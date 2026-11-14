Superan los u$s22.000 millones los proyectos de inversión en San Juan: el impacto energético y del RIGI

Las inversiones productivas tienen su correlato en las exportaciones, por más de u$s2.101 millones, y en la promoción de 44.600 puestos de trabajo.

Como parte del crecimiento exponencial de la minería en el país , San Juan (principal exportadora del Cuyo con u$s2.101 millones, de las cuales el 85% corresponden al sector ) se presentó como un destino de inversiones en los últimos tres años. La cartera de proyectos contempla energías renovables, industria farmacéutica, industria calera, servicios mineros, agroindustria y construcción . Sólo con el RIGI , se comprometieron u$s22.100 millones, con propuestas que incluyen extracción de cobre y oro.

Por fuera de los proyectos mineros, existen inversiones concretadas por u$s351 millones adicionales. Son ejemplos energéticos -por más de u$s160 millones - Genneia, que inauguró el Parque Solar San Juan Sur, en Sarmiento; y los proyectos solares San Fernando y San Roberto , en Media Agua.

En el sector farmacéutico , Adium Pharma ampliará planta de Pocito, con una inversión superior a los u$s60 millones . Por su parte, Calera San Juan puso en marcha su cuarto horno industrial, con una inversión de u$s15 millones , y sumó u$s1,8 millones en generación solar para autoconsumo. En simultáneo, Grupo Calidra anunció la construcción de un nuevo horno en su planta de La Laja, con una inversión estimada en u$s30 millones.

El crecimiento minero impulsó a los proveedores de servicios: Lenor inauguró un laboratorio de ensayos para la minería en Chimbas, con una inversión de u$s4 millones; GeominLab abrió un laboratorio geoquímico y metalúrgico en el Parque Industrial de Pocito, con una inversión de u$s2,5 millones. A ellos se suma Bureau Veritas, que instaló en Chimbas un laboratorio de preparación de muestras minerales.

Entre los demás sectores, la agroindustria registró un plan de inversiones por u$s19,5 millones hasta el 2028 de SolFrut , que inauguró una nueva planta de envasado de aceite de oliva y anunció una planta de procesamiento de pistachos. En la construcción, H3 puso en funcionamiento una planta de hormigón en Chimbas , con una inversión de u$s6 millones y anunció otros u$s5 millones en perforadoras para servicios mineros. Por último, se concretó la ampliación de una empresa plástica en Chimbas, por u$s1 millón.

Desde la gestión local plantearon que el acumulado llega a u$s22.400 millones en proyectos aprobados. “Argentina necesita tres motores: Vaca Muerta, la minería y la economía renovable”, planteó en ese sentido el gobernador Marcelo Orrego, quien apuntó que “la minería es presente, pero sobre todo es futuro. Y si ese futuro es verde, será con más cobre. Y si ese cobre es argentino, será en gran medida sanjuanino”.

La gestión provincial impulsó líneas de crédito con tasa subsidiada a través del Banco San Juan y con fondos propios de sus agencias de inversión, que permitieron financiar proyectos por cerca de $100.000 millones. Al menos la mitad de ese monto se destinó a bienes de capital, lo que equivale a unos u$s35 millones de inversión pyme en ampliación de galpones, sistemas de autogeneración de energía solar, riego tecnificado, innovación y tecnología.

Parque de paneles solares en la provincia de San Juan.

Las inversiones del RIGI en San Juan

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) promovió cuatro grandes proyectos mineros aprobados por el Ministerio de Economía de la Nación en San Juan. Entre ellos se estima que generarán 44.600 puestos de trabajo directos e indirectos entre construcción y operación.:

Vicuña : proyecto cuprífero de gran escala en la cordillera sanjuanina, desarrollado por BHP y Lundin Mining, con una inversión total anunciada de más de u$s18.000 millones. Su primera etapa, por u$s9.737 millones, ya fue aprobada bajo el RIGI.

: proyecto cuprífero de gran escala en la cordillera sanjuanina, desarrollado por BHP y Lundin Mining, con una inversión total anunciada de más de Su primera etapa, por u$s9.737 millones, ya fue aprobada bajo el RIGI. Los Azules: proyecto de cobre desarrollado por McEwen Copper, con un plan de inversión de u$s3.100 millones , de los cuales u$s2.672 millones fueron aprobados bajo el RIGI.

proyecto de cobre desarrollado por McEwen Copper, con un plan de inversión de , de los cuales u$s2.672 millones fueron aprobados bajo el RIGI. Minas Argentinas – Carbonatos Profundos: iniciativa vinculada al desarrollo aurífero de Gualcamayo, con una inversión de u$s665 millones.

iniciativa vinculada al desarrollo aurífero de Gualcamayo, con una inversión de Veladero: ampliación de la mina de oro ubicada en Iglesia, con una inversión de u$s380 millones.

Bajo el RIGI se incorporaron las etapas que ya cuentan con ingeniería y aprobación ambiental, por un total de más de u$s13.450 millones. El resto de la inversión anunciada por Vicuña y Los Azules corresponde a las etapas siguientes de ambos proyectos. Existen otras propuestas que podrían ser incluidas, como El Pachón, presentado por Glencore con una inversión prevista de u$s9.500 millones; el programa G50 de Minas Argentinas para Gualcamayo, por hasta u$s1.500 millones; y Altar, que prepara su presentación con un desembolso inicial estimado en u$s1.600 millones.

A largo plazo, el Gobierno provincial proyecta que el desarrollo de los grandes proyectos de cobre podría sumar unos 70.000 puestos de trabajo en la próxima década, casi duplicando el empleo formal de San Juan. Se proyectan exportaciones de cobre de entre u$s15.000 y 20.000 millones anuales hacia 2035, lo que multiplicaría por siete las exportaciones actuales de la provincia.