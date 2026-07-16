Luis Caputo cruzó a Piers Morgan tras su polémico mensaje sobre Malvinas: "Mediocre y resentido".

El ministro reaccionó al mensaje del conductor británico, quien deseó que España goleara a la Selección tras la exhibición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos en Atlanta.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 , tras vencer 2-1 a Inglaterra, sumó este jueves un nuevo capítulo fuera de la cancha. El ministro de Economía, Luis Caputo , cruzó al periodista y conductor británico Piers Morgan luego de que este criticara a los jugadores argentinos por exhibir una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos y deseara una derrota albiceleste ante España con una referencia a la guerra de 1982.

Todo comenzó cuando Morgan publicó en su cuenta de X una imagen de los futbolistas argentinos celebrando con la bandera y escribió: "Idiotas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la Final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas" .

La respuesta de Caputo no tardó en llegar. Desde la misma red social, el funcionario contestó: "Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido".

En medio de los festejos por el agónico triunfo, los jugadores mostraron una bandera con la leyenda de "las Malvinas son argentinas" , imagen que recorrió el mundo. Horas después se conoció el trasfondo de su creación.

A pesar de las restricciones que regían contra el ingreso de imágenes con mensajes políticos, el telón llegó a manos de los futbolistas una vez finalizado el encuentro. Giovani Lo Celso fue el encargado de tomarlo y exhibirlo, pero hasta ahora se desconocía su origen.

A pesar de las restricciones que regían contra el ingreso de imágenes con mensajes políticos, el telón llegó a manos de los futbolistas una vez finalizado el encuentro. Giovani Lo Celso fue el encargado de tomarlo y exhibirlo, pero hasta ahora se desconocía su origen.

La duda recorrió las redes sociales. Los usuarios comenzaron a indagar sobre el creador de la bandera hasta que el usuario @Milo20154 publicó una imagen inédita en la que se ve el telón sobre un mueble en una habitación de un hotel: "La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel", dijo.

Según trascendió, la bandera fue arrojada desde una de las tribunas del estadio de Atlanta hacia el campo de juego una vez finalizado el encuentro. Giovani Lo Celso la recogió y, junto al resto del plantel, la exhibió durante los festejos por la clasificación a la final. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una fuerte repercusión tanto en Argentina como en el Reino Unido.

Marcos Galperín también salió al cruce

Caputo no fue el único argentino que respondió a Morgan. El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, también cuestionó al periodista británico luego de sus publicaciones durante el partido.

En respuesta a una de sus críticas hacia Lionel Messi, el empresario escribió: "Asegúrate de adelantar tus tickets de vuelta a Londres para el sábado, payaso. También, podés visitar Escocia, Gales e Irlanda y ver la final allí para animar a Argentina con grandes multitudes".

Morgan, de amplia trayectoria en los tabloides británicos The Sun y News of the World, se convirtió con el paso de los años en una de las figuras mediáticas más reconocidas y polémicas del Reino Unido por sus comentarios sobre política, deporte y actualidad.