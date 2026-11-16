El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de un parque eólico en Olavarría que abastecerá a Siderca + Agregar ámbito en









El proyecto de Vientos La Rinconada prevé una inversión de u$s230,7 millones para instalar 94,5 MW de potencia a 40 kilómetros de la ciudad bonaerense. La energía irá a la planta siderúrgica del Grupo Techint en Campana.

El Parque Eólico La Rinconada tendrá una potencia instalada de 94,5 megavatios y se construirá a unos 40 kilómetros de Olavarría.

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Parque Eólico La Rinconada, un proyecto de u$s230.754.206 que se desarrollará cerca de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. La decisión quedó plasmada en la Resolución 1983/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo y publicada este lunes en el Boletín Oficial.

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El titular de la iniciativa es Vientos La Rinconada S.A.U., que presentó su solicitud en mayo de 2025. El parque, que construye Tenaris, la fabricante de tubos sin costura del Grupo Techint, tendrá una potencia instalada de 94,5 megavatios y se ubicará a 40 kilómetros de Olavarría. Su objetivo principal será abastecer el proceso productivo de Siderca, la planta de Tenaris en Campana, por lo que la empresa no declaró exportaciones.

Cuánto invertirá Tenaris en el parque eólico de Olavarría Del total comprometido, u$s218,3 millones corresponden a inversiones en activos computables, por encima del mínimo que exige el régimen para el sector energético. La firma prevé desembolsar u$s110,6 millones en el primer año y otros u$s1,4 millones en el segundo, y tendrá como fecha límite el 31 de marzo de 2027 para completar la inversión mínima.

El parque se conectará al sistema eléctrico nacional a través de la nueva estación transformadora “La China” de TRANSBA, ubicada en el predio vecino del Parque Eólico Viento de Olavarría. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) le adjudicó prioridad de despacho por 91,5 MW y elaboró un informe sobre el impacto del proyecto en la sustitución de importaciones de energía y combustibles.

Qué requisitos cumplió el proyecto para ingresar al RIGI La resolución fijó como fecha de adhesión el 23 de octubre de 2026, día en que la empresa completó la documentación requerida. Durante los dos primeros años desde la notificación, deberá acreditar inversiones por al menos el 40% del monto mínimo fijado para el sector.

El aval llegó luego de que el Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendara su aprobación el 27 de octubre, con base en los informes técnicos de la Secretaría de Energía, que concluyó que el proyecto y su plan de inversión cumplen con los requisitos del régimen. El Banco Central no formuló observaciones sobre los aspectos cambiarios y la Procuración del Tesoro validó la cláusula arbitral propuesta por la compañía para resolver eventuales disputas. El proyecto contempla una inversión total de u$s230,7 millones y obtuvo la adhesión al RIGI mediante la Resolución 1983/2026. También intervino el Ministerio de Relaciones Exteriores, a partir de un requisito que el Gobierno sumó al RIGI con el Decreto 868/2026, que además convirtió a la Cancillería en autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Esa norma, sancionada en 2011, sanciona a las empresas que exploran o explotan hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional, en referencia a las petroleras que operan en Malvinas. La Cancillería informó que ni la empresa ni sus accionistas incurrieron en las conductas prohibidas por esa ley. Qué beneficios tendrá el parque eólico con el RIGI Vientos La Rinconada podrá importar bienes de capital con los beneficios aduaneros del régimen y accederá a los incentivos tributarios y cambiarios del RIGI, con una excepción: no pidió la libre disponibilidad de las divisas por exportaciones, un beneficio que no le correspondía al no tener ventas al exterior. La Secretaría de Energía quedará a cargo de controlar el cumplimiento de los compromisos.