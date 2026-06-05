El despertar del litio bajo el RIGI: Argentina ante su mayor encrucijada de inversión y escenario global

Los indicadores de rendimiento del litio en Argentina muestran picos de procesamiento mensual que superan las 11.500 toneladas, representando incrementos interanuales superiores al 50% en las plantas de extracción.

La maduración de yacimientos operativos y las expansiones empujaron la capacidad instalada local a 116.100 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE) anuales.

El mercado global del litio atraviesa una profunda reconfiguración estructural. Tras un período de fuerte volatilidad en los precios de los minerales críticos, el escenario internacional consolida un nuevo orden donde la eficiencia operativa, la seguridad jurídica y la escala de los proyectos dictan qué países liderarán el suministro de la transición energética. En este ecosistema , la Argentina se posiciona en un lugar de privilegio absoluto dentro del denominado "Triángulo del Litio".

La reciente implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) , bajo el marco de la Ley 27.742/2024, ha actuado como un potente dinamizador para la radicación de capitales intensivos en el sector minero. Sin embargo, el mapa del litio argentino no es homogéneo: dibuja una geografía de asimetrías institucionales y desafíos ambientales latentes que conviven con proyecciones de producción capaces de alterar el tablero geopolítico mundial.

El RIGI fue concebido originalmente para atraer desembolsos de gran escala en sectores estratégicos. A pesar de los marcados incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios nacionales, el régimen exige la adhesión formal de cada jurisdicción. Esto ha generado un mapa político-minero fragmentado: provincias con un perfil de desarrollo activo como Salta, Catamarca y Jujuy han avanzado en la ratificación e instrumentación del régimen para blindar sus inversiones, acompañadas por otras jurisdicciones como San Juan y Córdoba.

Por el contrario, distritos como Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, La Rioja y La Pampa permanecen al margen del esquema regulatorio. Si bien la enorme mayoría de estas jurisdicciones no poseen salares de litio explotables en sus territorios —ya que el recurso se concentra exclusivamente en la Puna andina—, la falta de adhesión institucional delimita las fronteras del clima de negocios en el país.

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Dentro del mapa de las provincias no adheridas al RIGI, La Rioja representa un caso excepcional y digno de análisis técnico-jurídico. A diferencia de otros distritos que carecen de la geología adecuada, el territorio riojano sí cuenta con salares con potencial comercial en su región andina, habiéndose iniciado inclusive campañas de prospección y perforaciones exploratorias básicas.

Al carecer del blindaje de estabilidad fiscal y los beneficios aduaneros que otorga el RIGI, los recursos de La Rioja pierden competitividad estructural en la ventanilla global de financiamiento, postergando su viabilidad comercial frente a la predecible arquitectura jurídica que hoy ofrecen vecinas como Salta o Catamarca.

Aun con esta división federal, el flujo de proyectos aprobados o en proceso de evaluación bajo el RIGI demuestra el enorme interés del capital internacional por los recursos argentinos:

Proyectos con Admisión y Aprobación: Grandes iniciativas ya cuentan con el aval normativo formal del régimen. Destacan Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca (Galán Lithium), con una inversión de USD 217 millones y una meta de 12.000 t/año de carbonato de litio. El megaproyecto Rincón de Rio Tinto en Salta, consolidando USD 2.700 millones para alcanzar una capacidad de hasta 60.000 t/año; la expansión del yacimiento Fénix de Livent/Arcadium en Catamarca (USD 250 millones); la ampliación de Cauchari-Olaroz por Minera Exar en Jujuy, proyectando una capacidad de hasta 85.000 t/año mediante un desembolso de USD 1.241 millones; y Sal de Oro (Fases 2 y 3) de la surcoreana POSCO Argentina, con una inversión comprometida alcanza los u$s547 millones, que permitirá ampliar la capacidad de producción de carbonato de litio hasta 23.000 toneladas anuales.

En Proceso de Evaluación Estratégica: Corporaciones globales continúan tramitando su inserción en el régimen protector. Tras el avance de Sal de Oro hacia el segmento de aprobados, POSCO mantiene bajo análisis normativo el ingreso de Hombre Muerto Norte (HMN). En simultáneo, la alianza entre Ganfeng Lithium y Lithium Argentina conserva bajo estricta evaluación el masivo desarrollo unificado Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), cuya capacidad prevista supera las 150.000 t/año bajo una inversión estimada de USD 3.000 millones.

Radiografía de la oferta: el contexto local y el tablero internacional

La Realidad Productiva en la Argentina

La maduración de los yacimientos operativos y las expansiones en marcha han empujado la capacidad instalada local a niveles sin precedentes, consolidando volúmenes comerciales estimados en torno a las 116.100 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE) anuales. Los indicadores de rendimiento sectorial muestran picos de procesamiento mensual que superan las 11.500 toneladas, representando incrementos interanuales superiores al 50% en las plantas de extracción.

Este salto cuantitativo impacta directamente en el frente macroeconómico: las exportaciones del complejo de litio ya superan los USD 911 millones anuales, posicionando al mineral como el segundo componente más importante de la balanza comercial minera del país. Los principales destinos de exportación continúan concentrados en potencias tecnológicas e industriales como China, China-Taiwán, Corea del Sur, India y los Estados Unidos.

