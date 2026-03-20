Por la crisis del petróleo, la AIE recomienda más teletrabajo y menos viajes de avión

La agencia publicó un decálogo de medidas con el que estima que se podrán ahorrar entre 4 y 6 millones de barriles de crudo al día. Figura también ofrecer transporte público gratis.

Tres días de trabajo remoto adicionales, reducir un 40% los vuelos de negocios y dar gratuidad en el transporte público para desincentivar el uso del auto figuran entre las diez medidas que recomienda la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para reducir la demanda de petróleo por la guerra en Medio Oriente .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estas medidas "de emergencia", que se centran sobre todo en la reducción del uso de los vehículos privados, podrían servir para ahorrar hasta un máximo de 6 millones de barriles diarios, lo que compensaría solo en parte la falta global de crudo, se asegura en un informe publicado este viernes por la AIE.

"El conflicto en Medio Oriente provocó la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo, debido a la parálisis casi total del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz", constata la agencia.

Según la AIE, unos 15 millones de barriles de crudo y 5 millones de productos petrolíferos atravesaban el estrecho de Ormuz cada día, lo que equivale aproximadamente al 20 % del consumo mundial de petróleo, pero esos flujos "se han reducido a cuentagotas".

A pesar del esfuerzo inaudito de liberación de reservas por parte de países de la AIE (426.000 barriles), la agencia considera "crucial" trabajar en el lado de la demanda debido a que los precios del crudo ya superan los 100 dólares el barril.

combustibles nafta gasoil petroleo Depositphotos

"Crece la preocupación por el impacto de estos altos precios en los hogares, las empresas y la economía en general", alerta la institución.

En ese contexto, la AIE publica un decálogo de medidas con el que estima que se podrán ahorrar entre 4 y 6 millones de barriles de crudo al día.

Entre ellas, recomienda bajar, al menos, 10 km/h el límite en autopistas, cuyo objetivo es reducir "entre un 5 % y un 10 % del combustible por vehículo".

El fomento del transporte público, llegando a plantear su gratuidad; compartir desplazamientos en coches y la restricción del tráfico en las grandes urbes (por un sistema de alternancia de matrículas, par/impar) constan también dentro del decálogo.

Asimismo, "ante la escasez" del gas licuado de petróleo, la AIE pide "fomentar el uso de placas de inducción o estufas eléctricas para evitar el desabastecimiento en hogares".

A pesar de estas recomendaciones, el director de la AIE, Fatih Birol, asume que las medidas de ahorro no serán suficientes.

"La reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz es la acción individual más importante para recuperar la estabilidad de los flujos de petróleo y gas y reducir la presión sobre los mercados y los precios", reconoce.

La AIE diferencia en su análisis entre el último choque petrolero por la invasión rusa en Ucrania y el actual, que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra Irán.

"Como se vio en 2022, los gobiernos pueden intervenir con medidas para ayudar a los consumidores con sus facturas energéticas durante los picos de precios. Sin embargo, los recursos fiscales son limitados y es vital que las medidas se dirijan a quienes más lo necesitan", defiende.