Neuquén: Legislatura aprobó el pedido a la Cámara de Diputados para la devolución de las represas

image.png

Además, el diputado destacó: “El recurso es de los neuquinos y neuquinas, las presas están sobre los ríos de propiedad de la provincia, y la inversión que hizo la Nación en la infraestructura está largamente amortizada por lo que además corresponde que las ceda gratuitamente”.

Peralta subrayó la contribución de Neuquén al país, especialmente en materia energética, y añadió: “la Legislatura ya expresó su posición, ahora necesitamos que el gobernador Rolando Figueroa tome estas herramientas y se pare frente al gobierno Nacional para exigir lo que es de los neuquinos y neuquinas”.

Ya sancionada, la comunicación será enviada al presidente de la Cámara de Diputados con copia a los presidentes de cada bloque y a la Comisión de Energía para manifestar a los legisladores la voluntad de la provincia del Neuquén de que se avance con el traspaso de las centrales a las provincias.

Cuáles son las represas que reclama Neuquén

El mes pasado el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la constitución de cuatro sociedades anónimas de fondos nacionales para producir y vender energía de los ríos Limay y Neuquén. La medida se tomó en medio de los planes para transferir activos nacionales y subastar nuevos contratos de operación. Las nuevas sociedades anónimas llevan el nombre de los complejos: El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Según fuentes oficiales, esas represas quedarán en manos de Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina S.A.

represa Piedra del Águila.jpg

Tras conocer la iniciativa, el ministro de Infraestructura neuquino, Rubén Etcheverry, manifestó que “es una falta de previsibilidad para con las provincias que no fueron convocadas. La concesión vence el 11 de agosto y no se comunicó ni se anticipó para qué fueron creadas estas empresas. Esto genera incertidumbre en todos los empleados, en los inversores y las provincias”.

“Hace 30 años que sabemos que se iban a vencer (las concesiones) y no tenemos un camino por parte del Estado nacional para saber qué va a hacer con esas concesiones”, recalcó, y aseguró que el gobernador Rolando Figueroa “siempre ha bregado por la participación de las provincias en la administración de las represas que están en nuestros ríos, y por la apertura de la mesa diálogo que todavía no ha sido convocada para tratar este tema”.

“La gente no sabe si se queda sin trabajo o no el 11 de agosto, porque ya no hay más posibilidad de prórroga y no ha habido comunicación de Nación. No hay definición sobre qué van a hacer, más allá que han dicho que las van a privatizar”, señaló Etcheverry.

“Sorpresivamente sale la creación de cuatro empresas con los nombres de las represas”, indicó el ministro neuquino y remarcó que tanto ENARSA como Nucleoeléctrica Argentina “no tienen ninguna capacidad, ningún historial, ni antecedentes para manejar represas hidroeléctricas”. “Aunque sea un periodo corto, es un tema muy complejo”, añadió.