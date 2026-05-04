Matías Baglietto: "Mientras la política argentina no discuta la cuestión impositiva, va a ser muy difícil competir"

El proveedor industrial minero contrapuso el interés en el sector con algunas dificultades al participar del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El proveedor industrial minero, Matías Baglietto contrapuso el interés que existe en el sector con algunas trabas impositivas durante su paso por el sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , moderado por el periodista de Energy Report, Sebastián D. Penelli .

Al respecto, Baglietto indicó que “ hoy el minerómetro está a full después de mucho tiempo , generando un interés que generalmente no había, con todas las provincias y las cámaras tratando de posicionarse dentro de la cadena de valor para poder venderle a un sector que viene para crecer”.

Por eso, analizó: “ Como argentinos tenemos que saber aprovechar e insertarnos dentro de la cadena de valor para participar en la mayor parte del proceso productivo . Las empresas se tienen que animar. Las que hacen tecnología para el agro se tienen que animar a transformar su proceso o agregar una línea para venderle a la minería. Es la forma de aprovechar las inversiones que van a venir".

Si bien admitió que "venimos de un año anterior un poco más estancado y complicado", comparó: "Si bien tenemos récord de exportaciones, los yacimientos van languideciendo y cada vez producen un poquito menos. Lo que estamos viendo este año es movimiento genuino y nuevo . Tenemos el litio que volvió a un precio donde producirlo es rentable y han vuelto inversiones a la Patagonia. También tenemos la gran expectativa del cobre".

Matias Baglietto VIDEO

Impuestos y competitividad

Posteriormente, Baglietto apuntó a la carga impositiva y las desventajas competitivas. “Como industrial, producimos bienes transables. El que va al restaurante no va en Paraguay, pero el que compra un bien lo puede hacer. Y en Argentina tenemos una matriz impositiva complicada”, comenzó su punto.

En ese sentido, admitió que “es imposible competir con China, con volúmenes y estándares distintos”, pero aclaró: “Sí estamos dispuestos a competir con Occidente, sea Brasil, Chile, Estados Unidos o Europa, porque tienen culturas de negocio más parecidas”.

A esa ecuación sumó que “Chile tiene tres impuestos y Brasil hace poco disminuyó los estaduales y tiene un IVA adicional que no afecta a toda la cadena de valor”, por lo que advirtió: “Mientras la política argentina no discuta este tema, sea Nación con Impuesto al Cheque o las provincias con Ingresos Brutos, que se aplica a toda la cadena de valor y agregamos 10 o 15 puntos, va a ser muy difícil competir”.

El desarrollo de la minería

Finalmente, Baglietto se definió como “un fiel creyente de que no podemos no desarrollar la minería” y apuntó: “Nos hemos perdido una pata durante 50 años. Hubo intentos e inversiones, pero no al nivel que tienen Brasil, Perú y Chile por nombrar países de Sudamérica”.

“No nos podemos dar más el lujo y hemos llegado a un punto en el que necesitamos a todos los sectores con las chimeneas prendidas. Hay que tener claro que hoy las condiciones están dadas, pero no solo porque el sector ha hecho un gran trabajo y tiene las leyes, sino porque hay un contexto internacional favorable”, apuntó y concluyó: “Creo que la ventana de oportunidad es única. Lo tenemos que desarrollar y con la actividad funcionando pelear por la integración y por acomodar un poco más el tema de los proveedores dentro del país”.