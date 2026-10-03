Litio en Sudamérica 2026: Jujuy reúne a los protagonistas de una industria en despegue

La 15ª edición de la conferencia internacional de Panorama Minero se realizará el 7 y 8 de octubre en Jujuy. Producción, inversiones, precios, minerales críticos, tecnología y geopolítica serán los ejes.

La 15ª edición de Litio en Sudamérica reunirá en Jujuy a gobernadores, autoridades nacionales, empresas productoras, inversores, especialistas y referentes internacionales del mercado del litio. (Foto Archivo: 2024)

La industria del litio llega a octubre de 2026 en una etapa diferente a la que atravesaba apenas unos años atrás. Argentina cerró 2025 con u$s905 millones de exportaciones de litio , el mayor registro de su historia, y elevó a siete el número de operaciones en producción. Pero en los últimos meses las cifras marcaron nuevos récords, con una industria del litio en pleno despegue.

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En agosto pasadso, las exportaciones mineras marcaron un nuevo máximo para el acumulado de los primeros ocho meses de un año , al alcanzar los u$s6.059 millones , según el último informe de la Secretaría de Minería de la Nación. El resultado representa un crecimiento interanual del 65,7% y significa que el sector quedó apenas u$s15 millones por debajo del récord anual de 2025 , cuando las ventas externas de minerales totalizaron u$s6.074 millones en los 12 meses.

Durante agosto, las exportaciones de minerales totalizaron u$s652 millones , con un crecimiento interanual del 43,3% . El salto se explica principalmente por el comportamiento de los minerales metalíferos y el fuerte crecimiento del litio, en un escenario internacional marcado por precios elevados para buena parte de los principales minerales exportados por la Argentina.

Las exportaciones de litio alcanzaron en agosto los u$s157 millones , con un crecimiento interanual del 134,2% . El registro constituyó, además, un récord histórico para las exportaciones de litio correspondientes a un mes de agosto . El mineral volvió a ubicarse en el segundo lugar entre los productos mineros más exportados durante el mes y explicó el 24,1% de todas las ventas mineras al exterior .

Por los nuevos proyectos de litio, las cantidades exportadas de carbonato de litio equivalente aumentaron 56,8% durante los primeros ocho meses de 2026.

El acumulado resulta todavía más significativo: entre enero y agosto, las exportaciones de litio alcanzaron u$s1.467 millones , un incremento del 190,5% interanual . El mineral representó el 24,2% de las exportaciones mineras totales y registró el mejor desempeño histórico para los primeros ocho meses de un año. El crecimiento no estuvo explicado únicamente por los precios. Las cantidades exportadas de litio aumentaron 56,8% durante los primeros ocho meses de 2026, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Minería.

Litio en Sudamérica 2026, la conferencia internacional

Con nuevas ampliaciones y proyectos de litio avanzando, la discusión dejó de concentrarse exclusivamente en el potencial geológico y comenzó a incorporar cuestiones vinculadas con los costos, la competitividad, la ejecución, la tecnología y las condiciones necesarias para sostener una nueva escala de crecimiento. Ese será el punto de partida de Litio en Sudamérica 2026, la conferencia internacional organizada por Panorama Minero que celebrará su 15ª edición los días 7 y 8 de octubre en Jujuy.

Durante dos jornadas, el encuentro recorrerá buena parte de los temas que atraviesan actualmente al sector: las condiciones productivas del Noroeste Argentino, la competencia internacional por los minerales críticos, el acceso al financiamiento, el desempeño de las operaciones, las relaciones entre Estados Unidos y China, la formación de precios, la extracción directa de litio y las investigaciones científicas y tecnológicas que buscan resolver los desafíos de la próxima etapa.

"El programa de este año parte de una realidad concreta: Argentina ya produce litio a una escala muy diferente y la conversación necesariamente tiene que evolucionar", señalaron desde Panorama Minero. En ese sentido, la organización planteó que el objetivo será discutir qué hace falta para que los proyectos funcionen, se expandan y sean competitivos dentro de un mercado global que también está cambiando.

Panorama Minero sintetizó el espíritu de esta 15ª edición con una definición que atraviesa todo el programa: "Litio en Sudamérica nació cuando muchas de las discusiones actuales todavía parecían lejanas. Quince ediciones después, Argentina tiene grandes operaciones productivas y la conversación es otra". Panorama Minero

Del territorio al capital: el debate sobre la próxima etapa

La primera jornada comenzará con una mirada desde las provincias que concentran buena parte de la actividad. Los presidentes de las cámaras mineras de Jujuy, Salta y Catamarca expondrán su diagnóstico sobre una etapa que incorpora nuevas demandas en materia de exploración, desempeño operativo, proveedores, infraestructura, talento e inversiones.

