McEwen Copper prepara OPI por u$s300 millones para el proyecto Los Azules

Los Azules ya tiene el estudio de factibilidad terminado, que presenta un proyecto de 22 años, con posibilidad de extenderlo 33 años más, con una producción inicial de 205.000 toneladas de cobre por año en los primeros cinco años y luego una producción promedio de 148.000 toneladas anuales.

El gobierno de Javier Milei aprobó en septiembre pasado Los Azules para el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) por u$s2.700 millones, que brinda beneficios fiscales y legales a un proyecto que ya cuenta con el permiso ambiental.

La firma canadiense McEwen Copper tiene previsto realizar una Oferta Pública Inicial (OPI) por u$s300 millones hacia fin de año como parte del financiamiento para avanzar en el proyecto de cobre Los Azules , en San Juan, dijo a Reuters Michael Meding, director ejecutivo de la compañía.

McEwen Copper es subsidiaria de McEwen Mining, principal accionista de Los Azules, una mina de cobre ubicada a 3500 metros sobre la cordillera de los Andes.

"Este OPI sería en principio hacia fin de año. Lo más probable es que la salida a la bolsa sea en Estados Unidos o Canadá por unos u$s300 millones", dijo Meding el martes por la tarde en el IEFA Latam Forum en Buenos Aires.

"Lo estamos conversando con los bancos, hay que elegir quién sería el asesor" , agregó Meding, quien acaba de regresar de un viaje a Toronto y Nueva York.

Los Azules ya tiene el estudio de factibilidad terminado, que presenta un proyecto de 22 años, con posibilidad de extenderlo 33 años más, con una producción inicial de 205.000 toneladas de cobre por año en los primeros cinco años y luego una producción promedio de 148.000 toneladas anuales.

El gobierno de Javier Milei aprobó en septiembre pasado Los Azules para el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) por u$s2.700 millones, que brinda beneficios fiscales y legales a un proyecto que ya cuenta con el permiso ambiental.

La OPI cubrirá parte del financiamiento que la empresa necesita, con miras a la sanción del proyecto por parte del directorio a fines de 2026 y el inicio de la construcción a inicios de 2027.

"Estoy apuntando a un paquete de financiamiento de u$s4000 millones", dijo Meding, quien delineó los próximos pasos de la mina. "La Decisión Final de Inversión (FID, por su sigla en inglés) será a fines de 2026, el inicio de la construcción en 2027, el inicio de operaciones en 2029 y la producción comercial en 2030", detalló.

Argentina no produce cobre desde el cierre de la mina Alumbrera en 2018, pero tiene una cartera de proyectos de clase mundial que podría convertirlo en un importante proveedor del mineral demandado para la transición energética.

Uno de los grandes desafíos que enfrenta Los Azules, así como otros proyectos de cobre, es la infraestructura, que va desde el tendido eléctrico hasta la construcción de carreteras.

"Son proyectos grandes que transforman en el sentido positivo una provincia, pero en momentos representan ciertos cuellos de botella que hay que abordar", dijo Meding. "Creo que las estrellas se están alineando para que esos proyectos se hagan realidad", concluyó.

Por Lucila Sigal, de agencia Reuters