Pluspetrol busca jóvenes profesionales para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta

Pluspetrol lanzó la edición 2026 de Young Trails, su programa de jóvenes profesionales. La iniciativa apunta a graduados y estudiantes próximos a recibirse que quieran desarrollar su carrera en la industria energética y participar de proyectos estratégicos en Vaca Muerta.

La apuesta por la formación de nuevos profesionales se enmarca en una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer las capacidades técnicas que demandará el crecimiento de la industria energética regional durante los próximos años.

En un contexto marcado por el crecimiento de Vaca Muerta y la creciente demanda de profesionales especializados para acompañar el desarrollo de la industria energética, Pluspetrol anunció una nueva edición de Young Trails , su programa de jóvenes profesionales orientado a captar y formar talento para los desafíos que enfrenta el sector.

La convocatoria 2026 abrirá oficialmente el próximo 4 de junio y estará dirigida a jóvenes graduados o estudiantes que se encuentren en la etapa final de sus carreras universitarias. Los seleccionados tendrán la posibilidad de incorporarse a equipos de Exploración y Producción (E&P) , una de las áreas estratégicas de la compañía, con participación directa en proyectos vinculados al crecimiento de Vaca Muerta.

Desde la empresa destacaron que el programa se consolidó durante más de diez años como una de las principales puertas de ingreso para nuevas generaciones de profesionales que buscan desarrollarse en la industria energética.

El objetivo es acompañar su formación dentro de una organización que combina experiencia operativa, innovación tecnológica y presencia intenacional.

La iniciativa busca atraer perfiles con vocación por los desafíos técnicos, capacidad de adaptación y una mirada orientada a la transformación energética. Además de la formación específica en sus áreas de desempeño, los participantes tendrán acceso a experiencias de aprendizaje, trabajo interdisciplinario y contacto directo con proyectos de gran escala.

Pluspetrol busca incorporar jóvenes talentos que puedan convertirse en protagonistas de una nueva etapa para Vaca Muerta y para el desarrollo energético argentino.

Las postulaciones podrán realizarse a partir del 4 de junio a través del sitio web oficial del programa ( https://youngtrails.pluspetrol.net/) , donde los interesados encontrarán información detallada sobre los requisitos, etapas del proceso de selección y oportunidades de desarrollo profesional.

La nueva edición de Young Trails llega en un momento clave para la industria hidrocarburífera argentina. El crecimiento de la producción no convencional, la expansión de la infraestructura de transporte y los proyectos vinculados a exportaciones de petróleo y gas natural licuado (GNL) están impulsando una creciente demanda de profesionales capacitados para acompañar la próxima etapa de desarrollo del sector.

Con una fuerte presencia en Vaca Muerta, Pluspetrol se posiciona como uno de los actores relevantes de esta expansión. La compañía cuenta con más de 45 años de trayectoria en la exploración y producción de hidrocarburos y mantiene operaciones en distintos mercados de América y Europa.

Actualmente, la empresa es el cuarto productor de petróleo y el sexto productor de gas de Argentina. Además, lidera la producción de petróleo y gas en Perú y desarrolla actividades en Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos y Uruguay.

La apuesta por la formación de nuevos profesionales se enmarca en una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer las capacidades técnicas que demandará el crecimiento de la industria energética regional durante los próximos años.