La agenda avanzará luego hacia el escenario internacional y el acceso al capital. Representantes de MIGA, el Grupo Banco Mundial, la Agencia Francesa de Desarrollo y la Unión Europea analizarán mecanismos de financiamiento, mitigación de riesgos, infraestructura y cooperación internacional.

El eje financiero tendrá además un caso concreto sobre la mesa: el proyecto Rincón, de Rio Tinto, que recibió en marzo un paquete de financiamiento de u$s1.175 millones aportado por IFC, BID Invest, Export Finance Australia y JBIC. El desarrollo contempla una inversión de u$s2.500 millones en Salta y una capacidad aproximada de 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería.

La apertura institucional reunirá a los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca junto con representantes de la Mesa del Litio, la Secretaría de Minería de la Nación y la Cámara Argentina de Empresas Mineras. Infraestructura, proveedores, empleo, competitividad y coordinación entre Nación y provincias estarán entre los temas de discusión.

La conferencia también pondrá el foco en las nuevas reglas para la inversión minera. Uno de los bloques analizará el Decreto 482/2026, que actualizó la reglamentación de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras después de más de tres décadas. Según la organización, la nueva normativa introdujo modificaciones en procedimientos, importaciones, digitalización y alcance para prestadores de servicios.

De cuánto litio puede producir Argentina a cuánto cuesta producirlo

Uno de los cambios que busca reflejar la conferencia es el pasaje desde una industria concentrada en el potencial de los recursos hacia otra que comienza a medirse por su desempeño.

Rio Tinto Lithium, Albemarle, EXAR, Eramet y CNGR compartirán un panel dedicado a los problemas que enfrentan actualmente las grandes compañías del sector: costos, ramp-up, ampliaciones, infraestructura, proveedores, talento y estabilidad operativa.

La organización plantea que el cambio de enfoque responde a una transformación concreta. Con operaciones productivas activas y nueva capacidad en incorporación, Argentina cuenta con una base industrial que permite comenzar a comparar experiencias y resultados.

"Durante años la gran pregunta fue cuánto litio podía producir Argentina. Esa pregunta sigue siendo importante, pero ya no alcanza", señalaron desde Panorama Minero. El desafío pasa ahora por costos, proveedores, infraestructura, previsibilidad, talento y capacidad de ejecución.

Uno de los bloques analizará el Decreto 482/2026, que actualizó la reglamentación de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras después de más de tres décadas.

Estados Unidos, China y la disputa por la cadena de suministro

La geopolítica tendrá un capítulo específico durante la primera jornada. Uno de los paneles analizará la relación entre Argentina y Estados Unidos y el lugar que ocupan los minerales críticos dentro de la política económica y de seguridad de suministro estadounidense.

El debate estará orientado a las oportunidades que puede generar ese escenario para la Argentina en materia de inversiones, infraestructura, financiamiento y nuevas alianzas, dentro de una estrategia de inserción internacional que también contempla otros mercados.

China aparecerá desde otra dimensión de la cadena: la integración entre los recursos de litio y la producción de baterías LFP. La conferencia abordará los costos y la integración de esta cadena, en un contexto en el que las baterías de litio-ferrofosfato ganaron peso en el almacenamiento estacionario. Según la información incluida por Panorama Minero, la Agencia Internacional de Energía estima que las baterías LFP representan alrededor del 90% de los nuevos sistemas de almacenamiento estacionario desplegados globalmente.

El análisis incorporará además la competencia entre las salmueras sudamericanas y el crecimiento de la producción de roca dura en África, junto con el impacto que tiene el costo del litio sobre los materiales activos de cátodo y las baterías.

Especialistas de SC Insights completarán esa mirada con un análisis sobre las necesidades de los mercados asiáticos y los diferentes modelos de desarrollo de Argentina, Chile, Bolivia y Brasil.

El interrogante que atraviesa este bloque excede la disponibilidad del recurso. Calidad del producto, infraestructura, costos, regulación, incentivos, procesamiento y acceso a mercados aparecen como variables que pueden determinar dónde se localizarán las próximas inversiones de la cadena.

La geopolítica tendrá un capítulo específico durante la primera jornada. Uno de los paneles analizará la relación entre Argentina y Estados Unidos y el lugar que ocupan los minerales críticos en el nuevo panorama global.