El escenario global del litio

A escala mundial, la oferta minera total de contenido de litio se sitúa en torno a las 240.000 toneladas métricas de litio puro (equivalente a más de 1,2 millones de toneladas LCE). El ranking global de producción mantiene una estructura competitiva clara:

Australia: Lidera la oferta global a través de la explotación de roca dura (espodumeno).

Lidera la oferta global a través de la explotación de roca dura (espodumeno). Chile: Mantiene el segundo puesto impulsado por las altas concentraciones y tasas de evaporación en el Salar de Atacama.

Mantiene el segundo puesto impulsado por las altas concentraciones y tasas de evaporación en el Salar de Atacama. China: Domina la cadena de valor intermedia (refinamiento químico y fabricación de celdas de batería), además de su extracción doméstica.

Domina la cadena de valor intermedia (refinamiento químico y fabricación de celdas de batería), además de su extracción doméstica. Argentina: Se consolida sólidamente en la cuarta posición mundial, posicionándose como el productor de salmueras con mayor proyección de crecimiento.

En términos de potencial a largo plazo, la ventaja comparativa es aún más evidente. Según datos geológicos internacionales, la Argentina y Bolivia colideran el ranking global de recursos identificados con aproximadamente 23 millones de toneladas cada uno, superando ampliamente a competidores como Estados Unidos (19 millones), Chile (11 millones) y Australia (8,9 millones).

El contraste con Bolivia: riqueza subterránea vs. realidad operativa

Es en este punto donde la geología se topa con la cruda realidad de la política económica y la arquitectura jurídica. A pesar de compartir el mismo volumen de recursos estimados, la distancia en términos de producción real entre la Argentina y Bolivia es abismal. Mientras que el esquema argentino se consolida firmemente en el cuarto puesto mundial con una aceleración que supera las 116.000 toneladas de LCE anuales, Bolivia permanece atrapada en un crónico rezago operativo, registrando volúmenes de exportación comercial casi marginales.

Esta brecha responde a dos factores estructurales clave:

El Modelo Regulatorio e Institucional: La estrategia de La Paz se ha cimentado históricamente en un monopolio estatal absoluto a través de la corporación pública Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Al cerrar las puertas a las concesiones mineras privadas tradicionales y optar por un esquema de control centralizado y convenios condicionados, el país careció del flujo de capital de riesgo y de la transferencia tecnológica que hoy dinamiza a las provincias del NOA argentino. Mientras que el RIGI y el marco minero de la Argentina blindan la inversión privada con estabilidad fiscal y facilidades cambiarias, el modelo boliviano ha supeditado el desarrollo de sus salares a los tiempos y limitaciones presupuestarias de la administración central.

Desafíos Técnicos y Metalúrgicos: Desde una perspectiva estrictamente geológica, el Salar de Uyuni presenta una relación magnesio/litio significativamente más alta y una menor tasa de evaporación solar relativa que los salares de la Puna argentina o el Salar de Atacama en Chile. Esto invalida el uso eficiente de las piletas de evaporación convencionales, forzando a Bolivia a depender enteramente del éxito futuro de tecnologías de Extracción Directa de Litio (EDL) bajo contratos estatales que apenas comienzan a estructurarse.

Desafíos Socioambientales

El extraordinario flujo de capitales convive con alertas críticas en el territorio. La extracción de litio en la Puna se realiza mediante la evaporación de salmueras en ecosistemas altoandinos de extrema fragilidad hídrica.

Proyectos en el Salar del Hombre Muerto ya han enfrentado acciones judiciales y recursos de amparo ambiental impulsados por comunidades originarias locales. El desafío técnico actual radica en que las metodologías tradicionales de evaluación individual por proyecto quedan obsoletas ante cuencas hídricas interconectadas que sufren la presión simultánea de múltiples operadoras mineras.

Litio Eramine exportación de litio Salta

Conclusiones

La fotografía del litio en la Argentina demuestra que el país posee las condiciones geológicas y los incentivos fiscales necesarios para transformarse en un actor dominante del suministro energético global. El ingreso de corporaciones de primera línea como Rio Tinto, POSCO y Ganfeng valida el atractivo económico de los salares nacionales.

Sin embargo, para consolidarse como un vector de desarrollo sostenible, la industria local deberá resolver dos grandes asignaturas pendientes:

Cohesión institucional y seguridad jurídica de largo plazo: Es indispensable armonizar los marcos provinciales y garantizar la estabilidad normativa para evitar que las inversiones queden atrapadas en disputas políticas federales.

Sustentabilidad y licencia social: Se requiere una fiscalización ambiental rigurosa que priorice el balance hidrológico de las cuencas e incorpore de manera efectiva a las comunidades locales.

El RIGI ha abierto una ventana de oportunidad histórica para la llegada de grandes inversiones. De la capacidad del Estado y de las empresas para gestionar integralmente el recurso dependerá que este auge se consolide como una política de desarrollo estratégico o quede inscrito como un ciclo efímero de extracción de materias primas.

Geólogo y Abogado. Profesor de Derecho de los Recursos Naturales