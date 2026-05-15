Diablillos acelera su desarrollo tras el RIGI: AbraSilver apunta a construir en 2027 y producir oro y plata en 2029

El proyecto biprovincial entre Salta y Catamarca ya supera las 450 millones de onzas equivalentes de plata/oro, avanza con permisos ambientales y fortalece su financiamiento. Prevé comenzar la producción comercial en la segunda mitad de 2029.

“Ya estamos llegando a unas 450 millones de onzas equivalentes de plata, lo que convierte a Diablillos en un proyecto de tamaño internacional”, afirmó el country manager de AbraSilver, Eugenio Ponte a Energy Report.

El proyecto minero Diablillos atraviesa una etapa decisiva de consolidación y expansión. Tras obtener la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , actualizar sus recursos minerales y fortalecer su posición financiera, AbraSilver Resources Corp. acelera el desarrollo de uno de los emprendimientos de oro y plata más relevantes de la minería argentina, con el objetivo de iniciar la construcción entre fines de 2026 y comienzos de 2027, y comenzar la producción comercial en la segunda mitad de 2029.

Ubicado en plena Puna, entre los departamentos de Los Andes, en Salta, y Antofagasta de la Sierra, en Catamarca , Diablillos se consolidó además como un caso singular dentro del mapa minero nacional por su carácter biprovincial y el esquema de cooperación institucional entre ambas jurisdicciones.

“ Es un proyecto de Salta y Catamarca. El mineral une a las dos provincias ”, remarcó Manuel Benítez , vicepresidente de Asuntos Públicos de AbraSilver, en diálogo con Energy Report . El ejecutivo destacó que se trata de un caso prácticamente único en la minería metalífera argentina, comparable por su integración territorial con grandes desarrollos binacionales de la región andina.

Diablillos contempla una inversión inicial de u$s481,7 millones para infraestructura, planta de procesamiento, caminos, campamentos, laboratorios y sistemas de provisión de agua y energía.

Diablillos abarca una superficie de 7.919 hectáreas (79 km²) sobre el altiplano andino que se extiende desde el sur de Perú y Bolivia hacia el norte de Chile y el noroeste argentino. El yacimiento se emplaza entre los 4.100 y 4.650 metros sobre el nivel del mar, sobre el límite entre Salta y Catamarca, a unos 160 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Salta.

RIGI aprobado y una inversión inicial de u$s481 millones

La reciente aprobación del ingreso de Diablillos al RIGI fue oficializada mediante la Resolución 562/2026 del Ministerio de Economía. El proyecto será desarrollado por Pacific Rim Mining Corporation Argentina S.A., subsidiaria de AbraSilver Resource Corp., bajo el esquema de Vehículo de Proyecto Único (VPU).

La iniciativa contempla una inversión computable inicial de u$s481,7 millones, destinada principalmente a infraestructura, planta de procesamiento, caminos, campamentos, laboratorios y sistemas de provisión de agua y energía. Sin embargo, desde la compañía aclararon que el CapEx total del proyecto durante toda la vida útil de la mina asciende a aproximadamente u$s764 millones.

“Los dos valores son correctos. Los u$s481 millones corresponden al capital computable inicial para el RIGI, mientras que los u$s760 millones contemplan toda la vida de la mina, incluyendo ampliaciones, sostenimiento y cierre”, explicó Eugenio Ponte, country manager de AbraSilver.

Benítez agregó que el proyecto todavía tiene un enorme potencial de expansión: “La minería es dinámica. Nosotros creemos que Diablillos va a seguir creciendo en recursos y reservas”.

AbraSilver Resoruces Corp. Eugenio Ponte Manuel Benítez Gonzalo Montebelli AbraSilver Resoruces Corp.: Eugenio Ponte, country manager; Manuel Benítez, vicepresidente de Asuntos Públicos, y Gonzalo Montebelli, site manager.

Recursos en expansión y escala internacional

Uno de los hitos más relevantes de las últimas semanas fue la actualización de la estimación de recursos minerales (MRE), que posicionó a Diablillos dentro del grupo de proyectos de clase mundial.

