Vaca Muerta suma infraestructura clave para exportar más petróleo: más de 10.000 toneladas de materiales partieron desde Dock Sud

El puerto de Avellaneda fue escenario de una operación logística vinculada al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Los materiales serán utilizados en la terminal offshore de Punta Colorada, una de las obras estratégicas para ampliar las exportaciones de crudo argentino.

La maniobra incluyó la carga de 721 tubos de acero a bordo del buque MV Athanasia, materiales que formarán parte de la infraestructura submarina que se instalará frente a Punta Colorada, donde se construye una de las principales terminales energéticas del país.

El desarrollo de Vaca Muerta continúa avanzando no sólo en los yacimientos, sino también en la infraestructura necesaria para transportar y exportar una producción que sigue marcando récords. En ese contexto, el Puerto Dock Sud fue escenario de una operación logística vinculada al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , impulsado por YPF y sus socios para ampliar la capacidad exportadora de petróleo desde la costa atlántica de Río Negro.

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La maniobra incluyó la carga de 721 tubos de acero a bordo del buque MV Athanasia, materiales que formarán parte de la infraestructura submarina que se instalará frente a Punta Colorada, donde se construye una de las principales terminales energéticas del país.

En total, la operación involucró más de 10.100 toneladas de materiales destinados al proyecto, considerado una pieza central para acompañar el crecimiento de la producción no convencional de la Cuenca Neuquina.

El proyecto VMOS busca resolver uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente Vaca Muerta: ampliar la capacidad de evacuación y exportación de petróleo para acompañar el incremento de la producción.

La infraestructura que se desarrolla en Punta Colorada permitirá recibir y embarcar mayores volúmenes de crudo hacia mercados internacionales, en momentos en que la producción argentina continúa creciendo impulsada por el shale oil.

Los tubos embarcados desde Dock Sud serán trasladados hasta San Antonio Este y posteriormente instalados mediante embarcaciones especializadas como parte del sistema offshore que integrará la futura terminal exportadora.

tubos vmos

Según se informó, de los 721 tubos cargados, 658 cuentan con revestimiento especial de hormigón para su utilización en las instalaciones submarinas.

Una cadena industrial integrada

La operación involucró a distintos actores de la cadena industrial y logística.

Los tubos fueron fabricados por Tenaris y llegaron inicialmente a Dock Sud, donde fueron almacenados en instalaciones operadas por Loginter.

Posteriormente, parte del material fue trasladado a la planta de Socotherm, ubicada en Escobar, donde recibió un revestimiento especial de hormigón antes de regresar al puerto para su embarque definitivo.

La coordinación logística y el transporte marítimo estuvieron a cargo de Arendal.

El proceso permitió integrar producción industrial, servicios logísticos y transporte marítimo en una misma operación destinada a uno de los principales proyectos energéticos en ejecución en Argentina.

El rol de los puertos en el desarrollo energético

Desde el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud destacaron la importancia de este tipo de operaciones para acompañar el crecimiento de la infraestructura energética nacional.

"Esta operación demuestra el valor estratégico de Dock Sud dentro de la cadena logística que acompaña el desarrollo energético argentino. Nuestro puerto aporta infraestructura, conectividad y capacidad operativa para proyectos que son fundamentales para el crecimiento del país", señaló la presidenta del Consorcio, Mónica Litza.

La funcionaria destacó además la articulación entre actores públicos y privados para llevar adelante proyectos de gran escala vinculados a sectores estratégicos de la economía.

Con movimientos de este tipo, Dock Sud busca consolidarse como uno de los principales nodos logísticos para abastecer obras vinculadas a energía, industria e infraestructura.

Vaca Muerta y las obras que acompañan el crecimiento

La operación se produce en un contexto de fuerte expansión de la actividad en Vaca Muerta.

La producción de petróleo de Argentina alcanzó recientemente niveles récord, impulsada principalmente por el desarrollo del shale oil neuquino. El crecimiento de los volúmenes extraídos obligó a acelerar inversiones en oleoductos, terminales portuarias y obras complementarias destinadas a incrementar la capacidad exportadora.

En ese esquema, VMOS aparece como una de las iniciativas más relevantes para los próximos años, ya que permitirá ampliar significativamente los embarques de crudo desde la costa atlántica.

La construcción de infraestructura asociada a ese proyecto involucra a empresas industriales, operadores logísticos, puertos y compañías de servicios especializadas, conformando una cadena de valor que se extiende desde la Cuenca Neuquina hasta los puntos de exportación.

La reciente operación realizada en Dock Sud constituye uno de los múltiples pasos necesarios para poner en funcionamiento una infraestructura que será determinante para acompañar la próxima etapa de crecimiento de Vaca Muerta y de las exportaciones energéticas argentinas.