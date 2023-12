Oil & gas: las 2 condiciones que piden empresarios para invertir u$s 15 mil millones por año

Para graficar el enorme impacto que podría tener el sector de hidrocarburos de cara al 2030 , Carlos Ormachea , presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) habló de la regla “30 – 15 – 5 – 2,5”. El primer número hace referencia a los u$s 30 mil millones que prevén de mejora en la balanza comercial, el segundo a u$s 15 mil millones de dólares anuales en inversión, el tercero a u$s 5000 millones anuales en mejora de las cuentas fiscales y el cuarto a la generación de empleo, con 2,5 veces la producción empleada.

En cuanto al empleo, mencionó que está directamente asociado a este aumento de producción y que crece con el mismo coeficiente de dos y medio. “Por cada empleado que entra a trabajar en un campo, en un proyecto petrolero o de gas, hay otros 15 afuera que están trabajando en cosas asociadas. Si ponemos 100.000 personas más con trabajo de calidad, trabajando en esta industria para cumplir con el objetivo de multiplicar por dos y medio la producción de petróleo, estamos generando colateralmente casi un millón y medio de empleos en blanco”, detalló el ex CEO de Tecpetrol.

En cuanto a la inversión, señaló que implicarían u$s 15.000 millones por año de manera sostenida. Sobre el impacto fiscal, informó que serían u$s 3.000 millones para las provincias, por regalías e ingresos brutos, y u$s 2.500 más para la Nación en retenciones.

Finalmente, en cuanto a la balanza comercial, informó que se pasaría de un déficit de la balanza energética de u$s 4.000 millones que hubo en 2022, a uno positivo en u$s 25.000 millones para 2030. “Es una mejora de u$s 29.000 millones en la balanza comercial. Esto es lo que el sector puede hacer si se dan las condiciones”, aseguró. Actualmente, solo Fortín de Piedra, el yacimiento no convencional de Tecpetrol en Vaca Muerta, produce el 20% del gas de todo el país, y lleva realizada una inversión de u$s 2.000 millones en los últimos 2 años.

Ormachea informó que sólo Vaca Muerta puede abastecer por 90 años de consumo de gas a Argentina. “No tiene sentido económico esperar”, mencionó. Sin embargo, para que el potencial de los recursos se transforme en los números proyectados, opinó que el sector “necesita dos cosas básicas” para que se lleven adelante los proyectos de inversión: “Reglas de precios que arbitren entre los precios del mercado doméstico y de exportación. Y acceso a divisas para poder repagar las inversiones”.

Sobre el acceso a divisas, se refirió a los dichos de Diana Mondino, la futura Canciller, que en la UIA afirmó que una de las próximas medidas cambiarias será que los exportadores puedan disponer de sus dólares: “Afortunadamente, según escuchamos a Diana, esto está en camino a ser resuelto de manera favorable. Se necesita respeto a las regulaciones y cumplimiento de los contratos”.