La nueva estimación elevó los recursos medidos e indicados a:

248 millones de onzas de plata

2,54 millones de onzas de oro

454 millones de onzas equivalentes de plata/oro

Esto implicó incrementos respecto de la estimación anterior de julio de 2025:

25% en plata contenida

48% en oro

30% en plata equivalente

“Ya estamos llegando a unas 450 millones de onzas equivalentes de plata, lo que convierte a Diablillos en un proyecto de tamaño internacional”, afirmó Ponte.

La actualización incorporó más de 13.000 metros adicionales de perforación y elevó la base histórica del proyecto a más de 170.000 metros perforados.

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Los mayores crecimientos se registraron en los depósitos Oculto y JAC, aunque también avanzaron Fantasma, Laderas y Sombra. Además, la compañía confirmó que la exploración continúa activa y que habrá una nueva actualización de recursos durante el primer semestre de 2027.

En paralelo al crecimiento de recursos, AbraSilver también viene consolidando resultados metalúrgicos considerados altamente favorables para el futuro desarrollo operativo del proyecto. “La exploración nunca termina. Nosotros vemos que si seguimos perforando va a haber más recursos y reservas”, sostuvo Ponte.

En el depósito Oculto, las pruebas de optimización realizadas dentro del estudio de prefactibilidad mostraron recuperaciones estimadas de entre 82% y 86% para la plata y entre 84% y 89% para el oro, mejorando significativamente respecto de las proyecciones de evaluaciones anteriores. La compañía destacó además que una parte importante del metal puede recuperarse mediante separación gravitacional, lo que permitiría reducir costos de procesamiento y mejorar eficiencias.

En los depósitos JAC y Fantasma, los ensayos preliminares arrojaron recuperaciones aún más elevadas, de entre 86% y 93% para la plata y entre 82% y 91% para el oro, utilizando un mismo esquema de procesamiento para toda la mineralización del proyecto. Los estudios también confirmaron que no será necesario recurrir a molienda ultrafina, ya que los mejores resultados se obtienen con tamaños de molienda de 150 micrones y tiempos de retención de 36 horas, un aspecto que podría traducirse en menores requerimientos energéticos y operativos para la futura planta de procesamiento.

El rol del RIGI y la estabilidad para atraer capital

En AbraSilver consideran que el RIGI fue un factor clave para consolidar la decisión de inversión en Argentina, especialmente por el componente de estabilidad jurídica y fiscal de largo plazo. “El proyecto ya era viable antes del RIGI, pero el régimen aporta previsibilidad y estabilidad, algo fundamental para inversiones que requieren enormes desembolsos iniciales y recién producen varios años después”, señaló Ponte.

Benítez coincidió en que el nuevo esquema “consolida la decisión de inversión” y mejora la percepción internacional sobre Argentina como destino minero. Actualmente, el proyecto ya cuenta con financiamiento asegurado para continuar exploración y avanzar hacia la etapa de construcción.

“AbraSilver hoy tiene una posición financiera muy fuerte. Hay mucho interés global por proyectos de oro y plata, y Argentina está atravesando un muy buen momento para captar inversiones mineras”, indicó Ponte.

En paralelo al avance económico y técnico, la empresa continúa trabajando en la obtención de los permisos ambientales necesarios para iniciar la etapa constructiva. Diablillos ya obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en Salta y avanza en la etapa final para conseguir la aprobación en Catamarca.

“La DIA es el gran disparador. Una vez obtenidos todos los permisos podremos comenzar inmediatamente con obras tempranas, movimiento de suelos y campamentos”, explicó Ponte.

La empresa prevé comenzar con infraestructura preliminar apenas se complete el proceso ambiental, evitando cuellos de botella en la construcción principal. Según el cronograma actual, la construcción demandará aproximadamente dos años y medio.