Joe Lowry y una mirada crítica sobre el mercado del litio

El cierre de la primera jornada tendrá como protagonista a Joe Lowry, fundador de Global Lithium LLC y autor de Lithium Confidential: Confessions of a Corporate Misfit.

Bajo el título "Litio: ¿una industria todavía incomprendida?", Lowry abordará los ciclos de precios, el crecimiento del almacenamiento estacionario, la evolución de la oferta y las características de un negocio que, desde su perspectiva, debe analizarse también como una industria química y no solamente como un mercado minero convencional.

La presentación incorporará además una mirada sobre Argentina, Sudamérica y la relación comercial con China, vinculando las transformaciones de la última década con las decisiones que podrían marcar el próximo ciclo de la industria. Al cierre de la jornada, Lowry participará de una firma de ejemplares de su libro.

El libro Lithium Confidential: Confessions of a Corporate Misfit (lanzado en junio de 2026 por Joe Lowry) no cuenta con una versión oficial traducida al español y solo está publicado en inglés. Tiene 581 páginas. @sparkes_dwayne

El precio, la tecnología y la próxima escala productiva

La segunda jornada comenzará con una mirada sobre la tecnología y la economía del proceso productivo. Uno de los primeros bloques estará dedicado a la optimización integral de los procesos de extracción directa de litio. La discusión no se limitará a la recuperación del mineral: también abarcará recuperación de agua, purificación, concentración, conversión y utilización eficiente de reactivos, variables que inciden directamente sobre el costo final de producir un químico de litio competitivo.

Luego llegará uno de los paneles centrales del encuentro: especialistas de las principales firmas de información y análisis de commodities contrastarán sus perspectivas sobre precios, oferta, inventarios, almacenamiento energético, demanda de baterías, futuros y mecanismos de formación de precios.

La discusión buscará identificar los puntos de coincidencia y divergencia entre las distintas lecturas del mercado y las señales que deberían seguir productores, compradores e inversores de cara a 2027.

Rincón, el proyecto de Rio Tinto que busca cambiar la escala

La agenda continuará con una presentación específica sobre Rincón, el proyecto de Rio Tinto en Salta. La compañía prevé destinar u$s2.500 millones a su desarrollo y expansión, con una capacidad aproximada de 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. La primera producción de la planta a escala comercial está prevista para 2028.

Rincón forma parte de una estrategia más amplia de Rio Tinto para elevar su capacidad global de litio hasta alrededor de 200.000 toneladas de carbonato de litio equivalente hacia 2028, con Argentina como una de las plataformas principales de ese crecimiento.

La presentación estará a cargo de Luis Hidalgo, Project Manager de Rincón, y será moderada por Sebastián D. Penelli, periodista de Ambito.com y Energy Report.

Rincón, el proyecto de Rio Tinto en Salta, tendrá una inversión de u$s2.500 millones.

Qué ocurre después del salar

El programa pasará luego de los proyectos y las inversiones a los desafíos que aparecen una vez que las operaciones comienzan a producir.

Representantes de Lithium Argentina, Eramet y Ganfeng Lithium, junto con especialistas tecnológicos y académicos, analizarán las dificultades de ingeniería, adaptación y operación que aparecen cuando un proyecto deja la etapa de desarrollo y llega a la producción.

El bloque buscará poner en común aprendizajes de los proyectos productores del Noroeste Argentino y los desafíos específicos que presenta la producción de litio en la región.

La ciencia y la tecnología tendrán posteriormente su propio espacio. Investigadores de CONICET, CIDMEJu y otros centros analizarán nuevas rutas de extracción, reinyección de salmueras, materiales avanzados, eficiencia energética, selectividad y las posibilidades de escalar tecnologías desarrolladas en laboratorio.

El debate adquiere especial relevancia frente a las perspectivas de crecimiento de la demanda. La información de Panorama Minero señala que la Agencia Internacional de Energía proyecta al litio como el mineral crítico asociado a la transición energética con mayor crecimiento de demanda hacia 2040, con una demanda que se triplicaría con creces bajo las políticas actualmente declaradas.

Argentina, Chile y Brasil frente a los minerales críticos

El tramo final de la conferencia ampliará la mirada hacia la gobernanza de los minerales críticos. Especialistas de Argentina, Brasil y Chile compararán las respuestas de tres países con diferentes estructuras productivas, instituciones y recursos frente a una misma presión internacional: transformar la creciente demanda de minerales críticos en nuevas inversiones y, al mismo tiempo, desarrollar capacidades económicas propias.

