El año arrancó con despidos masivos en industria y comercio: cierres, recortes y reestructuraciones

El comienzo de 2026 quedó marcado por una nueva ola de despidos en distintos sectores de la economía, con cierres de plantas, reducción de operaciones y fuertes ajustes de personal que impactaron en la industria, el comercio y la producción regional. En apenas unos días, empresas de peso como la multinacional Lamb Weston, la textil Hilados S.A., la cadena Farmacias del Dr. Ahorro y la petroquímica Sealed Air confirmaron desvinculaciones que, en conjunto, superan los 300 puestos de trabajo, en un escenario de creciente fragilidad del empleo privado.

Las decisiones empresarias respondieron a distintos factores: desde reorganizaciones globales y concentración de la producción, hasta la pérdida de competitividad frente a importaciones, la caída del consumo interno y procesos de optimización de costos en un contexto de actividad deprimida.

Uno de los casos más relevantes fue el de Lamb Weston , una de las principales productoras mundiales de papas fritas congeladas, que anunció el cierre definitivo de su planta ubicada en Munro , en la provincia de Buenos Aires. La compañía estadounidense informó que la producción para América Latina se concentrará en su nueva planta del Parque Industrial de Mar del Plata, donde invirtió u$s320 millones y emplea entre 250 y 300 personas.

Según comunicó la empresa, el cierre de Munro afectó a aproximadamente 100 trabajadores , quienes recibirán indemnizaciones conforme a la normativa local . Desde la firma explicaron que la decisión se enmarca en una estrategia global para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa y del capital, priorizando instalaciones más grandes y tecnológicamente avanzadas. La operación local de Lamb Weston mantiene un fuerte perfil exportador, con entre el 80% y el 90% de su producción destinada a mercados externos.

En el interior del país, la crisis golpeó con fuerza a la industria textil. Hilados S.A. , empresa perteneciente al Grupo TN Platex, confirmó el cierre de su planta de confección en el Parque Industrial de La Rioja, lo que derivó en el despido de 70 trabajadores a partir de enero. La firma mantendrá operativa únicamente el área de hilandería , con una dotación reducida cercana a los 60 empleados.

Desde el sector sindical señalaron que la decisión estuvo directamente vinculada a la apertura de importaciones y a la fuerte recesión que atraviesa la actividad. La empresa había iniciado 2025 con 140 empleados y proyectaba una expansión que nunca llegó a concretarse. El cierre se suma a un deterioro más amplio del entramado textil, que opera con bajos niveles de utilización de la capacidad instalada y perdió cientos de puestos de trabajo en los últimos dos años.

La apertura importadora explica gran parte de este fenómeno ya que actualmente son cada vez más las empresas que abandonan la actividad industrial y se vuelcan a la importación de productos terminados a bajo costo.

dr ahorro

Comercio, petroquímica y ajuste laboral en sectores sensibles

El ajuste también alcanzó al comercio minorista y a la industria química. La cadena Farmacias del Dr. Ahorro, de capitales mexicanos, profundizó su crisis financiera con el cierre de al menos 10 sucursales y el despido de alrededor de 90 trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. La compañía declaró la cesación de pagos, acumuló cheques rechazados por más de $20 millones y enfrenta un escenario de desabastecimiento tras perder el crédito comercial de proveedores y droguerías.

Según pudo reconstruir Ámbito, el deterioro del negocio se vio agravado por la caída del consumo de medicamentos, el aumento de costos fijos y un modelo comercial que nunca logró consolidarse en el mercado argentino. En el sector ya se evalúan distintas alternativas, desde una salida ordenada hasta el retiro definitivo del país.

En paralelo, la petroquímica Sealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores, luego de un proceso de negociaciones fallidas con el gremio. La empresa justificó la decisión en un “proceso global de optimización de recursos” y aplicó una reducción cercana al 40% del personal. Parte de las desvinculaciones se instrumentaron a través de retiros voluntarios, principalmente de empleados próximos a jubilarse, aunque el conflicto derivó en un paro por tiempo indeterminado y la paralización total de la planta.

Los distintos casos reflejan un inicio de año complejo para el mercado laboral, con impactos que se extienden desde el Área Metropolitana hasta las economías regionales. Reorganizaciones productivas, caída de la actividad y pérdida de competitividad conforman un escenario que mantiene en alerta a sindicatos, provincias y sectores industriales clave.