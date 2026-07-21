Sorpresa en Netflix: la plataforma sumó la secuela de Blancanieves que reúne un elenco de estrellas + Agregar ámbito en









Una aventura ambientada en un reino marcado por la magia y antiguas rivalidades volvió a captar la atención de los suscriptores.

Una historia de fantasía combina acción, magia y antiguas rivalidades en un reino donde cada decisión puede cambiar el destino de todos. Netflix

El catálogo de Netflix incorpora de manera constante producciones que encuentran una segunda oportunidad entre los espectadores. Algunas ya tuvieron un exitoso recorrido por los cines y, al llegar al streaming, vuelven a posicionarse entre las opciones más elegidas por quienes buscan una película para ver durante el fin de semana.

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En esta ocasión, la plataforma sumó una historia de fantasía que combina acción, criaturas mágicas, escenarios imponentes y un reparto integrado por varias figuras reconocidas de Hollywood. Su propuesta retoma un universo inspirado en uno de los cuentos clásicos más populares, aunque lo desarrolla desde una perspectiva diferente.

La producción retoma el universo inspirado en un clásico cuento, pero desarrolla una aventura con identidad y conflictos propios. Netflix Se trata de El cazador y la reina de hielo, que cuenta con efectos visuales de gran escala, enfrentamientos épicos y personajes atravesados por la ambición, la lealtad y la venganza, la producción ofrece una aventura que expande el mundo presentado en la primera película y apuesta por un relato con identidad propia.

De qué trata El cazador y la reina de hielo El cazador y la reina de hielo, estrenada en 2016, funciona como una precuela y, al mismo tiempo, una continuación de Blancanieves y el cazador. La película explora acontecimientos ocurridos antes y después de la caída de la Reina Ravenna, ampliando la historia de varios personajes clave del universo fantástico.

La trama comienza con la tragedia que marca la vida de Freya, hermana de Ravenna. Tras sufrir una pérdida devastadora, descubre que posee un extraordinario poder para controlar el hielo y decide alejarse para fundar su propio reino en el norte.

Allí crea un ejército formado por niños entrenados desde pequeños para convertirse en cazadores de élite. Entre ellos se encuentran Eric y Sara, dos guerreros que desarrollan un vínculo afectivo pese a una regla inquebrantable impuesta por Freya: el amor está completamente prohibido. Con escenarios imponentes y un reparto de reconocidas figuras de Hollywood, la película vuelve a estar disponible para el público del streaming. Netflix Cuando ese secreto sale a la luz, ambos quedan separados y sus destinos cambian por completo. Años después, una nueva amenaza obliga a Eric a emprender una misión que podría definir el futuro de varios reinos. En el camino deberá enfrentar viejos fantasmas, reencontrarse con aliados inesperados y desafiar el enorme poder de dos reinas cuyas ambiciones ponen en riesgo el equilibrio del mundo. Aunque comparte personajes con la película anterior, esta entrega dedica más tiempo a construir el pasado de Freya y a profundizar la relación entre Eric y Sara. El resultado es una historia que mezcla acción, romance, batallas medievales y elementos fantásticos, con un desarrollo que busca expandir el universo creado en la primera entrega. Netflix: tráiler de El cazador y la reina de hielo Netflix: elenco de El cazador y la reina de hielo Chris Hemsworth

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