La discusión incluirá política industrial, promoción de inversiones, participación estatal, seguridad de suministro y margen de acción de los países productores.

El cierre volverá al territorio con representantes de Jujuy, Salta y Catamarca. La intención será vincular las tendencias globales con las decisiones provinciales sobre infraestructura, proveedores, capital humano, innovación, competitividad y planificación de largo plazo. De esta manera, la conferencia terminará sobre el mismo interrogante con el que comienza: qué necesita una región que está dejando de administrar solamente recursos minerales para pasar a gestionar una industria de mayor escala.

La 15ª edición de Litio en Sudamérica se realizará el 7 y 8 de octubre en Jujuy y combinará conferencias, paneles ejecutivos, keynotes internacionales, reuniones de negocios y espacios de networking. Después del evento está prevista además una mesa de trabajo institucional de la Mesa del Litio.

Agenda completa Litio en Sudamérica Jujuy 2026: paneles, speakers y moderadores

Día 1: miércoles 7 de octubre

10:00 – 10:45 | El noroeste minero, desde adentro: Tres cámaras empresarias y su diagnóstico ante una nueva etapa de desarrollo minero regional

Arturo Pfister , Presidente, Cámara Minera de Jujuy.

Juan Martín Gilly , Presidente, Cámara de la Minería de Salta.

Abás Tanus Mafud , Presidente, Cámara Minera de Catamarca.

Moderan: Tomás Karagozian, La Fábrica Podcast; Oliver Maltz, La Fábrica Podcast.

10:45 – 11:45 | Panorama internacional: Posicionamiento frente a la nueva geografía de los minerales críticos. Capital, financiamiento y alianzas para convertir recursos en crecimiento tangible

Erik Høeg , Embajador de la Unión Europea en Argentina.

Felipe Fuentes , Senior Underwriter, Industries, Latin America & the Caribbean, MIGA – World Bank Group.

León Cavalo , Project Manager, Agencia Francesa de Desarrollo, AFD Argentina.

Frédéric Maier , Agregado de Cooperación, Unión Europea.

Saúl Feilbogen , Partner, Vitale, Manoff & Feilbogen Abogados.

Moderan: Natacha Izquierdo, Directora de Operaciones, Abeceb; Ignacio Celorrio, Miembro del Comité Honorario 2026 / EVP, Lithium Argentina.

11:45 – 13:00 | El litio en Argentina, una industria en movimiento. Gobernadores y autoridades nacionales dan apertura formal al evento y proyectan lo que viene en el sector

Carlos Sadir , Gobernador de Jujuy.

Raúl Jalil , Gobernador de Catamarca.

Gustavo Sáenz , Gobernador de Salta.

Fernanda Ávila , Secretaria Ejecutiva, Mesa del Litio / Diputada Nacional.

Luis Lucero , Secretario de Minería de la Nación.

José Gómez , Ministro de Minería de Jujuy.

Exequiel José Lello Ivacevich , Presidente, JEMSE / Presidente del Comité Honorario 2026 de Litio en Sudamérica.

Roberto Cacciola, Presidente, Cámara Argentina de Empresas Mineras.

14:30 – 14:45 | Una nueva reglamentación para la inversión minera argentina. Qué cambia con el Decreto 482/2026 y cómo impacta sobre empresas, proyectos y proveedores

María Eugenia Bais, Directora Nacional de Inversiones Mineras, Secretaría de Minería de la Nación.

14:45 – 15:50 | Operar el crecimiento. Qué están resolviendo hoy las grandes compañías de litio en Argentina

Carlos Carrillo , Responsable de Asuntos Externos, Rio Tinto Lithium.

Luciano Berenstein , Country Manager, Albemarle.

Simón Pérez Alsina , Presidente, EXAR.

Guillermo Simonutti , COO, Eramet Eramine.

Nicolás Damin , CSO, CNGR.

Moderan: Tomás de Pablos, Miembro del Comité Honorario 2026; Guadalupe Muñoz, Directora de Asuntos Corporativos, LLYC – Llorente & Cuenca.

15:50 – 16:50 | Argentina–Estados Unidos: minerales críticos en medio de una relación estratégica. Seguridad de suministro, inversión y nuevas alianzas en un mapa global más fragmentado

Fernando Ciácera , Director Nacional de Promoción y Economía Minera.

Gabriela Aguilar , Presidenta, Argentina–Texas Chamber of Commerce.

Katrien Hinderdael , Directora de la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Globales, Departamento de Estado.

Modera: José de Castro, CEO, Alchemia.

