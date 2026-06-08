Argentina Energy Week 2026 reunirá a operadores, provincias e inversores en una ventana clave para el futuro energético del país

El encuentro se realizará del 8 al 10 de septiembre en Buenos Aires y convocará a más de 200 ejecutivos, organismos multilaterales, empresas energéticas y representantes de 12 provincias. Ámbito y Energy Report serán media partner.

Otro de los temas centrales será la consolidación de Argentina como plataforma exportadora de energía: VMOS y Argentina GNL.

La tercera edición de Argentina Energy Week (AEW) se realizará del 8 al 10 de septiembre en Buenos Aires y buscará consolidarse como uno de los principales espacios de encuentro entre operadores, gobiernos provinciales, organismos multilaterales e inversores que hoy están definiendo el rumbo de la industria energética argentina. Ámbito y Energy Report serán media partner del evento, con una cobertura periodística especial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Organizada por IN-VR bajo las plataformas The Energy Circle y The Net Zero Circle , la conferencia llegará en un momento particularmente relevante para el sector. En los próximos 24 meses se concentrarán algunas de las decisiones de inversión más importantes de las últimas décadas, vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta , la infraestructura de exportación, los proyectos de GNL, la expansión de las energías renovables y el fortalecimiento de las redes de transmisión eléctrica.

La edición 2026 contará con la participación institucional de doce provincias: Neuquén, Mendoza, San Juan, Jujuy, Catamarca, Salta, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Córdoba y Buenos Aires , ampliando significativamente la representación federal respecto de la edición anterior.

Ámbito y Energy Report serán media partner del evento organizado por IN-VR, bajo las plataformas The Energy Circle y The Net Zero Circle.

El encuentro se desarrollará en un contexto marcado por la llegada de nuevos actores al sector energético argentino tras una intensa ola de adquisiciones en el upstream. Operaciones como la compra de los activos de ExxonMobil por parte de Pluspetrol, el ingreso de Vista Energy a áreas que pertenecían a Equinor y la adquisición de activos de Shell por parte de Harbour Energy modificaron el mapa de los principales jugadores de la industria.

A su vez, el evento se realizará cuando comienzan a materializarse inversiones impulsadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya acumula solicitudes por más de u$s133.000 millones, además del avance de nuevos mecanismos de financiamiento y contratación para proyectos energéticos.

Las provincias ganan protagonismo

Uno de los ejes centrales de Argentina Energy Week será el rol de las provincias en el desarrollo energético nacional.

Ministros, secretarios y empresas provinciales como JEMSE, EMESA, EPSE, EPEN y EPEC compartirán espacio con operadores privados, inversores y funcionarios nacionales para analizar los próximos proyectos vinculados tanto a hidrocarburos como a energías renovables.

La presencia provincial cobra especial relevancia considerando que son las jurisdicciones las que administran los recursos naturales, otorgan permisos, establecen condiciones regulatorias y participan activamente en los procesos de desarrollo de nuevas inversiones.

El almacenamiento y la transformación del sistema eléctrico

La agenda también pondrá el foco en la transformación del sistema eléctrico argentino.

El reciente proceso AlmaGBA, que adjudicó 667 MW de almacenamiento energético mediante baterías sobre un objetivo inicial de 500 MW, marcó un punto de inflexión para el sector y abrió el camino para nuevos procesos licitatorios a nivel nacional.

En ese marco, representantes de CAMMESA participarán de los paneles dedicados a infraestructura eléctrica, mercados energéticos y transmisión, en un momento en el que además avanza el proceso de privatización de Transener y crecen las inversiones privadas en el segmento.

Baterías de almacenamiento de energía BESS (Battery Energy Storage System)

Vaca Muerta y el salto exportador

Otro de los temas centrales será la consolidación de Argentina como plataforma exportadora de energía.

La puesta en marcha del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), prevista para fines de 2026, junto con la decisión final de inversión (FID) esperada para el proyecto Argentina LNG durante el segundo semestre del próximo año, aparecen como dos hitos que podrían transformar definitivamente el perfil energético del país.

El proyecto de exportación de gas natural licuado impulsado por YPF junto a Eni y ADNOC contempla inversiones cercanas a los u$s20.000 millones y es considerado uno de los desarrollos más relevantes de la historia energética argentina.

Precisamente, gran parte de la agenda del segundo día estará dedicada al análisis de infraestructura gasífera, producción, exportaciones y oportunidades vinculadas al GNL.

Río Negro planta Proyecto Argentina GNL Gobierno de Río Negro

Capital internacional y financiamiento

La edición 2026 también contará con la participación de organismos multilaterales y mercados de capital internacionales.

Entre los expositores confirmados se encuentran Luis Medina, Senior Investment Officer de la Corporación Financiera Internacional (IFC); Guillaume Legaré, Head of South America de TMX Group y la Bolsa de Toronto; e Ilse Couge, Head of Cooperation de la Comisión Europea.

La presencia de estos actores refleja el creciente interés internacional por los proyectos energéticos argentinos y la consolidación de un marco regulatorio orientado a atraer inversiones de largo plazo.

Una agenda para los próximos 20 años

Los organizadores destacan que el período comprendido entre mediados de 2025 y mediados de 2027 concentrará decisiones estratégicas que definirán la posición competitiva de Argentina en los mercados energéticos globales durante las próximas décadas.

La expansión de Vaca Muerta, el desarrollo del GNL, los nuevos proyectos renovables, la infraestructura de transporte y almacenamiento energético y las inversiones asociadas al RIGI forman parte de una misma transformación que busca posicionar al país como uno de los principales proveedores de energía de la región.

Con una convocatoria estimada en 200 ejecutivos y tomadores de decisión, Argentina Energy Week 2026 buscará convertirse nuevamente en el espacio donde confluyen operadores, gobiernos, financistas y empresas para debatir y construir la próxima etapa del desarrollo energético argentino.

Entre los oradores confirmados figuran Tristan Socas (ENARSA), Gustavo Báez (CAMMESA), Lucas Estrada (EPSE), Exequiel Lello (JEMSE), Mauricio Pinti (EMESA), Matías Tosso (La Pampa), Florencia Castagnani (CADER), Alfredo Bonatto (Petróleos Sudamericanos), Nicolás Berson (TotalEnergies Renovables Argentina) y Nicolás González Rouco (Martifer Renewables), entre otros referentes del sector.