía e infraestructura. El régimen, creado por la Ley 27.742, busca otorgar previsibilidad, estabilidad fiscal y beneficios cambiarios a proyectos de gran escala, en un intento por posicionar a Argentina como destino competitivo frente a otros países productores.

IMPORTANTE: Ampliación del proyecto RIGI FÉNIX en Catamarca El Comité Evaluador del RIGI aprobó la ampliación del proyecto de litio FÉNIX, de Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca. El proyecto cuenta con una inversión de USD 530…

Según datos de Caputo, el sectror minero lleva comprometidos bajo el RIGI más de u$s26.000 millones, con 12 proyectos aprobados principalmente en minería (oro, plata, cobre, litio) y otros de energía, de un total de 25 presentados.

En este caso, la aprobación implica que los beneficios del RIGI se aplicarán exclusivamente a la nueva capacidad productiva incorporada por la expansión, y no al proyecto original. Además, la compañía deberá cumplir con exigentes condiciones de inversión, incluyendo alcanzar al menos el 40% del desembolso comprometido en los primeros años y completar el total antes de diciembre de 2026.

Otro dato relevante es el fuerte componente de integración local. El proyecto prevé que alrededor del 60% de las compras de bienes, servicios y obras se realicen a proveedores locales, muy por encima del mínimo exigido por la normativa. Esto refuerza el impacto en las economías regionales y en el desarrollo de la cadena de valor minera.

La oficialización de esta inversión llega en un momento clave para el litio argentino, en medio de una creciente competencia global y con la necesidad de acelerar proyectos para no perder mercado. Con iniciativas como Fénix, el Gobierno apuesta a consolidar al país como uno de los principales jugadores del “triángulo del litio”, junto a Chile y Bolivia, y a captar una mayor porción de la demanda internacional impulsada por la electromovilidad y el almacenamiento de energía.

En definitiva, la ampliación de Fénix bajo el paraguas del RIGI no solo representa una inversión relevante en términos económicos, sino también un paso más en la construcción de un modelo exportador basado en recursos naturales estratégicos, con el litio como uno de sus pilares centrales.