17:30 – 18:00 | Del recurso a la batería | Keynote: Litio, costos e integración en la cadena de valor LFP

Yang Jianyu () , Vicepresidente, CNGR, Sudamérica.

Conferencia en idioma chino. Traducción consecutiva a español.

18:00 – 18:40 | Asia y el posicionamiento global del litio latinoamericano: Qué observan los mercados asiáticos y qué distingue a los modelos de desarrollo de la región

Andrew Leyland , Founder, SC Insights.

José Hofer , Lithium Supply Chain Specialist, SC Insights.

Conferencia en idioma inglés. Traducción simultánea a español.

18:40 – 19:15 | Litio: ¿una industria todavía incomprendida? Conversación de cierre | Fireside Chat: Más que una lectura del mercado: El nuevo rol estratégico de Argentina, los desafíos reales y las relaciones que formatean la próxima década

Joe Lowry , Founder, Global Lithium LLC; autor de Lithium Confidential: Confessions of a Corporate Misfit.

Modera: Clint Van Marrewijk, Co-founder, Zelandez.

Conferencia en idioma inglés. Traducción simultánea a español.

19:15 – 19:30 | Firma de Lithium Confidential junto a Joe Lowry

Firma de ejemplares al cierre de la jornada.

Día 2: jueves 8 de octubre

09:00 – 09:15 | Más allá de la extracción directa: optimización integral del proceso, desde la salmuera hasta el producto final

Azul Giménez Moreno, Project Developer, Aquatech.

09:15 – 09:30 | Formentera: avances y hoja de ruta hacia la producción: Exploración, recursos y aplicación de extracción directa de litio en Catamarca

Phillip Thomas , Executive Chairman, Patagonia Lithium.

Conferencia en idioma inglés. Traducción simultánea a español.

09:30 – 10:30 | El mercado, desde múltiples miradas: Dónde coinciden y dónde divergen las principales lecturas sobre el litio hacia 2027

Anne Barbosa , Price Reporter, S&P Global Commodity Insights.

Pedro Consoli , LATAM Lithium Market Reporter, Argus Media.

Leticia Simionato , Senior Price Reporter, Fastmarkets.

Fernando Sulca , Senior Analyst Battery Raw Materials Assets, CRU.

Modera: David Guerrero, Independent Lithium Consultant.

10:30 – 11:00 | Rincón, mucho más que una planta de litio: Una mirada al proyecto de litio más grande de Rio Tinto en Argentina

Luis Hidalgo , Project Manager Rincón, Rio Tinto Lithium.

Modera: Sebastián Penelli, Periodista, Ámbito Financiero.

11:00 – 12:00 | Lo que viene después del salar: Ingeniería, tecnología, adaptación y aprendizajes técnicos detrás de los grandes proyectos y plantas de litio del noroeste argentino

Carlos Galli , VP Growth and Innovation, Lithium Argentina Corp.

Adriana Bekerman , VP de Ingeniería y Calidad, Litio Minera Argentina S.A. / Ganfeng Lithium.

Ramiro Arancibia , Gerente de Ingeniería, Eramet Eramine.

Moderan: Angela Fasnacht, Princeton Critical Minerals; Eduardo Isasmendi, Lithium Operations & Engineering Sr. Manager, Alpha Lithium.

13:00 – 13:15 | Impactos acumulativos en la cuenca del río Los Patos: Una mirada integral sobre minería de litio, agua y territorio en el Salar del Hombre Muerto

Adriana Medina, Consultora, LIPAT.

13:15 – 14:00 | La próxima frontera del litio: Qué está en debate hoy en la ciencia, la academia y el desarrollo técnico vinculado al litio

Victoria Flexer , Directora, CIDMEJu.

Gabriela García , Investigadora Principal, CICTERRA-CONICET.

Federico Nacif , Promoción de Vinculación Tecnológica.

Modera: Ricardo Piethe, CTO, Eramet Eramine.

14:00 – 14:35 | Tres países ante la carrera por los minerales críticos: La gobernanza de minerales críticos para el desarrollo productivo: panorama global y experiencias regionales sudamericanas

Carlos Freytes , Investigador Principal, Recursos Naturales y Desarrollo, Fundar.

Gustavo Masili , Ministerio de Minas y Energía, Brasil. Participación virtual.

Cristian Rodríguez, Instituto de Políticas Públicas, Universidad Católica del Norte, Chile. Participación virtual.

14:35 – 15:10 | Estrategias en el NOA desde sus protagonistas. Conferencia de cierre: El litio como insumo estratégico: de las tendencias globales a las realidades provinciales