Luis Lucero explicó los tres factores que impulsaron la minería y qué necesita Argentina para ser un país minero

El secretario de Minería destacó el liderazgo político, la confianza empresarial y una macroeconomía ordenada como claves del crecimiento. Para sostenerlo, pidió estabilidad, infraestructura, energía y capacitación.

Litio en Sudamérica 2026. En la apertura del evento en Jujuy, Luis Lucero proyectó más de 500.000 toneladas anuales de capacidad instalada de litio para 2030 y 650.000 toneladas para 2035.

El crecimiento de la minería argentina, y particularmente del litio, no responde a un solo factor. Para Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación , hay tres condiciones que explican el salto registrado en los últimos años: liderazgo político, liderazgo empresarial y confianza inversora, y una macroeconomía ordenada que permita sostener las reglas de juego .

Durante su exposición en el Seminario Litio en Sudamérica de Panorama Minero , realizado en San Salvador de Jujuy, Lucero planteó que esas condiciones fueron determinantes para que Argentina pasara de una minería con recursos y potencial a una industria con inversiones, nuevas operaciones y mayores exportaciones.

Como punto de partida, mostró la evolución de la capacidad instalada de producción de carbonato de litio equivalente. En 1997 era de 18.000 toneladas anuales y en 2023 había llegado a 80.000 toneladas. Para 2026, la proyección oficial alcanza 275.000 toneladas anuales de capacidad instalada , mientras que el escenario hacia 2030 supera las 500.000 toneladas y para 2035 llega a unas 650.000 toneladas.

Lucero remarcó que se trata de capacidad instalada y no de producción efectiva , ya que esta última depende de distintos factores operativos. El crecimiento también tiene correlato en las exportaciones: de US$645 millones en 2024 se pasó a US$1.467 millones durante los primeros ocho meses de 2026, con una expectativa oficial de alcanzar casi US$10.000 millones anuales en 2031 en exportaciones de carbonato de litio equivalente.

Pero para el funcionario, los números son consecuencia de decisiones y condiciones previas.

Las tres claves del crecimiento

El primer factor identificado por Lucero fue el liderazgo político de las provincias litíferas. La coordinación entre Jujuy, Salta y Catamarca permitió construir la denominada Región del Litio y generar una agenda común frente a inversores y mercados internacionales.

“Sin tres gobiernos provinciales que decidieron que se iban a unir, que iban a trabajar coordinadamente, que iban a formar la Región del Litio, esto no habría pasado”, sostuvo.

El secretario nacional destacó especialmente el funcionamiento de la Mesa del Litio y consideró que esa coordinación explica buena parte del crecimiento de la actividad. A su criterio, se trata de una experiencia relevante para un país con una historia de decisiones productivas fragmentadas.

La segunda condición fue el liderazgo empresarial y la confianza de los inversores. Lucero destacó que compañías internacionales decidieron destinar capital a la Argentina a partir de una mayor percepción de oportunidades en sus recursos geológicos y en su capacidad productiva.

“Tampoco estaría pasando sin un claro liderazgo empresarial y sin la confianza que los inversores han tenido en el país”, afirmó.

El tercer elemento, según el funcionario, es una macroeconomía ordenada y reglas de juego previsibles. En ese punto ubicó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta destinada a generar confianza y estabilidad para proyectos que requieren grandes desembolsos y plazos extensos de maduración.

“No me quiero expandir, pero es una herramienta de generación de confianza”, señaló Lucero al referirse al RIGI, y recordó que se trata de una ley sancionada por el Congreso de la Nación.

Para el secretario, estos tres factores explican cómo Argentina pudo alcanzar el nivel actual de desarrollo minero, aunque advirtió que el desafío ahora es sostener las condiciones que permitieron el crecimiento.

El desafío de convertirse en un país minero

Lucero planteó que la oportunidad que abre el litio puede llevar a Jujuy, Salta y Catamarca a convertirse, si se cumplen las proyecciones, en la tercera región productora de litio del mundo, detrás de China y Australia. “Eso es lo que nos espera”, afirmó al mostrar las proyecciones de capacidad instalada para 2030 y 2035.

Pero para llegar a ese escenario, consideró que el principal desafío es mantener la estabilidad y la coordinación política durante las próximas décadas. “La industria es de capital intensivo, que mira muchos años, que mira por décadas adelante, y lo que más nos pide cuando hablamos con la industria en el mundo es estabilidad”, recalcó el funcionario ante más de 1.000 personas reunidas a una de las enormes carpas del evento realizado en el hotel Altos de la Viña de la capital jujeña.

En ese sentido, sostuvo que la minería debe consolidarse como una política de Estado en las provincias productoras. “Si nosotros seguimos en este ejercicio de coordinación política, de que la minería es una política de Estado, como yo creo que es lícito decir que hoy es en la región, es una política de Estado, no va a cambiar, va a seguir así por años”, afirmó.

El funcionario también enumeró los aspectos que todavía requieren inversiones y mejoras para acompañar la expansión. Entre ellos mencionó infraestructura, energía y educación, con especial énfasis en la formación de trabajadores capaces de cubrir las necesidades de una industria que busca ampliar su escala.

“Tenemos infraestructura que mejorar, tenemos energía que proveer, tenemos que mejorar la educación de nuestro pueblo y nuestra gente para que pueda ser los mejores operarios mineros de la región y, por qué no, del mundo”, sostuvo.

La mirada oficial combina así una fuerte expansión proyectada para el litio con la necesidad de resolver condiciones estructurales. Para Lucero, el crecimiento de la capacidad instalada y de las exportaciones será sostenible si Argentina conserva las condiciones que permitieron atraer inversiones y, al mismo tiempo, desarrolla la infraestructura, la energía y el capital humano necesarios para acompañar nuevos proyectos.

El objetivo planteado por el funcionario es que las proyecciones de más de 500.000 toneladas de capacidad instalada en 2030 y unas 650.000 toneladas en 2035 puedan concretarse y que la minería tenga un peso creciente dentro de la estructura productiva argentina.



