Se derrumba la industria petroquímica: caen producción, ventas y exportaciones

Un informe de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica reveló un fuerte retroceso de la actividad en noviembre: la producción se desplomó hasta 18% interanual, las ventas internas cayeron 21% y las exportaciones siguieron en terreno negativo.

El principal reto para la industria petroqímica será consolidar condiciones macroeconómicas y de competitividad que permitan reactivar la demanda interna y sentar las bases para una recuperación sostenida.

La industria química y petroquímica atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Así lo refleja el último informe mensual de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) , al que tuvo acceso Energy Report , que muestra una fuerte contracción de la actividad durante noviembre de 2025, tanto en producción como en ventas y comercio exterior.

Según el relevamiento sectorial, la producción total cayó 15% respecto de octubre y 18% en la comparación interanual . En el acumulado de los primeros once meses del año, el retroceso alcanza el 6% , confirmando una tendencia negativa que se profundizó en el tramo final de 2025.

El deterioro también se reflejó con fuerza en el mercado interno. Las ventas locales disminuyeron 9% mensual , con un impacto marcado en los subsectores vinculados a los agroquímicos finales . En términos interanuales, el desplome fue aún más severo: 21% menos que en noviembre de 2024 , mientras que el acumulado anual muestra una caída del 17% .

El frente externo no logró compensar la debilidad del consumo interno. Las exportaciones del sector retrocedieron 4% frente a octubre , con una baja interanual del 14% . En el acumulado de enero a noviembre, el nivel exportador quedó 1% por debajo del registrado en 2024 , lo que evidencia un estancamiento del desempeño internacional.

Industria petroquimica noviembre 2025 gráfico CIQyP

Una de las señales más preocupantes de la crisis en el sector son los despidos. Tal como informó Ámbito, la petroquímica Sealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores, luego de un proceso de negociaciones fallidas con el gremio. La empresa justificó la decisión en un “proceso global de optimización de recursos” y aplicó una reducción cercana al 40% del personal.

Parte de las desvinculaciones se instrumentaron a través de retiros voluntarios, principalmente de empleados próximos a jubilarse, aunque el conflicto derivó en un paro por tiempo indeterminado y la paralización total de la planta.

PyMIQ: señales mixtas en un contexto adverso

Dentro de este panorama, la Pequeña y Mediana Industria Química (PyMIQ) mostró un comportamiento dispar. La producción cayó 9% mensual, aunque mantiene un crecimiento interanual del 9% y un avance acumulado del 7%. Las ventas locales, en tanto, descendieron 7% en el mes, pero registraron una suba interanual del 9%, con un acumulado levemente negativo (-1%).

El dato más destacado del segmento PyMIQ fue el salto mensual de las exportaciones, que crecieron 27%, aunque la comparación interanual sigue siendo negativa (-20%) y el acumulado del año refleja una fuerte baja del 30%.

image

Déficit comercial y uso de capacidad instalada

Durante noviembre, las importaciones del sector cayeron 0,21%, mientras que las exportaciones medidas en dólares se contrajeron 27%, lo que derivó en una balanza comercial negativa, con un déficit estimado del 16,5%.

En paralelo, el uso de la capacidad instalada volvió a mostrar señales de debilidad. Las empresas relevadas por la CIQyP informaron un nivel promedio del 67% en productos básicos e intermedios, mientras que los productos petroquímicos alcanzaron un 79%, reflejando un margen ocioso significativo.

Ventas totales y mirada hacia 2026

En términos de facturación, las ventas totales del sector (mercado interno más exportaciones) alcanzaron los u$s261 millones en noviembre, acumulando u$s3.076 millones en los primeros once meses de 2025.

Al analizar los resultados, Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la CIQyP, señaló que “los datos de noviembre reflejan un cierre de año marcado por la desaceleración de la actividad industrial en general”. No obstante, destacó que “el sector PyMIQ mostró una recuperación en las ventas externas”, aunque advirtió que el escenario plantea desafíos relevantes para toda la industria.

De cara a 2026, el ejecutivo remarcó que el principal reto será consolidar condiciones macroeconómicas y de competitividad que permitan reactivar la demanda interna y sentar las bases para una recuperación sostenida del sector químico y petroquímico.