Las ONs aportaron más de u$s3.300 millones al flujo de dólares, pero pierden impulso: cuáles son los motivos Por Giuliana Iglesias + Seguir en









La fuerte emisión corporativa funcionó como un puente para el BCRA durante el verano. Ahora, con mayor inflación y un contexto global más volátil, el mercado se vuelve más selectivo.

Las colocaciones en dólares actuaron como "puente" para que el BCRA tenga que intervenir menos en el mercado cambiario.

La emisión de bonos corporativos comienza levemente a mostrar señales de desaceleración, luego de lograr desde comienzos del año, más de u$s3.300 millones. Uno de los principales “puentes” que utilizó el BCRA para atravesar el verano parece perder impulso en un contexto de mayor inflación, que lleva a los inversores a recalibrar sus carteras y revisar posiciones, al mismo tiempo que la Ley de Inocencia Fiscal todavía está en una fase incipiente en las principales Alycs.

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De todos modos, el escenario no enciende señales de alarma para el mercado cambiario en cuanto a la oferta de dólares en el corto plazo. Hacia mediados de mayo se espera un ingreso sostenido de divisas por parte del sector agroexportador y, en paralelo, la reactivación del régimen de Inocencia Fiscal podría continuar canalizando divisas hacia instrumentos del mercado de capitales como resguardo de valor. En ese contexto, al igual que en 2025, los principales emisores siguen siendo los sectores más dinámicos de la economía, entre ellos minería, energía y entidades financieras.

En términos de condiciones financieras, la mayoría de las colocaciones en dólares se concretaron con tasas de corte de hasta 9,50%, mientras que las emisiones bajo ley Nueva York alcanzaron rendimientos máximos de 9,76%. Entre las compañías que accedieron al mercado internacional se destacaron Banco Macro, YPF, Telecom Argentina, Pan American Energy y Edenor, consolidando el protagonismo de los principales jugadores corporativos en este proceso.

image Duration colocaciones de ONs en dólares - Fuente: Allaria Cabe recordar que el financiamiento a través del mercado de capitales alcanzó el 4,86% del PBI en 2025, el nivel más alto desde 2018, lo que refleja el fuerte interés de los inversores en estos instrumentos. "No veo que la emisión se haya desinflado del todo, pero sí claramente perdió un poco el envión que tenía en enero y febrero. Ahí hubo una ventana muy clara y las empresas más fuertes salieron rápido a aprovecharla. Ahora el mercado sigue abierto, pero más selectivo: las que quedan tienen que pagar más tasa o directamente esperar. La curva en dólares sigue con pendiente, con mucha demanda en tramos cortos y más dificultad para colocar largo sin convalidar spreads más altos", señaló Eric Paniagua, de Dekadrak VCC.

Sin embargo, más allá de que las colocaciones continúan (de hecho, Telecom fue la que inició con una colocación en marzo), el principal inversor de ONs continúan siendo mayoritariamente de mercado local. "El internacional apareció, pero muy selectivo a mi entender: en nombres grandes y estructuras más prolijas. No veo todavía un regreso fuerte del offshore al crédito corporativo argentino", agregó Paniagua.

Andrés Reschini, de F2 Finanzas, sostuvo a Ámbito que las emisiones en ONs mermaron por dos factores: "1) a la volatilidad de los mercados internacionales producto de la guerra en Medio Oriente que no favorece al flujo hacia emergentes y por lo tanto empeora las condiciones para emitir en el exterior. 2) La capacidad de endeudamiento tiene límites y con todo lo que ya se ha emitido puede que varios emisores estén satisfechos, de momento". En cuanto a rendimientos, aseguró: "los rendimientos de bonos corporativos se sitúan en torno al 7% (TIR anual) para duration entre 6 y 7 (años) mientras que un los bonos del Tesoro nacional se encuentran rindiendo en torno al 10% para la duration similar (ley extranjera en ambos casos). Eso demuestra que los corporativos siguen resultando más confiables para el mercado que los bonos del Estado, quien aun enfrenta dificultades para conseguir rollar deuda en dólares con duration luego de octubre de 2027". Embed El saldo comercial de febrero fue de USD 788 m y en el mismo mes BCRA compró USD 1.556 millones, que es el casi el doble del saldo comercial. Aunque no es necesariamente flujo, se hace evidente la ayuda de los dólares financieros como puente hasta el ingreso de la cosecha gruesa pic.twitter.com/0ijlpREkEE — Andrés Reschini (@adreschini) March 20, 2026 Para poner en perspectiva: para 2027, el Gobierno enfrentará vencimientos por hasta u$s23.000 millones, según estimaciones de GMA Capital, que incluyen compromisos de Bopreal y pagos de capital al FMI por alrededor de u$s3.000 millones. "Todavía hay necesidades de financiación siempre hay, el tema es entender el contexto y la verdad es que hoy está complejo respecto a la guerra con Irán. Acá no depende solo de las compañías que tienen proyectos en la Argentina y el contexto del mercado y los inversores", aportó Sebastián Alberio, senior Manager de First Capital Group. Al mismo tiempo, agregó que si bien la mayoría son inversores institucionales locales, para los inversores offshore, la disponibilidad de dólares puede verse afectada por la dinámica en el mercado estadounidense.