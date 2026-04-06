Gustavo Petro calificó la suba de tasas del banco central colombiano como "la peor torpeza de la historia nacional y del mundo"

El presidente colombiano apoyó una carta firmada por políticos y organizaciones en contra del aumento de 100 puntos a la tasa de interés.

La ola de respaldos al Banco de la República en Colombia ante las críticas del Ejecutivo a su autonomía e independencia llevó a ministros, académicos, sindicatos y organizaciones sociales a firmar una nueva carta de más de 30 páginas en contra del incremento de 100 puntos a la tasa de interés. El presidente Gustavo Petro respaldó el envío de la misma, la cual señaló que la entidad cometió "la peor torpeza de la historia nacional y del mundo" .

El jefe de Estado aseguró que la carta está llena "de pensadores en economía que dicen que la junta directiva del Banco de la República ha cometido la peor torpeza de la historia nacional y del mundo, porque ningún Banco central en el mundo está haciendo lo que hace la mayoría de la junta directiva del Banco de la República hoy" .

También aseguró que ni si quiera la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos se atrevió a incrementar la tasa de política monetaria, sino que la mantuvo quita. Esto, según el Presidente, "llevará a una gran revaluación del peso" .

Petro recalcó que la decisión del banco generará un despropósito económico de gran tamaño y, por tal razón, enfatizó en que el pueblo debe acudir a una constituyente debido a que "la Junta del Banco no es independiente". "Lo que hizo la mayoría de la Junta del Banco de la República es un acto electoral y no científico" , agregó.

Sobre la independencia que el banco central tiene desde 1991, el mandatario indicó que no la perdió porque el Gobierno lo decidiera, sino porque la Junta Directiva desacató lo que dicta la Carta Política. "La mayoría de la Junta Directiva rompió el acuerdo de paz que es la Constitución de 1991 y actúa para destruir su orden máxima que es construir un Estado Social de Derecho. Un estado que garantice los derechos fundamentales del pueblo colombiano" , dijo.

Frente a este aspecto, también aseguró que el Banco de la República no es independiente porque la codirectora Bibiana Taobada hace parte de la Junta por decisión del expresidente Iván Duque y "ella no es independiente de la política electoral de la mamá (Alicia Arango), que hoy es jefe de campaña de la candidata Paloma Valencia".

Seguido de esto, Petro advirtió que el trabajo del Emisor no es "llenar los bolsillos" de los bancos y tenedores de títulos de deuda pública, pues no corresponde con una acción constitucional. Por el contrario, aseguró que debe regirse por el mandato del pueblo.

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"El establecimiento colombiano quiere que se acabe el periodo progresista de inmediato porque este distribuye el ingreso nacional priorizando a la gente trabajadora. Por eso, a través del 'duquismo' en la Junta, quiere que el modelo económico de Duque se imponga en el país de nuevo, desconociendo el mandato popular de las elecciones del año 2022", añadió.

En la carta de apoyo al Ejecutivo, figura la firma de diferentes miembros del gabinete presidencial, así como economistas, académicos, organizaciones sociales, sectores populares y sindicatos. En ella, precisan que el incremento acumulado de 200 puntos a la tasa de interés en lo que va del año es una "reacción directa al aumento del salario mínimo" y castiga a hogares y empresas pequeñas.

Reacciones a favor del Banco de la República

Académicos, gremios y economistas se pronunciaron y ratificaron la importancia de la autonomía del banco central en el manejo de la política monetaria.

Por una parte, casi 280 ciudadanos, entre los que destacan José Antonio Ocampo y Juan Carlos Echeverry, exministros de Hacienda; Juan José Echavarría y Salomón Kalmanovitz, exgerente y excodirector del Banco de la República; Bruce Mac Master, presidente de la Andi, entre otras personalidades de la economía, firmaron una misiva en la que pidieron respeto por las decisiones del Banco de la República, en la medida en que “constituye un pilar esencial para el adecuado funcionamiento del Estado, la estabilidad macroeconómica y el bienestar de los ciudadanos”.