Diablillos: la ingeniería del proyecto

La ingeniería del proyecto ya se encuentra avanzada a nivel de factibilidad y contempla inicialmente una planta de procesamiento con capacidad para tratar unas 9.000 toneladas diarias de mineral, equivalentes a aproximadamente 3,15 millones de toneladas anuales. “Ese es el tamaño inicial. Después las plantas pueden ampliarse porque creemos que el proyecto seguirá creciendo”, afirmó Benítez.

En paralelo, la compañía avanza en el Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS), liderado por la firma de ingeniería Worley Ltd., con amplia experiencia en proyectos mineros en Argentina y América Latina. El estudio será complementado con una Evaluación Económica Preliminar vinculada al potencial de lixiviación en pilas, un componente que podría ampliar significativamente la escala futura del proyecto.

AbraSilver Resource Corp. Diablillos RIGI minería Según la documentación presentada ante el RIGI, más del 55% de las contrataciones previstas corresponderán a proveedores argentinos, muy por encima del mínimo exigido por el régimen.

El trabajo técnico incorpora una serie de variables orientadas a mejorar la economía del proyecto y extender su escala futura. Entre las oportunidades identificadas aparecen la ampliación de la vida útil de la mina a partir del crecimiento sostenido de recursos, una reducción de costos operativos mediante una futura conexión al sistema eléctrico y optimización del manejo de relaves, además de mejoras en la secuencia minera para acelerar el acceso a sectores de mayor ley y aumentar la producción temprana. A su vez, el diseño conceptual de Diablillos ya contempla la posibilidad de expandir la capacidad de procesamiento desde las 9.000 toneladas diarias previstas inicialmente hasta unas 18.000 toneladas por día en futuras etapas de desarrollo.

Otro de los ejes estratégicos en evaluación es la incorporación de un circuito secundario de lixiviación en pilas (Heap Leach), actualmente analizado dentro de la PEA. Según la compañía, el proyecto podría incorporar unas 130 millones de toneladas de material potencialmente lixiviable, con leyes promedio de 0,12 g/t de oro y 8 g/t de plata, utilizando un esquema convencional de trituración, irrigación con cianuro y recuperación de metales integrada a la planta Merrill-Crowe ya prevista para la operación principal.

AbraSilver considera que esta alternativa podría transformarse en una operación de bajo costo y altamente sinérgica con el circuito de lixiviación en tanque, aportando unas 40.000 onzas adicionales de oro durante los primeros cinco años de operación y extendiendo el perfil productivo más allá de la vida útil inicial del proyecto.



Comunidades, empleo y proveedores locales

AbraSilver remarcó además que uno de los ejes prioritarios del desarrollo es el trabajo con comunidades locales y proveedores regionales. “Nuestra prioridad son las comunidades y los proveedores locales”, aseguró Benítez.

Por eso, la empresa ya comenzó a recibir currículums y avanzar en planificación de empleo para futuras etapas constructivas. “Estamos ayudando a proveedores pequeños a cumplir estándares mineros para que puedan trabajar no solo en Diablillos sino también en otros proyectos”, sostuvo Ponte.

Según la documentación presentada ante el RIGI, más del 55% de las contrataciones previstas corresponderán a proveedores argentinos, muy por encima del mínimo exigido por el régimen.

Precios récord y fuerte demanda global de plata

El contexto internacional también juega a favor del proyecto. La plata y el oro atraviesan uno de los ciclos de mayor demanda de los últimos años, impulsados tanto por cobertura financiera global como por aplicaciones industriales y tecnológicas. “La demanda de plata está creciendo como nunca. Incluso en momentos de caída bursátil, la plata se mantuvo firme”, afirmó Benítez.

Ponte recordó que AbraSilver comenzó a desarrollar Diablillos cuando la plata cotizaba cerca de u$s14 por onza, mientras que hoy el mercado muestra valores ampliamente superiores. Según la última cotización spot, la plata llegó a 72 dólares por onza.

“El proyecto tiene una muy buena reputación en el mercado y en la bolsa de Toronto. Eso ayuda muchísimo para acceder al financiamiento y sostener el crecimiento”, concluyó.