Precios de los combustibles: Horacio Marín dijo que ahora el cliente tendrá que "ayudar a YPF"

El titular de la principal petrolera de la Argentina expresó que, como la empresa no convalidó todo el efecto alcista de la guerra, ahora los precios seguirán igual o bajarán, pero en menor magnitud respecto de los valores internacionales.

El presidente de YPF analizó la dinámica de los precios de los combustibles.

El presidente de YPF, Horacio Marín , dijo que la empresa no planea reducir el precio de los combustibles ahora que la perspectiva de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán impacta en una caída del precio internacional del petróleo. " Ahora vos vas a ayudar a YPF ", le respondió a una periodista al ingresar al Latam Economic Forum que se llevó a cabo en el predio de Parque Norte.

Y es que la respuesta del titular de la principal petrolera argentina hace referencia a la política de "buffer" de precios que la firma decidió prorrogar por 30 días. Esta funciona como un colchón que amortigua las variaciones del precio del crudo a nivel global en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Hace unos días la empresa subió los precios en un 1% en tanto la suba del petróleo Brent , de referencia para Argentina, había saltado a u$s110 desde los u$s60 que valía previo al conflicto. Este jueves bajó a un nivel cercano u$s95 .

Ante la necesidad del Gobierno de generar condiciones para que baje la inflación, la compañía con participación estatal aplicó una política de estabilidad de precios que no implicaron un congelamiento.

Las explicaciones de Marín indican que, así como la empresa no convalidó todo el efecto alcista de la guerra, ahora los clientes van a hacer su aporte, ya que los precios seguirán igual o bajarán, pero en menor magnitud respecto de los valores internacionales.

Por Vaca Muerta, las perspectivas para las exportaciones y el empleo son alentadoras

En cuanto a los objetivos de la política energética, el presidente y CEO de la empresa explicó que el objetivo es que "Argentina exporte mas de u$s30.000 millones a partir de 2031 en oil & gas". También anticipó que, si se cumplen las proyecciones de precios para cuando finalice el conflicto bélico, "el superávit energético de este año quedaría en u$s11.000 millones".

También indicó que "los gobiernos generan las condiciones, pero son los privados los que tenemos que invertir". Por su lado, el empresario Marcio Mindlin, dueño de Pampa Energía, realizó una fuerte defensa de la importancia del sector energético para el desarrollo del país.

"Es realmente muy difícil que Argentina no vaya a generar empleo y crecer de manera significativa en los próximos años", señaló. El empresario estimó que para 2030 Vaca Muerta podría generar exportaciones por u$s24.000 millones.

En ese sentido , indicó que "las inversiones que estamos haciendo en la energía está generando muchos miles de puestos de trabajo".