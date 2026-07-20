YPF implementará el "split" de sus acciones para facilitar el acceso de nuevos inversores.

La petrolera confirmó que la medida entrará en vigencia el 4 de agosto. Cada acción actual se convertirá automáticamente en 10, sin modificar el patrimonio ni los derechos de los accionistas.

YPF informó este lunes que el próximo 4 de agosto implementará el "split" de sus acciones ordinarias registradas en la Caja de Valores S.A., una medida que busca facilitar el acceso de nuevos inversores al reducir el precio unitario de cada papel en el mercado local.

La operación se realizará en una relación de 10 a 1 , por lo que cada acción existente se convertirá en 10 acciones . En la práctica, los accionistas recibirán nueve acciones adicionales por cada una que ya posean , mientras que el valor nominal de cada título pasará de $10 a $1 .

Desde la compañía aclararon que el proceso será automático , por lo que los accionistas no deberán realizar ningún trámite para recibir las nuevas acciones. Asimismo, remarcaron que el cambio no modifica el patrimonio de los inversores ni los derechos asociados a sus tenencias , ya que únicamente altera la cantidad de acciones en circulación y su valor nominal.

"Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía", afirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín .

Según explicó la empresa, la reducción del precio unitario de la acción apunta a ampliar la base de inversores y favorecer una mayor liquidez en el mercado local.

La petrolera confirmó que la medida entrará en vigencia el 4 de agosto. Cada acción actual se convertirá automáticamente en 10, sin modificar el patrimonio ni los derechos de los accionistas.

En paralelo, YPF también anunció que trabaja en una nueva funcionalidad para la APP YPF que permitirá comprar acciones de la compañía directamente desde la aplicación, con el objetivo de acercar el mercado de capitales a los millones de usuarios que integran su ecosistema digital.

YPF Luz dio un paso clave para cotizar en Wall Street y BYMA

YPF Luz dio el primer paso formal para una eventual oferta pública inicial de acciones en Wall Street y Buenos Aires. Al igual que lo hizo Genneia días atrás, la compañía presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador bursátil de Estados Unidos, el formulario F-1, el prospecto preliminar requerido para avanzar con una operación que tendría cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

La presentación se conoció menos de dos semanas después de que Genneia iniciara un proceso similar. Si ambas operaciones avanzan, marcarían el regreso de las ofertas públicas iniciales de empresas argentinas a Wall Street después de más de ocho años y serían las primeras durante la gestión de Javier Milei.

El documento presentado por YPF Luz no implica que la colocación vaya a concretarse de manera inmediata. El prospecto todavía deja sin definir aspectos centrales de la operación, como el precio, la cantidad de acciones que se ofrecerán, el monto de la transacción y la fecha de debut bursátil. La oferta recién podrá realizarse cuando el registro sea declarado efectivo por la SEC.

La operación contempla una colocación internacional mediante American Depositary Shares (ADS) y una oferta simultánea en la Argentina. Cada ADS representará diez acciones Clase B de YPF Luz. La empresa solicitará la cotización en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo YLUZ. En BYMA utilizará el mismo ticker.

La coordinación global de la transacción estará a cargo de Goldman Sachs, BofA Securities y Citigroup. A su vez, BNP Paribas, Itaú BBA, J.P. Morgan y Santander actuarán como colocadores conjuntos.

A diferencia de otros procesos de salida a bolsa, YPF Luz no utilizará la operación para obtener nuevos recursos. Según el prospecto, la compañía no emitirá nuevas acciones y no recibirá fondos provenientes de la colocación.