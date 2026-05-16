Mauricio Macri relanza al PRO en el NOA en clave 2027: la apuesta por Tucumán, Salta y Catamarca

El expresidente activó un plan federal para reconstruir el partido en el noroeste, marcando distancia con Javier Milei. Mientras en Tucumán avanza la reorganización, en Salta la interna estalla con la fuga de una concejala hacia La Libertad Avanza y en Catamarca la intervención nacional profundiza la crisis local.

La decisión de Mauricio Macri de relanzar el PRO y diferenciarse del presidente Javier Milei revitalizó al partido, que todavía no se recupera de la sangría de dirigentes que migraron hacia La Libertad Avanza desde 2023. La reconstrucción avanza en el NOA, aunque con distintos escenarios. En Tucumán, el partido se mueve bajo una intervención; en Salta la disputa interna amenaza con fragmentar lo poco que queda; y en Catamarca la intervención nacional de 180 días dejó al distrito en una suerte de limbo.

En Tucumán, el PRO se encuentra intervenido bajo la conducción del diputado provincial santiagueño Gabriel Santillán , quien continuará en ese rol por un período más. La estrategia local apunta ordenar al espacio en una interna -que no vaya más allá de los próximos 60 días- y a competir con "sello propio" en 2027, sin alianzas formales con La Libertad Avanza, al menos por ahora.

"Nos interesa que el partido se normalice cuanto antes, ya sea con elecciones o por consenso", sostuvo a Ámbito el concejal en Tafí Viejo Benjamín Terraf , referente de la Fundación Pensar y un dirigente que podría quedar al frente del partido.

"Desde que Mauricio tomó la decisión de marcar sus diferencias con la gestión libertaria, la dirigencia se despertó y no paro de recibir llamadas y mensajes de referentes que están dispuestos a sumarse a la reconstrucción del partido", señaló Terraf. "Este modelo de gestión nacional es inviable, cualquier gobierno puede alcanzar equilibrio fiscal si desfinancia la educación, la salud y la obra pública. Es insostenible y nosotros estamos lejos de eso", reflexionó.

Consultado sobre la situación de dirigentes del PRO que se sumaron a LLA en Tucumán, asumieron cargos en organismos nacionales y recorren la provincia en modo campaña junto al libertario Lisandro Catalán, como el caso de Alejandro Trápani que está al frete de la ANSES local, señaló que se analizarán expulsiones para estos casos -previstos en la constitución legal del partido- y que serán analizadas en su momento.

670652665_18317040241257258_3920432016725116442_n El concejal de Tafí Viejo Benjamín Terraf (izq.) aspira a la presidencia del PRO en Tucumán.

Salta muestra fugas de referentes

El PRO salteño atraviesa una crisis interna que amenaza con definir su futuro antes de que Mauricio Macri pueda consolidar su liderazgo en la región. El partido busca rearmarse para posicionarse como alternativa para 2027 pero la reconstrucción ocurre en medio de una pugna entre líneas internas que ya tiene consecuencias institucionales concretas.

El caso más visible y polémico es el de la concejala capitalina Agustina Álvarez Eichele, quien llegó al Concejo Deliberante como candidata del PRO pero a principios de mayo de 2026 confirmó su salida del partido para sumarse a LLA. La edil justificó su decisión invocando "coherencia política", aunque semanas antes había criticado al espacio libertario calificándolo de "sectario y sin rumbo".

Por consultas de este medio con una fuente, Álvarez Eichele habría quedado afuera de una lista de unidad que impulsa el PRO salteño para reposicionarse, lo que la habría empujado hacia el espacio libertario, pese a sus declaraciones críticas. Como sea, los concejales libertarios Laura Jorge Saravia y Rodrigo Quinteros destacaron en sus cuentas en redes la incorporación de la concejala porque "fortalece el bloque libertario en el Concejo Deliberante".

La reacción del PRO no esperó. El dirigente y abogado Nicolás Maggio salió al cruce de la edil y exigió su renuncia al cargo. "Pido que Agustina Álvarez renuncie a su banca porque ella fue elegida por el electorado que vota los valores del PRO, que son muy diferentes a los de La Libertad Avanza", manifestó Maggio durante una entrevista en un canal de televisión.

Maggio también desmintió versiones que vinculaban al gobernador Gustavo Sáenz con la reorganización interna del PRO en Salta, y apuntó contra Álvarez Eichele: "quiso vender el PRO a La Libertad Avanza y no se lo permitimos". Confirmó, además, la conformación de una nueva lista interna para los comicios. "Estamos promoviendo una lista de Unión Republicana, a los fines de normalizar el partido y que tenga los órganos de control para poder presentarnos en las próximas elecciones y presentar buenos candidatos", concluyó.

El cronograma de las elecciones internas indica que el próximo 21 de mayo se deben oficializar las listas que participarán y un mes más tarde se celebrará la votación, a menos que hay consenso lista única. Según lo establecido, el PRO Salta deberá elegir a integrantes titulares y suplentes del Consejo Directivo Provincial, además de representantes de la Asamblea Provincial en los departamentos Capital y San Martín. También se renovará la conducción de la Juventud partidaria.

474675272_18485994841009312_69663685235595289_n El diputado provincial Enrique Cesarini es el responsable de conducir el proceso de normalización del PRO de Catamarca.

Catamarca, un punto de inflexión

A principios de mayo el PRO nacional intervino el distrito por 180 días para "normalizar" el partido. La medida, lejos de ser un trámite administrativo, puso en la superficie la crisis en la que estaba sumido este espacio, sin liderazgos claros y con estructuras desmanteladas.

Las elecciones internas estaban previstas para el pasado 10 de mayo pero se cayeron por la intervención, adoptada luego de una escalada de acusaciones cruzadas entre las dos listas oficializadas para competir en la renovación de autoridades. Al frente del proceso de normalización fue designado Enrique Cesarini.

"Desde que Mauricio tomó la iniciativa en la agenda nacional, nuestro partido, también en Catamarca, como en todo el país, tomó un nuevo entusiasmo y hay dirigentes que nuevamente se están incorporando para formar parte", expresó en una entrevista en el programa Mensajes de Radio.

"En los últimos meses ya se sumaron casi 350 afiliaciones nuevas al partido, por lo que somos la tercera fuerza en cuanto a afiliados en la provincia, después del PJ y de la Unión Cívica Radical, y eso habla de que nuestro partido volvió a tomar energía para todo lo que viene en el 2027", agregó.

La interna, hasta que se cayeron, tenía como protagonistas a la Lista Amarilla, referenciada en el aspirante a la presidencia Facundo Miranda, acompañado por Marta Consetino, para la vicepresidencia; y la opositora Lista Blanca, encabezada por Carlos Molina, quien es un crítico del funcionamiento partidario, junto a Patricia Mabel Tapia y Gerardo Moreno.

Aunque en el PRO el NOA se revitalizó, avanza en distintas velocidades. En Tucumán, sin rispideces internas de alto voltaje; en Salta, la fuga de Álvarez Eichele hacia LLA ilustra la fractura profunda entre macristas y libertarios; y en Catamarca arrancó una intervención que deberá unir a las partes o garantizar que una elección no termine por profundizar grietas internas insalvables.