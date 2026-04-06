Gran Hermano Generación Dorada: una fuerte discusión entre Tamara Paganini y Pincoya terminó en un escupitajo

Hay polémica entre los seguidores del programa por la decisión de no expulsar a la participante chilena tras el violento episodio.

Un nuevo y polémico episodio sacude la casa de Gran Hermano Generación Dorada porque contra lo que muchos esperaban, la participante chilena Pincoya no fue expulsada del reality luego de escupir a Tamara Paganini en medio de una fuerte discusión.

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La decisión de la producción generó sorpresa tanto dentro como fuera de la casa, ya que el reglamento del programa suele contemplar sanciones más severas ante este tipo de agresiones entre participantes.

Finalmente, Gran Hermano comunicó la sanción: Pincoya quedó automáticamente nominada , por lo que formará parte de la próxima placa de eliminación, y además perdió el derecho a nominar en la siguiente gala.

El episodio se dio en el marco del ya tenso cruce entre ambas jugadoras, que incluyó insultos y otras situaciones de alto voltaje dentro de la convivencia. Sin embargo, la determinación de no expulsarla abrió un fuerte debate entre los seguidores del ciclo, que cuestionan los criterios aplicados por la producción.

El conflicto comenzó por una discusión aparentemente menor por el uso del lavarropas y escaló de manera inesperada.

Según los relatos de los propios participantes, Paganini habría retirado la ropa de Pincoya del electrodoméstico, lo que desató la furia de la chilena. En cuestión de minutos, la pelea pasó de los reproches a las agresiones: Pincoya le arrojó un escupitajo a la argentina, quien respondió lanzándole una taza de agua caliente.

La escena, que fue presenciada por varios integrantes de la casa, provocó un clima de caos y preocupación. La situación se agravó cuando Pincoya, visiblemente alterada, comenzó a pedir asistencia médica a los gritos. “Estaba tomando café caliente...”, se quejaba mientras recorría la casa en busca de ayuda.

En medio de la tensión, Andrea del Boca intervino para asistirla. “¿Te lo tiró todo?”, consultó, a lo que la participante chilena respondió afirmativamente. “No me voy a poner agua, que me salgan ampollas”, agregó, temiendo posibles quemaduras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clipsyvideos/status/2040846145056821689&partner=&hide_thread=false El video de Pincoya escupiendo a Tamara #granhermano pic.twitter.com/nF15Bl3tMG — Visión Nocturna (@clipsyvideos) April 5, 2026

Mientras tanto, la casa continúa en un clima cada vez más caldeado, con alianzas que se reconfiguran y una convivencia que parece haber entrado en un punto de quiebre.