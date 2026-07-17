Deuda: Economía lanzó un canje dólar linked y busca extender vencimientos por el equivalente a u$s4.000 millones

La Secretaría de Finanzas permitirá convertir la letra que vence a fines de julio por dos instrumentos con plazos diferentes. La operación pondrá a prueba cuánto apetito conserva el mercado por la cobertura cambiaria y qué proporción de los compromisos logra extenderse hasta 2028.

El Tesoro buscará renovar u$s4.098 millones mediante un canje que ofrecerá cobertura cambiaria con vencimientos en agosto de 2026 y diciembre de 2028.

Con el fin de quitarle presión al mercado cambiario a fin de mes, el Ministerio de Economía anunció este viernes un nuevo canje de deuda dólar linked para afrontar el vencimiento de la LELINK D31L6 , que expira el 31 de julio y representa compromisos por el equivalente a u$s4.098 millones.

Así, Finanzas realizará el próximo martes 21 de julio una licitación con suscripción en especie , cuya liquidación se concretará el viernes 24 . Los tenedores podrán entregar la letra próxima a vencer y recibir a cambio la LELINK D31G6, con vencimiento el 31 de agosto de 2026, o el bono dólar linked TZVD8, que expira el 15 de diciembre de 2028.

De esta manera, el Tesoro ofrecerá dos alternativas para un mismo objetivo . De esta forma, la D31G6 permitirá postergar el compromiso apenas un mes y mantener una posición de corto plazo, mientras que el TZVD8 apuntará a trasladar los vencimientos por más de dos años y profundizar la extensión de la duration de la deuda pública.

La recepción de ofertas comenzará a las 11.30 y finalizará a las 15. El precio de mercado ajustado de la D31L6 será anunciado antes de la apertura, mientras que los participantes deberán indicar el valor nominal que desean recibir y el precio ofrecido por cada u$s1.000 de los nuevos instrumentos.

La operación se realizará bajo un único tramo competitivo para cada título . Para calcular cuántas letras D31L6 deberá entregar cada inversor, Finanzas tomará el valor nominal solicitado del nuevo instrumento, su precio de corte y el precio asignado a la letra elegible.

Los participantes con ofertas adjudicadas deberán transferir los títulos antes de las 17 del jueves 23 de julio desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros del Banco Central hacia la cuenta de la Secretaría de Finanzas.

Quienes tengan la D31L6 depositada en Caja de Valores deberán trasladarla previamente a una cuenta en la CRYL para completar la operación. Un día después, el viernes 24, se acreditarán los nuevos instrumentos adjudicados.

Además, Economía estableció una penalidad para los casos en los que los participantes no entreguen las letras comprometidas. Ante un incumplimiento, la liquidación se realizará mediante un débito en pesos equivalente al valor efectivo de los nuevos títulos, incrementado en un 20% y calculado al tipo de cambio de referencia A3500 del jueves 23.

El mercado medirá el apetito por cobertura cambiaria

El canje llegará después de una licitación en la que el Tesoro adjudicó $5,44 billones tras recibir ofertas por $8,45 billones. Como los vencimientos ascendían a cerca de $3 billones, el rollover alcanzó 1,83 veces y el Gobierno absorbió aproximadamente $2,46 billones de liquidez.

En aquella operación, Finanzas evitó convalidar premios significativos frente al mercado secundario. La D31G6 fue adjudicada con una tasa de dólar linked más 7,77% anual, mientras que el TZVD8 cortó con un rendimiento de dólar linked más 9,08%.

Los instrumentos vinculados al tipo de cambio oficial captaron en total el equivalente a u$s967 millones, pese a que no existían vencimientos de ese segmento. Para PPI, esa demanda constituye una señal relevante antes del vencimiento de los u$s4.098 millones de la D31L6.

El resultado del canje permitirá conocer qué proporción de esos fondos permanece invertida en títulos dólar linked y cuánto están dispuestos los inversores a extender los plazos. También mostrará si la demanda se concentra en la alternativa de agosto o si una parte significativa migra hacia el bono con vencimiento en 2028.

La operación se inscribe, además, en la estrategia de Economía de reducir la concentración de compromisos de corto plazo. En la última licitación, el 56% del monto adjudicado se dirigió hacia instrumentos de mayor duration, con lo que el plazo promedio de las colocaciones se elevó a 358 días.

Por eso, más allá del porcentaje de renovación, el mercado observará la distribución entre ambos títulos y los precios de corte. Una mayor demanda por el TZVD8 permitiría al Tesoro despejar vencimientos durante más tiempo, mientras que una concentración en la D31G6 apenas trasladaría la presión financiera hacia finales de agosto.

Al mismo tiempo, el canje podría abrir una oportunidad para los inversores. En el mercado, el TZVD8 cotiza con un rendimiento cercano al 8,5% por encima de la variación del dólar oficial, en un contexto en el que la brecha con el contado con liquidación se mantiene elevada.

Esa combinación podría volver a posicionarlo entre los instrumentos más atractivos con vencimiento en 2028, especialmente para quienes busquen cobertura cambiaria sin dolarizar directamente la cartera. En ese marco, una estrategia posible sería comprar la D31L6 antes de la operación y presentarla al canje para recibir el TZVD8, aunque el resultado dependerá del precio asignado a la letra elegible y del valor de corte del nuevo bono.