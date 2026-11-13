Lanzan la Diplomatura en Energía Nuclear a partir de 2027 + Agregar ámbito en









Instituciones trabajan en un convenio de cooperación para impulsar la capacitación, la investigación y la transferencia de conocimiento. Una de las primeras iniciativas será una Diplomatura en Energía Nuclear, que la universidad prevé incorporar a su oferta académica en 2027.

En un escenario de expansión de la energía nuclear a nivel global, la articulación entre el Estado, las universidades y la industria constituye una de las herramientas para potenciar las capacidades nacionales y ampliar las oportunidades de la Argentina. Nucleoeléctrica Argentina

La Secretaría de Asuntos Nucleares de la Nación y el Instituto de Energía de la Universidad Austral avanzan en una agenda de cooperación para fortalecer la formación de profesionales, promover investigaciones conjuntas y profundizar la vinculación entre el ámbito académico y la industria nuclear argentina. Como parte de las primeras iniciativas, la universidad proyecta incorporar una Diplomatura en Energía Nuclear a partir de 2027.

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El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, se reunió con el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez Priore, para avanzar en la preparación de un convenio marco que establezca las bases de una relación de largo plazo entre ambas instituciones.

El acuerdo permitirá desarrollar proyectos compartidos en educación, investigación y transferencia de conocimiento. El objetivo es articular las capacidades académicas y científico-tecnológicas del Instituto de Energía de la Austral con las necesidades y los desafíos actuales y futuros del sector nuclear.

Durante el encuentro también se analizaron posibles líneas de investigación conjunta, espacios de intercambio entre especialistas y mecanismos para facilitar el acceso de los profesionales de la industria a instancias de formación y actualización académica.

Desde la Secretaría de Asuntos Nucleares plantean como objetivo consolidar una actividad con mayor escala, capacidad de ejecución y proyección internacional. Nucleoeléctrica Argentina Una diplomatura en energía nuclear desde 2027 Entre las primeras propuestas que surgieron de esta agenda se destaca la Diplomatura en Energía Nuclear, que la Universidad Austral prevé sumar a su oferta académica en 2027. La iniciativa apunta a ampliar las alternativas de capacitación y contribuir a la formación de los recursos humanos especializados que demanda el desarrollo de la actividad.

La formación de profesionales y el impulso al conocimiento científico-tecnológico son componentes centrales para el crecimiento de la industria nuclear, que requiere capacidades específicas en distintas áreas. En ese sentido, la cooperación entre universidades, organismos públicos y empresas aparece como una vía para ampliar la oferta educativa y acercarla a las necesidades del sector. Por parte de la Universidad Austral también participaron Luciano Codeseira y Carlos Mendizábal, codirectores del Instituto de Energía; Víctor Herrero, director del Doctorado de la Facultad de Ingeniería; y Alejandro Chapero, director de Posgrado y Transferencia de esa facultad. El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, se reunió con el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez Priore. El desafío de fortalecer los recursos humanos del sector nuclear La Argentina cuenta con una trayectoria de décadas en formación e investigación nuclear. En ese entramado, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) cumple un papel central a través de sus institutos de formación y de la articulación con universidades e instituciones científicas. La incorporación de nuevas capacidades académicas y de investigación busca complementar y ampliar esa estructura, fortaleciendo los vínculos entre el sistema científico, las universidades y la industria. "La formación de recursos humanos especializados resulta clave para acompañar las necesidades de un sector que demanda conocimientos técnicos específicos y capacidad de desarrollo tecnológico", remarcaron en un comunicado oficial.

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