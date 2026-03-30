Rolando Figueroa destacó el potencial de Vaca Muerta y afirmó: "Estamos listos para la competencia

El gobernador de Neuquén participó en la CERA Week 2026 en los EEUU. Puso el eje en la potencialidad de la provincia y en el trabajo conjunto de los gobiernos de los tres niveles.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , destacó el potencial de Vaca Muerta durante su participación en la principal conferencia petrolera mundial, que se desarrolló en Houston, Texas, EEUU. "Estamos listos para la competencia", sostuvo el patagónico durante su alocución.

Figueroa dijo presente en la CERA Week 2026 , la conferencia anual de energía más importante del mundo, y Neuquén recibió el apoyo de voces clave de la industria petrolera global.

Los principales empresarios del sector destacaron la oportunidad única de crecimiento que presenta Vaca Muerta y elogiaron la gestión provincial del gobernador Rolando Figueroa, quien asistió a esta cumbre mundial para gestionar nuevas inversiones.

El mandatario de Neuquén expuso en un auditorio en el que había entusiastas CEOs y directivos de empresas, además del secretario coordinador de Energía de la Nación, Daniel González , quien también destacó el presente neuquino. El panel que tuvo como protagonista a Figueroa fue el de “Vaca Muerta CEO & Policy”.

Ante esa importante audiencia, el gobernador confirmó que la Provincia trabaja en un esquema de beneficios fiscales para el GNL, que incluirá una reducción de las regalías y exenciones impositivas, para mejorar la competitividad internacional. “En el caso específico del GNL, estamos trabajando para establecer una alícuota diferencial en materia de regalías”, aseguró.

Rolando Figueroa

El mandatario neuquino analizó que, a diferencia de EEUU, donde se paga el impuesto a los ingresos brutos sobre el gas antes de su licuefacción, en Neuquén no se aplicará para así “mejorar la competitividad”. Además, recordó que las exportaciones “están gravadas a tasa cero”.

Como parte de los beneficios pensados para atraer nuevos inversores, Figueroa subrayó que la carga impositiva ya es significativamente baja en comparación con otros mercados y adelantó que el metano podría tener aún menores cargas. “

Estamos preparados para la competencia”, dijo y explicó que, además del potencial que posee el subsuelo neuquino, se valora la “estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y un trabajo en equipo del gobierno nacional, el gobierno provincial, gobiernos municipales, las operadoras, las empresas locales y su gente”.

Neuquén también tiene el régimen provincial “Invierta Neuquén” que ofrece estabilidad fiscal por 10 años, exenciones impositivas, acceso a financiamiento y se lo conoce como el “RIGI neuquino”.

En su disertación en Houston, Figueroa también destacó la sintonía con el gobierno nacional que permitió avanzar en leyes claves, además del RIGI. “A partir de leyes nacionales y provinciales, construimos un marco de seguridad jurídica que hoy constituye un capital intangible altamente valorado”. “No solo ofrecemos seguridad jurídica, sino también seguridad política y una región libre de conflictos. Se trata de provincias con paz social, otro intangible clave para el desarrollo”, concluyó.